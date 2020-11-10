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Новости Политика Украины
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Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн

Автобаза Управления делами Аппарата Рады купит 14 автомобилей Toyota Camry.

Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины 4 ноября по результатам тендера заключила с ООО Артсити (Харьков) договор на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry на сумму 12,5 млн грн. Об этом сообщается в системе Прозорро, пишут Наші гроші, передает Цензор.НЕТ.

Приобретены десять Toyota Camry черного цвета в комплектации "комфорт" по 895 000 грн за штуку, и четыре в комплектации Элеганс по 896 000 грн. Примерно по таким ценам Артсити предлагает автомобили на своем сайте.

Издание отмечает, что это не самые дорогие комплектации, в продаже есть еще Premium и Hybrid Premium.

Среди дорогих автомобилей один должен быть с бежевым салоном, три – с черным.

"Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем, стеклоочистителями с датчиком дождя, акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, наружными зеркалами с электроприводом складывания и обогревом, аудиосистемой Toyota ( радиоприемник, CD / MP3 / WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0 и 6 динамиков", – уточняется в сообщении.

Издание отмечает, что за последние две недели через "Прозорро" несколько государственных органов провели закупки роскошных автомобилей:

  • Национальный банк потратил 9 450 000 грн на приобретение Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,40 млн грн и шести автомобилей Toyota Camry 2.5 Hybrid Prestige по 999 тыс. грн. - это более дорогая комлпектации, чем приобретенная Верховной Радой;
  • Одесский филиал Укравтодора покупает Toyota Land Cruiser Prado за 1 380 000 грн. ;
  • ЗАО "НАК"Надра Украины" за 1 160 000 грн приобрел один Toyota Land Cruiser Prado 150 Comfort;
  • Кировоградское Управление СБУ за 1 120 000 грн купило кроссовер Skoda Kodiaq Style 2.0 TSI / 132KW 7DSG 4х4.

Харьковская фирма ООО "Артсити" является официальным дилером Toyota и через ООО "Финансовая компания"Укр-Фин-Групп" ее владельцами указаны Диана Дунаева и россиянка Лариса Атапина. Единственным конкурентом "Артсити" было ООО "Гранд-Мотор" Марии Гвоздевой и Татьяны Дерешук, чье предложение было выше на 3 тыс. грн.
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Топ комментарии
+15
Пир во время чумы.Театр абсурда какой то.
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10.11.2020 13:16
+12
Камри купили? Вот лохи, будут ездить на ведре Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 1826 Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 5374
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10.11.2020 13:14
+12
Как всегда, из ковидного фонда?
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10.11.2020 13:15
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Камри купили? Вот лохи, будут ездить на ведре Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 1826 Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 5374
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10.11.2020 13:14 Ответить
Ну не *евробляха* значит уважаемый гражданин и честный налогоплательщик. К тому же не загрязняет черным дымом Киев, как нищеброды и хитрожопые барыги на *евробляхах* за 2-3тыс. у.е.. Сам же говорил. Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 7637
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10.11.2020 13:21 Ответить
Как всегда, из ковидного фонда?
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10.11.2020 13:15 Ответить
А чому б і ні?

"Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье"
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10.11.2020 13:20 Ответить
Пир во время чумы.Театр абсурда какой то.
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10.11.2020 13:16 Ответить
Нет... вовсе не театр. Тупой скот молчит. Его е...ут. Все логично.
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10.11.2020 13:23 Ответить
Не, театр абсурда ето когда нищая Украина закрывает АЕС с самой дешовой в мире енергией и берет кредиты в МВФ чтобы отдать их Ахметову за *зеленые тарифы*.
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10.11.2020 13:26 Ответить
Уже все АЭС закрыли?
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10.11.2020 14:18 Ответить
мрази под шумок жируют, пир во время чумы
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10.11.2020 13:16 Ответить
Пир во время чумы, это называется.
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10.11.2020 13:18 Ответить
Зелохам покращення.
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10.11.2020 13:18 Ответить
...ну вот, теперь где-то в уголке тихо плачет один васадзе Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 6484 А как же ГовРено Аркана из руснявых автокомплектов? Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 3662
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10.11.2020 13:21 Ответить
Ну и ну. Первое " голосование"за бюджет 20 21 однозначно "хорошо". Увеличили финансирование для зРадников( разумков маякнул, что верховенцы больше всех общаются с народом; ха-ха), для офиса непрезидента и его домов отдыха, для силовиков(оборона Украины какой процент?) и т.д. Гетьманцев, тот который глава комитета налогооблажения и уничтожения всех бизнесов, кроме супер олигархического, прямо сказал, что всем будет аут. Ну только не им. Затянуть пояса никак не получается тем, кто на "троне" и на "табуреточках", рядом. Ну никак. Народу-да. Очередное:ну держитесь, Бог поможет.Всё.
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10.11.2020 14:05 Ответить
Просто новая власть очень переживает за екологию, поетому не ездит на старых машинах. А еще будет лучше когда каждый депутат купит себе по Тесле за $150000. Верно я говорю, порохоботы?
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10.11.2020 13:23 Ответить
Вот уроды - берут деньги в долг под проценты и автопарк обновляют.
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10.11.2020 13:23 Ответить
Кинець эпохи бидности. Початок эпохи ЖЕБРАЦТВА Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4807 Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4807
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10.11.2020 13:23 Ответить
Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 2021
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10.11.2020 13:24 Ответить
Пир во время чумы!
И без кавычек.
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10.11.2020 13:30 Ответить
отличная идея! молодцы..а теперь тех в верховной зраде, кого прихватит коронавирус укладывайте под выхлопные трубы и нехай дышат вместо аппаратов ИВЛ
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10.11.2020 13:31 Ответить
Почему ТАВРИИ не закупили? Не поддержали отечественного производителя?
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10.11.2020 13:31 Ответить
Хуже не будет, правильно зебилы?!
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10.11.2020 13:34 Ответить
Стервятники зелёные...
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10.11.2020 13:41 Ответить
Це щоб швидше возити тих, хто конає, новими "ковідними" дорогами? Рада закупила 14 автомобілів Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 6894
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10.11.2020 13:54 Ответить
Стара схема, відома всім більш-менш успішним бізнесюкам. Підприємство куупляє якусь "Камрі" або "Мазду" Через деякий час за невеликі хабарні гроші пишеться акт, що на автомобіль впав умовний метеорит і авто не придатне до експлуатації. Хитрий власник сам (частіше через рідню) купує той "шрот" за ціною брухту і всі щасливі - бізнесюк, МРЕО, експерт (експерти). Якщо є змога, то можна доручити ще й стаховщиків. Своїми підтяжками клянусь, що комусь дістануться 14 ласих авто з стайні ВРУ. "Зношених" вщент, а тому дещевих, як вода під час повені. Рада закупила 14 автомобілів Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 3402
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10.11.2020 13:54 Ответить
эти машины нужны!...шоб на них служить народу
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10.11.2020 13:57 Ответить
Крутые!!!!! И все им не почем!
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10.11.2020 13:58 Ответить
Воу камри, а чего так? Самая богатая страна?
Зеленые, берите гранты по 7451$, за одно и братский вам народ поддержите!
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10.11.2020 14:33 Ответить
Меня большей интересуют куда они дели "старые". Наверняка себе по дешёвке сбагрили. И при этом еще песни поют про уменьшением численности нарядных депутатов.
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10.11.2020 14:48 Ответить
не пойму, с какого вся мусорня так любит эту модель...
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10.11.2020 16:08 Ответить
Ай молодцы! почти за бесценок
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10.11.2020 17:15 Ответить
А в это время в холодной квартире в маленьком провинциальном городке чета пенсионеров прикидывала-смогут ли они купить себе молока,если сейчас заплатят за газ и за транспортировку.
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10.11.2020 19:15 Ответить
 
 