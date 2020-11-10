Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в парламенте уже создали рабочую группу, которая нарабатывает законопроект по применению медицинского каннабиса в Украине.
Об этом Арахамия сообщил во время брифинга 10 ноября, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается вопроса применения медицинского каннабиса при производстве лекарственных средств, то рабочая группа уже создана, и нарабатывают законопроект, который может разрешить (медицинский каннабис в Украине - Ред.)", - отметил Арахамия.
По его словам, есть 2 принципиальных подхода: первый - это разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как это работает и помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и др. И второй - проводить импортозамещение этих препаратов.
Арахамия отметил, что рабочая группа работает, и украинцам будут сообщать, как движется этот процесс.
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бал я такую демократию,когда рядом с двумя высшими голосует рядом нарик,не знающий,как называется столица в его стране..
Зато под водярой сколько поножовщины делается, и никто не запрещает алкоголь и кухонные ножи с молотками, и не орет что это ж понапиваетесь сразу и все друг друга перережите, нация не готова к таким шагам лол
Курить нужно умеючи как и пить. Только тогда польза. А когда люди с непривычки крышку вытянут а потом бледные сидят, то понятно и рука больше не потяниться к ганжа. И стопка кажется более контролированным занятием...
ты погляди сколько моралфагов на эту тему находиться , а сам поди герыч 15 летним детям варит
У Порошенка - ВІРА, АРМІЯ, МОВА.
У Зеленського- рулетка, наркота, проституція.
Згадується ... "Владімір, ми, ваші жіночки, ... " Уявляю, як зараз ці жіночки радіють своєму вибору.
- Разрешить выращивать коноплю всем желающим, под честное слово: "только в медицинских целях".
- Продавать всем, у кого есть любая справка о болезни от семейного врача.
А вот о том,чтобы декримнинализировать статью УК никто ничего не говорит.
А всего лишь достаточно ерунды,просто декриминализируйте марихуану и отпадет вопрос о медицинском применении.Введите госмонополию на продажу и все,государство в прибыли и офигеть какой,больные довольны ибо им не надо бегать по врачам,чтоб выписали рецепт на таблетки с травой,кто курил,тот и будет курить.Ограничте количественное выращивание на приусадебных участках до определенного количества и не мутите людям голову.