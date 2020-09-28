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Збільшення термінів тюремного ув'язнення за викрадення авто посилить майновий захист громадян, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Заступник міністра Антон Геращенко під час брифінгу, присвяченого роз'ясненню нового закону щодо протидії незаконному заволодінню транспортних засобів, заявив, що новий закон посилить майновий захист громадян.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС України.

Геращенко пояснив, що до прийняття закону, особа, яка вчиняла угон автомобіля вперше, мала можливість заплатити штраф чи відбутися умовним покаранням. В новій редакції закону цю норму виключили. Тепер людина, яка посягає на чужу власність, буде нести лише кримінальну відповідальність.

"Тяжкість злочину раніше встановлювалась з урахуванням того, чи були понесені збитки. Але якщо автівка поверталася власнику в тому стані, в якому її вкрали, то суд вважав, що збитку не було. Цю норму також змінили. І зараз, незалежно від того, чи була повернута машина чи ні, ми вважаємо, що жертва отримала величезну моральну травму, а значить була заподіяна шкода", - наголосив він.

Антон Геращенко підкреслив, що у законі змінили факт того, що лише за перше викрадення можна призначати умовний термін.

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"Якщо особа викрала автомобіль, то суд відразу повинен призначати реальний термін. Справа в тому, що викрадачі, в більшості випадків, є професіоналами. І за повторність суди давали умовні терміни. У нас були випадки, коли представники кримінального розшуку арештовували тих підозрюваних, які вже знаходились під різними межами запобіжних заходів, після угонів, і доводилось повторно вести до суду, а суди знову не давали їм реальних термінів", - зазначив заступник міністра.

Він зазначив, що закон передбачає кримінальну відповідальність за розповсюдження та виробництво спеціального обладнання для злому автівок. До 21 вересня їх абсолютно безкарно можна було купувати в Інтернеті за 7-10 тисяч гривень.

Своєю чергою, начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський зазначив, що у новому законі для кримінального блоку було важливим, щоб особа несла відповідальність за вчинення злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом

"Мета всього карного блоку Нацполіції не просто документування злочину, а перш за все, зниження кількості таких злочинів. І, звісно, щоб злочинець ніс реальне покарання за заволодіння чужим транспортом", - сказав Вадим Дзюбинський.

Начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції додав, що вже вдалося досягти значних результатів у протидії угонам авто. Протягом цього року було ліквідовано дві злочинні організації та 8 злочинних груп, загальною кількістю 53 учасника, які скоїли 72 заволодіння елітним транспортним засобом. Саме з використанням спецзасобів та електронних приладів. Вартість їхньої діяльності близько 48,9 мільйонів гривень.

Нагадаємо, за незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у вигляді обмежання волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відтепер "професійні" викрадачі, які ретельно готуються до скоєння злочину, мають спеціальні технічні засоби для викрадення, будуть відповідати адекватно вчиненому злочину, в тому числі і запобіжний захід у вигляді застави буде обчислюватися виходячи з вартості викраденого автомобіля.

Збільшення термінів тюремного увязнення за викрадення авто посилить майновий захист громадян, - Геращенко 01

Збільшення термінів тюремного увязнення за викрадення авто посилить майновий захист громадян, - Геращенко 02
Збільшення термінів тюремного увязнення за викрадення авто посилить майновий захист громадян, - Геращенко 03
Збільшення термінів тюремного увязнення за викрадення авто посилить майновий захист громадян, - Геращенко 04

Автор: 

авто (6223) МВС (3509) викрадення автівки (208) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+6
Правильно ,зачем сажать коррупционеров ,лучше сажать тех кто у них угонит крутую тачку ..
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28.09.2020 18:39
+3
А все остальные не граждане, правда, гражданин Геращенко???
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28.09.2020 18:47
+2
Це залежить, хто кришував магазин.
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28.09.2020 18:42
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Правильно ,зачем сажать коррупционеров ,лучше сажать тех кто у них угонит крутую тачку ..
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28.09.2020 18:39 Відповісти
точно, не видать свободы "Юрию Деточкину", спите казнокрады спокойно
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28.09.2020 19:00 Відповісти
"Чайка" і "Бровари" рулять!
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28.09.2020 18:39 Відповісти
А "Береза" - просто лошари.
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28.09.2020 18:40 Відповісти
каких граждан ??? ))))
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28.09.2020 18:40 Відповісти
Сьогодні вночі чудо в масці з пістолем з глушником, на районі бомбонуло маг один. Забрало 15 тиків. І чухнуло краями. ПоліцЯї всю ніч облоги строїли, на вітер...
За такий розбій скіко?
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28.09.2020 18:41 Відповісти
Це залежить, хто кришував магазин.
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28.09.2020 18:42 Відповісти
Прийшов чітко, знав де лежить та скільки. Камери особо не проявили тіло. Взагалі, я не розумію, як такі наливайко-помийки існують.
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28.09.2020 18:47 Відповісти
что до принятия закона, лицо, которое совершало угон автомобиля впервые, имело возможность заплатить штраф или отделаться условным наказанием.

Как такое может быть ? Какой ******* писал и тем более принимал такой закон ?
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28.09.2020 18:43 Відповісти
Давно банкомати не вибухали..а все тому, що маестро на заробітки до Словаччини поїхав)))

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2097278
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28.09.2020 18:44 Відповісти
Я бы добавил взлом авто с кражей .
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28.09.2020 18:45 Відповісти
А все остальные не граждане, правда, гражданин Геращенко???
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28.09.2020 18:47 Відповісти
Зебилы, вам уже в открытую мочатся в лицо ваши "слуги". Почему от этих брызг должна страдать вся Украина?
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28.09.2020 18:49 Відповісти
Почему от этих брызг должна страдать вся Украина?

Це хто ? Те , шо 8 % набрали
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28.09.2020 18:53 Відповісти
Один в маске, двое-без, шо за бардак в стране, так и скажите, что нет никакого COVID и не морочьте людям голову.)))
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28.09.2020 18:52 Відповісти
Правильно! Одобряю!
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28.09.2020 18:57 Відповісти
..."мера пресечения в виде залога будет исчисляться исходя из стоимости похищенного автомобиля....? Это неправильно . Украл - по любому вор .
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28.09.2020 18:58 Відповісти
Тонь, подскажи, а кто крьішует єти угоньі?
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28.09.2020 18:58 Відповісти
Этот закон направлен против лохов ходивших на выборы по-приколу. Поскольку эти нищие так хотели шары, что готовы были избрать клоуна презедентом,который пообещал им золотые горы. А причем тут угоны спросите вы? Да все просто: нищих автовладельцев будут больше грабить, поскольку за дешевые тачки меньше срок и меньше риск
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28.09.2020 19:11 Відповісти
А за зраду Батьківщини карати суворіше треба? А позбавляти громадянства? А вони тут за свої тачки переживають....
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28.09.2020 19:21 Відповісти
"...мера пресечения в виде залога будет исчисляться исходя из стоимости похищенного автомобиля."

Не поймали- катайся на угнанном авто дальше. Поймали- заплати его стоимость и катайся на следующем угнанном авто дальше.
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28.09.2020 19:22 Відповісти
Ничего не поможет, одни бумажки, колхозника посадят, а тех, кто занимается конкретно, кто садить будет?
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28.09.2020 19:52 Відповісти
правильно.
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28.09.2020 21:09 Відповісти
Еще в 90-е нас в Дубае подвозила туроператор на своей Тойоте. На какой-то стоянке мы вышли из машины, а она оставила ключи в замке зажигания и пошла с нами. Мы спросили её, мол "как так?". На что она ответила:"Я подперла чью-то машину из-за отсутствия свободных мест, хозяин машины прийдет, увидит ситуацию, сядет в мою машину и отгонит ее, чтобы выгнать свою. А мою - поставит на место". "А угон?" - споосили мы. "Исключено. Здесь за это - СМЕРТНАЯ КАЗНЬ..."
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28.09.2020 21:40 Відповісти
За один угон автомобиля надо давать 15 лет тюрьмы, за второй - пожизненное. Точно так же и за квартирные кражи. Вот тогда можно будет, как в других странах не закрывать автомобили!
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28.09.2020 21:43 Відповісти
каких граждан? угоняют ведь элитные машины, а их в стране могут взять не все, а только те, кто законы придумывает и контролирует.
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29.09.2020 12:48 Відповісти
 
 