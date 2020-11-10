Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн
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Автобаза Управления делами Аппарата Рады купит 14 автомобилей Toyota Camry.
Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины 4 ноября по результатам тендера заключила с ООО Артсити (Харьков) договор на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry на сумму 12,5 млн грн. Об этом сообщается в системе Прозорро, пишут Наші гроші, передает Цензор.НЕТ.
Приобретены десять Toyota Camry черного цвета в комплектации "комфорт" по 895 000 грн за штуку, и четыре в комплектации Элеганс по 896 000 грн. Примерно по таким ценам Артсити предлагает автомобили на своем сайте.
Издание отмечает, что это не самые дорогие комплектации, в продаже есть еще Premium и Hybrid Premium.
Среди дорогих автомобилей один должен быть с бежевым салоном, три – с черным.
"Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем, стеклоочистителями с датчиком дождя, акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, наружными зеркалами с электроприводом складывания и обогревом, аудиосистемой Toyota ( радиоприемник, CD / MP3 / WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0 и 6 динамиков", – уточняется в сообщении.
Издание отмечает, что за последние две недели через "Прозорро" несколько государственных органов провели закупки роскошных автомобилей:
- Национальный банк потратил 9 450 000 грн на приобретение Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,40 млн грн и шести автомобилей Toyota Camry 2.5 Hybrid Prestige по 999 тыс. грн. - это более дорогая комлпектации, чем приобретенная Верховной Радой;
- Одесский филиал Укравтодора покупает Toyota Land Cruiser Prado за 1 380 000 грн. ;
- ЗАО "НАК"Надра Украины" за 1 160 000 грн приобрел один Toyota Land Cruiser Prado 150 Comfort;
- Кировоградское Управление СБУ за 1 120 000 грн купило кроссовер Skoda Kodiaq Style 2.0 TSI / 132KW 7DSG 4х4.
Харьковская фирма ООО "Артсити" является официальным дилером Toyota и через ООО "Финансовая компания"Укр-Фин-Групп" ее владельцами указаны Диана Дунаева и россиянка Лариса Атапина. Единственным конкурентом "Артсити" было ООО "Гранд-Мотор" Марии Гвоздевой и Татьяны Дерешук, чье предложение было выше на 3 тыс. грн.
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