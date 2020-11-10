Робоча група в Раді напрацьовує закон про медичний канабіс, - Арахамія
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в парламенті вже створили робочу групу, яка напрацьовує законопроєкт щодо застосування медичного канабісу в Україні.
Про це Арахамія повідомив під час брифінгу 10 листопада, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується питання застосування медичного канабісу під час виробництва лікарських засобів, то робоча група вже створена, і напрацьовують законопроєкт, який може дозволити (медичний канабіс в Україні - Ред.)", - зазначив Арахамія.
За його словами, є 2 принципові підходи: перший - це дозволити імпорт уже готових препаратів, які використовуються в медичній сфері, і подивитися, як це працює і допомагає онкохворим, людям із хворобою Альцгеймера тощо. І другий - здійснювати імпортозаміщення цих препаратів.
Арахамія зазначив, що робоча група працює, і українцям будуть повідомляти, як рухається цей процес.
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бал я такую демократию,когда рядом с двумя высшими голосует рядом нарик,не знающий,как называется столица в его стране..
Зато под водярой сколько поножовщины делается, и никто не запрещает алкоголь и кухонные ножи с молотками, и не орет что это ж понапиваетесь сразу и все друг друга перережите, нация не готова к таким шагам лол
Курить нужно умеючи как и пить. Только тогда польза. А когда люди с непривычки крышку вытянут а потом бледные сидят, то понятно и рука больше не потяниться к ганжа. И стопка кажется более контролированным занятием...
ты погляди сколько моралфагов на эту тему находиться , а сам поди герыч 15 летним детям варит
У Порошенка - ВІРА, АРМІЯ, МОВА.
У Зеленського- рулетка, наркота, проституція.
Згадується ... "Владімір, ми, ваші жіночки, ... " Уявляю, як зараз ці жіночки радіють своєму вибору.
- Разрешить выращивать коноплю всем желающим, под честное слово: "только в медицинских целях".
- Продавать всем, у кого есть любая справка о болезни от семейного врача.
А вот о том,чтобы декримнинализировать статью УК никто ничего не говорит.
А всего лишь достаточно ерунды,просто декриминализируйте марихуану и отпадет вопрос о медицинском применении.Введите госмонополию на продажу и все,государство в прибыли и офигеть какой,больные довольны ибо им не надо бегать по врачам,чтоб выписали рецепт на таблетки с травой,кто курил,тот и будет курить.Ограничте количественное выращивание на приусадебных участках до определенного количества и не мутите людям голову.