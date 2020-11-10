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Новини Політика України
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Рада закупила 14 автомобілів Toyota Camry за 12,5 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада закупила 14 автомобілів Toyota Camry за 12,5 млн грн

Автобаза Управління справами Апарату Ради купить 14 автомобілів Toyota Camry.

Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України 4 листопада за результатами тендеру уклала з ТОВ Артсіті (Харків) договір на придбання 14 автомобілів Toyota Camry на суму 12,5 млн грн. Про це повідомляється в системі Прозорро, пишуть Наші гроші, передає Цензор.НЕТ.

Придбано десять Toyota Camry чорного кольору в комплектації "комфорт" по 895 000 долл за штуку, і чотири в комплектації Елеганс по 896 000 грн. Приблизно за такими цінами Артсіті пропонує автомобілі на своєму сайті.

Придбано десяток Тойот Камрі чорного кольору в комплектації "комфорт" по 895 тис грн за штуку, та чотири в комплектації "елеганс" по 896 тис грн.

Видання зазначає, що це не найдорожчі комплектації, в продажу є ще Premium і Hybrid Premium.

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Серед дорожчих автомобілів один повинен бути з бежевим салоном, три - з чорним.

"Машини мають бути з підігрівом передніх сидінь, датчиками паркування спереду та позаду та камерою заднього виду, клімат-контролем, склоочисниками з сенсором дощу, акустичним лобовим склом з тонованою смугою темно-синього кольору, зовнішніми дзеркалами з електроприводом складання та обігрівом, аудіо систему Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7.0 та 6 динаміків", - уточнюється в повідомленні.

Видання зазначає, що за останні два тижні через "Прозорро" кілька державних органів провели закупівлі розкішних автомобілів:

  • Національний банк витратив 9,45 млн грн на придбання Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,40 млн грн та шести автівок Toyota Camry 2.5 Hybrid Prestige по 999 тис грн. – це більш дорога комлпектація, ніж придбана Верховною Радою;
  • Одеська філія Укравтодору купує Toyota Land Cruiser Prado за 1,38 млн грн.;
  • ПрАТ "НАК "Надра України" за 1,16 млн грн придбало один Toyota Land Cruiser Prado 150 Comfort;
  • Кіровоградське Управління СБУ за 1,12 млн грн купило кросовер Skoda Kodiaq Style 2.0 TSI/132KW 7DSG 4х4.

Харківська фірма ТОВ "Артсіті" є офіційним дилером Toyota і через ТОВ "Фінансова компанія "Укр-Фін-Груп" її власниками вказані Діана Дунаєва та росіянка Лариса Атапіна. Єдиним конкурентом "Артсіті" було ТОВ "Гранд-Мотор" Марії Гвоздьової та Тетяни Дерешук, чия пропозиція була вищою на 3 тис. грн.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Пир во время чумы.Театр абсурда какой то.
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10.11.2020 13:16
+12
Камри купили? Вот лохи, будут ездить на ведре Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 1826 Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 5374
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10.11.2020 13:14
+12
Как всегда, из ковидного фонда?
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10.11.2020 13:15
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Камри купили? Вот лохи, будут ездить на ведре Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 1826 Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 5374
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10.11.2020 13:14 Відповісти
Ну не *евробляха* значит уважаемый гражданин и честный налогоплательщик. К тому же не загрязняет черным дымом Киев, как нищеброды и хитрожопые барыги на *евробляхах* за 2-3тыс. у.е.. Сам же говорил. Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 7637
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10.11.2020 13:21 Відповісти
Как всегда, из ковидного фонда?
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10.11.2020 13:15 Відповісти
А чому б і ні?

"Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье"
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10.11.2020 13:20 Відповісти
Пир во время чумы.Театр абсурда какой то.
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10.11.2020 13:16 Відповісти
Нет... вовсе не театр. Тупой скот молчит. Его е...ут. Все логично.
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10.11.2020 13:23 Відповісти
Не, театр абсурда ето когда нищая Украина закрывает АЕС с самой дешовой в мире енергией и берет кредиты в МВФ чтобы отдать их Ахметову за *зеленые тарифы*.
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10.11.2020 13:26 Відповісти
Уже все АЭС закрыли?
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10.11.2020 14:18 Відповісти
мрази под шумок жируют, пир во время чумы
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10.11.2020 13:16 Відповісти
Пир во время чумы, это называется.
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10.11.2020 13:18 Відповісти
Зелохам покращення.
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10.11.2020 13:18 Відповісти
...ну вот, теперь где-то в уголке тихо плачет один васадзе Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 6484 А как же ГовРено Аркана из руснявых автокомплектов? Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 3662
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10.11.2020 13:21 Відповісти
Ну и ну. Первое " голосование"за бюджет 20 21 однозначно "хорошо". Увеличили финансирование для зРадников( разумков маякнул, что верховенцы больше всех общаются с народом; ха-ха), для офиса непрезидента и его домов отдыха, для силовиков(оборона Украины какой процент?) и т.д. Гетьманцев, тот который глава комитета налогооблажения и уничтожения всех бизнесов, кроме супер олигархического, прямо сказал, что всем будет аут. Ну только не им. Затянуть пояса никак не получается тем, кто на "троне" и на "табуреточках", рядом. Ну никак. Народу-да. Очередное:ну держитесь, Бог поможет.Всё.
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10.11.2020 14:05 Відповісти
Просто новая власть очень переживает за екологию, поетому не ездит на старых машинах. А еще будет лучше когда каждый депутат купит себе по Тесле за $150000. Верно я говорю, порохоботы?
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10.11.2020 13:23 Відповісти
Вот уроды - берут деньги в долг под проценты и автопарк обновляют.
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10.11.2020 13:23 Відповісти
Кинець эпохи бидности. Початок эпохи ЖЕБРАЦТВА Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4807 Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4807
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10.11.2020 13:23 Відповісти
Рада закупила 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 2021
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10.11.2020 13:24 Відповісти
Пир во время чумы!
И без кавычек.
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10.11.2020 13:30 Відповісти
отличная идея! молодцы..а теперь тех в верховной зраде, кого прихватит коронавирус укладывайте под выхлопные трубы и нехай дышат вместо аппаратов ИВЛ
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10.11.2020 13:31 Відповісти
Почему ТАВРИИ не закупили? Не поддержали отечественного производителя?
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10.11.2020 13:31 Відповісти
Хуже не будет, правильно зебилы?!
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10.11.2020 13:34 Відповісти
Стервятники зелёные...
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10.11.2020 13:41 Відповісти
Це щоб швидше возити тих, хто конає, новими "ковідними" дорогами? Рада закупила 14 автомобілів Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 6894
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10.11.2020 13:54 Відповісти
Стара схема, відома всім більш-менш успішним бізнесюкам. Підприємство куупляє якусь "Камрі" або "Мазду" Через деякий час за невеликі хабарні гроші пишеться акт, що на автомобіль впав умовний метеорит і авто не придатне до експлуатації. Хитрий власник сам (частіше через рідню) купує той "шрот" за ціною брухту і всі щасливі - бізнесюк, МРЕО, експерт (експерти). Якщо є змога, то можна доручити ще й стаховщиків. Своїми підтяжками клянусь, що комусь дістануться 14 ласих авто з стайні ВРУ. "Зношених" вщент, а тому дещевих, як вода під час повені. Рада закупила 14 автомобілів Toyota Camry за 12,5 млн грн - Цензор.НЕТ 3402
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10.11.2020 13:54 Відповісти
эти машины нужны!...шоб на них служить народу
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10.11.2020 13:57 Відповісти
Крутые!!!!! И все им не почем!
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10.11.2020 13:58 Відповісти
Воу камри, а чего так? Самая богатая страна?
Зеленые, берите гранты по 7451$, за одно и братский вам народ поддержите!
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10.11.2020 14:33 Відповісти
Меня большей интересуют куда они дели "старые". Наверняка себе по дешёвке сбагрили. И при этом еще песни поют про уменьшением численности нарядных депутатов.
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10.11.2020 14:48 Відповісти
не пойму, с какого вся мусорня так любит эту модель...
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10.11.2020 16:08 Відповісти
Ай молодцы! почти за бесценок
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10.11.2020 17:15 Відповісти
А в это время в холодной квартире в маленьком провинциальном городке чета пенсионеров прикидывала-смогут ли они купить себе молока,если сейчас заплатят за газ и за транспортировку.
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10.11.2020 19:15 Відповісти
 
 