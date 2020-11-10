Рада закупила 14 автомобілів Toyota Camry за 12,5 млн грн
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Автобаза Управління справами Апарату Ради купить 14 автомобілів Toyota Camry.
Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України 4 листопада за результатами тендеру уклала з ТОВ Артсіті (Харків) договір на придбання 14 автомобілів Toyota Camry на суму 12,5 млн грн. Про це повідомляється в системі Прозорро, пишуть Наші гроші, передає Цензор.НЕТ.
Придбано десять Toyota Camry чорного кольору в комплектації "комфорт" по 895 000 долл за штуку, і чотири в комплектації Елеганс по 896 000 грн. Приблизно за такими цінами Артсіті пропонує автомобілі на своєму сайті.
Придбано десяток Тойот Камрі чорного кольору в комплектації "комфорт" по 895 тис грн за штуку, та чотири в комплектації "елеганс" по 896 тис грн.
Видання зазначає, що це не найдорожчі комплектації, в продажу є ще Premium і Hybrid Premium.
Серед дорожчих автомобілів один повинен бути з бежевим салоном, три - з чорним.
"Машини мають бути з підігрівом передніх сидінь, датчиками паркування спереду та позаду та камерою заднього виду, клімат-контролем, склоочисниками з сенсором дощу, акустичним лобовим склом з тонованою смугою темно-синього кольору, зовнішніми дзеркалами з електроприводом складання та обігрівом, аудіо систему Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7.0 та 6 динаміків", - уточнюється в повідомленні.
Видання зазначає, що за останні два тижні через "Прозорро" кілька державних органів провели закупівлі розкішних автомобілів:
- Національний банк витратив 9,45 млн грн на придбання Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge за 2,40 млн грн та шести автівок Toyota Camry 2.5 Hybrid Prestige по 999 тис грн. – це більш дорога комлпектація, ніж придбана Верховною Радою;
- Одеська філія Укравтодору купує Toyota Land Cruiser Prado за 1,38 млн грн.;
- ПрАТ "НАК "Надра України" за 1,16 млн грн придбало один Toyota Land Cruiser Prado 150 Comfort;
- Кіровоградське Управління СБУ за 1,12 млн грн купило кросовер Skoda Kodiaq Style 2.0 TSI/132KW 7DSG 4х4.
Харківська фірма ТОВ "Артсіті" є офіційним дилером Toyota і через ТОВ "Фінансова компанія "Укр-Фін-Груп" її власниками вказані Діана Дунаєва та росіянка Лариса Атапіна. Єдиним конкурентом "Артсіті" було ТОВ "Гранд-Мотор" Марії Гвоздьової та Тетяни Дерешук, чия пропозиція була вищою на 3 тис. грн.
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