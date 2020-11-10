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Робоча група в Раді напрацьовує закон про медичний канабіс, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Робоча група в Раді напрацьовує закон про медичний канабіс, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в парламенті вже створили робочу групу, яка напрацьовує законопроєкт щодо застосування медичного канабісу в Україні.

Про це Арахамія повідомив під час брифінгу 10 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується питання застосування медичного канабісу під час виробництва лікарських засобів, то робоча група вже створена, і напрацьовують законопроєкт, який може дозволити (медичний канабіс в Україні - Ред.)", - зазначив Арахамія.

За його словами, є 2 принципові підходи: перший - це дозволити імпорт уже готових препаратів, які використовуються в медичній сфері, і подивитися, як це працює і допомагає онкохворим, людям із хворобою Альцгеймера тощо. І другий - здійснювати імпортозаміщення цих препаратів.

Арахамія зазначив, що робоча група працює, і українцям будуть повідомляти, як рухається цей процес.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Сидишь себе такой в игровых автоматах,куришь медицинский каннабис,и думаешь - а выбрали бы Барыгу - на работе работать бы пришлось.. Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2959
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10.11.2020 13:34
+9
Вот именно. Но при любых раскладах не будет желания идти резать людей на улице как этого боятся те кто никогда не пробовал. Желание будет разве что послушать музыку и сожрать тортик.
Зато под водярой сколько поножовщины делается, и никто не запрещает алкоголь и кухонные ножи с молотками, и не орет что это ж понапиваетесь сразу и все друг друга перережите, нация не готова к таким шагам лол
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10.11.2020 13:46
+7
Принимайте быстрее, шоб успеть заказать сажанцы на вьосну!!! Будем вместо помидор выращивать!!!
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10.11.2020 13:35
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Скільки вже косячків уработалі?
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10.11.2020 13:32 Відповісти
Нелох на карантине покурить захотел срочно ?
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10.11.2020 13:33 Відповісти
Вечер Эллочка провела с Фимой Собак. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику. Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой - в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово - гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.(с)
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10.11.2020 14:23 Відповісти
Джа растафари) тема супер но мусора остануться без работы
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10.11.2020 13:33 Відповісти
Они уже давно на химию перешли - производство проще хоть в одном гараже и не надо поля сторожить, меньше рабов задействовать, объемы меньше тягать легче, зависимость от химии вырабатывается почти 100%.
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10.11.2020 13:58 Відповісти
Сидишь себе такой в игровых автоматах,куришь медицинский каннабис,и думаешь - а выбрали бы Барыгу - на работе работать бы пришлось.. Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2959
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10.11.2020 13:34 Відповісти
Ето называется ДЕМОКРАТИЯ!!!. Не нравится- голосуй за комунистов. Будешь вечно на заводе вкалывать или БАМ строить бесплатно за трудодни и радоваться что у тебя голова не болит и за тебя партия думает.
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10.11.2020 13:37 Відповісти
а так за меня кто думает ? "арахамия" ?? или этот,хриплый,как его,блд ?? Робоча група в Раді напрацьовує закон про медичний канабіс, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7262
бал я такую демократию,когда рядом с двумя высшими голосует рядом нарик,не знающий,как называется столица в его стране..
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10.11.2020 14:02 Відповісти
это ты про премьера с бурситута?
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10.11.2020 15:18 Відповісти
Експерт по данному вопросу
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10.11.2020 13:34 Відповісти
Да ладно... это так... Стажёр, можно сказать... вот где эксперт...
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10.11.2020 13:44 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=V-d-Bea_LrU
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10.11.2020 13:44 Відповісти
Этот болеет... В смартфоне сидит. Как Гепа.
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10.11.2020 13:46 Відповісти
Оооо, щас мусоров и участковых, которые на планокурах себе генеральские погоны и раскрываемость подняли набежат с визгами.
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10.11.2020 13:35 Відповісти
ты ещё о вреде и наркозависимости не слышал Робоча група в Раді напрацьовує закон про медичний канабіс, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3610
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10.11.2020 15:21 Відповісти
Принимайте быстрее, шоб успеть заказать сажанцы на вьосну!!! Будем вместо помидор выращивать!!!
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10.11.2020 13:35 Відповісти
Уже лицензия есть у Вас на выращивание медицинского канабиса?
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10.11.2020 13:48 Відповісти
то уже стразу и гере легалайз готовьте! зачем полумеры? Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 175
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10.11.2020 13:37 Відповісти
Есть такой канабис что его ведро скури и ничего не будет а есть такой что две затяжки сделав вас накроет так что вы встать не сможете часа два ..
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10.11.2020 13:39 Відповісти
Вот именно. Но при любых раскладах не будет желания идти резать людей на улице как этого боятся те кто никогда не пробовал. Желание будет разве что послушать музыку и сожрать тортик.
Зато под водярой сколько поножовщины делается, и никто не запрещает алкоголь и кухонные ножи с молотками, и не орет что это ж понапиваетесь сразу и все друг друга перережите, нация не готова к таким шагам лол
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10.11.2020 13:46 Відповісти
нация не готова идти поперек линии партии ) , хотя при леголайзе и туризм и лицензия у тех бы и осталась
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10.11.2020 15:24 Відповісти
это устаревшее синенососое совковое поление, они играют на таких же синеносых, поэтому остаётся ждать просто биологического окончания и затухания необразованных. Так и уйдут полуслепыми. Немного даже жалко.
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21.12.2020 06:08 Відповісти
Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3051
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10.11.2020 13:50 Відповісти
Давно это было, друзья из Нью-Йорка привезли. Давай говорят полетаем. Меня трясёт, звон в ушах, время остановилось. Я так пересрал с тех пор близко не подхожу, я лучше водки выпью.
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10.11.2020 13:54 Відповісти
Представь, если бы ты водку пил не 50ми и стопками а по 250мл стакан за залп? Представил? А теперь подумай почему тебя так прибило от ганжа? Понял?
Курить нужно умеючи как и пить. Только тогда польза. А когда люди с непривычки крышку вытянут а потом бледные сидят, то понятно и рука больше не потяниться к ганжа. И стопка кажется более контролированным занятием...
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10.11.2020 14:18 Відповісти
...черножопия, а чего это ты так в этом вопросе заинтересован, а? Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8099 Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3707
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10.11.2020 13:41 Відповісти
Замолвлення отримав, от і поспішає. Є люди, які будуть монополістами та озолотяться на цьому, коли будуть медицинський канабіс продавати за кордон контрабасом.
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10.11.2020 13:54 Відповісти
Украину готовят его не продавать а закупать. Вон Израиль уже готовится пол Европы снабжать лечебным канабисом. Нашим лохам украинцам не дадут так просто заработать.
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10.11.2020 14:02 Відповісти
очень похоже на правду
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10.11.2020 15:25 Відповісти
Робоча група в Раді напрацьовує закон про медичний канабіс, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3457
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10.11.2020 14:03 Відповісти
Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2268
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10.11.2020 13:43 Відповісти
Украинец приняв каннабис продаёт землю а деньги проигрывает в игральном заведении. Нужна ещё продажа короткостволов одноразового действия.Чтобы украинец застрелился. На радость кодлану Коломойского.
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10.11.2020 13:47 Відповісти
не дочекаєшься, кацапе
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10.11.2020 14:49 Відповісти
не дочекаєшься, кацапе/ Дай Бог, тов.Коломойский.
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10.11.2020 14:54 Відповісти
Казино итак работают. Просто мимо бюджета, авакяну в карман. В европе и америке казино регулирует закон, он говорит что нельзя делать % возврата игроку меньше 94%. Если нет- лишат оицензии и миллионный штраф. А украинцев менты имеют за дебилов и подпитывают их невежество криками о том что казино заставляет людей выносить все из дома в ломбард, и пока оно не легализировано- оно работает но мимо бюджета, это раз. А если нелегально то и не регулируется % возврат игроку, соответственно автоматы накручивают так чтоб они только забирали баблос. Это два. Легализуйте и перестаньте слушать эти старперские совковые страшилки.
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11.11.2020 02:27 Відповісти
вообще это издевательство - НЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПОКУПАТЬ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ ОНКОБОЛЬНЫМ !!!
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10.11.2020 13:48 Відповісти
Пусть Рада примет закон о медицинском кокаине, чтобы наш ЗЕдегенерат мог его открыто употреблять.
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10.11.2020 13:49 Відповісти
так быстро ласты склеить
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10.11.2020 13:56 Відповісти
да не бзди ты так, купишь лицензию, и будешь всё так же втюхивать свою травку, только уже законно.
ты погляди сколько моралфагов на эту тему находиться , а сам поди герыч 15 летним детям варит
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10.11.2020 15:30 Відповісти
Робочій групі перед тим, як нарабативать, треба подивитись серіал «Раскоряченные». Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 544
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10.11.2020 13:51 Відповісти
Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4419рабочая группа урабатывает вопрос
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10.11.2020 13:53 Відповісти
Зелохам покращення. Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4456
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10.11.2020 13:54 Відповісти
Кому шо, а зебикам - ширка... та видел, видел... вдоль девладовских и иже дорг у Кривого Рога(на пустырях и развалинах зданий) сплошные плантаци некошеного зелья. Правда лисопедисты постоянно курсируют вдоль вверенных участков. Шобы кто-нить на шарика не полез косить травку, (для "кроликов")... все не дождутся узаконить ширко-дивиденды.
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10.11.2020 13:55 Відповісти
Для Ары - это главный закон. Слуги Канабиса будут довольны.
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10.11.2020 13:57 Відповісти
Да для наркош ,это самая важная тема.А наработать закон про защиту граждан Украины от наркоманов? Недоумки,это сейчас самое важное ,при дыре в бюджете в 300 миллиардов? При тотальной коррупции в судах и рядах зеленой плесени?
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10.11.2020 13:59 Відповісти
Ахєрєнія отримав заказ на цей закон, получив за це гроши, тому й штовхає його, щоб наркобариги йайкі йому не відрізали.
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10.11.2020 14:03 Відповісти
ожидается дополнение к закону о самогоноварении, мол, кто держит корову, имеет право не только самогоноварить, но и травку выращивать для медицинских целей и сдавать в аптеку (за баблосик).
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10.11.2020 14:03 Відповісти
Та повій вже узаконюйте. Коженому президенту- свої здобутки.
У Порошенка - ВІРА, АРМІЯ, МОВА.
У Зеленського- рулетка, наркота, проституція.
Згадується ... "Владімір, ми, ваші жіночки, ... " Уявляю, як зараз ці жіночки радіють своєму вибору.
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10.11.2020 14:04 Відповісти
Шо тут нарабатывать.
- Разрешить выращивать коноплю всем желающим, под честное слово: "только в медицинских целях".
- Продавать всем, у кого есть любая справка о болезни от семейного врача.
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10.11.2020 14:07 Відповісти
да любой канабис медицинский
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10.11.2020 14:12 Відповісти
Имхо. Надо принимать закон с продажей лицензий на торговлю и лицензий на производство. Запретить производство и ввоз сырья полученного химическим путем, только органический экологически чистый продукт. Доходы, например 20% направлять на МВД и СБУ, 30% оставлять на местах в местные бюджеты, 30% направлять на медицину, 20% направлять на образование и спорт. Все должно быть четко чтобы видно было.
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10.11.2020 14:21 Відповісти
Ога, а где коррупционные откаты в офшоры, ви як ото - мала дитина.
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10.11.2020 14:23 Відповісти
забыл))
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10.11.2020 14:27 Відповісти
тема ж про лёгкие, ты что там принял? тебе к порошенку перемагать
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10.11.2020 15:33 Відповісти
Что?
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10.11.2020 16:40 Відповісти
дай только узаконенную канабис-отмашку, это какой же коррупционный вертеп юлой закружится вокруг .
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10.11.2020 14:21 Відповісти
Под этим законом, думаю, столько через страну погонят и медицинского, и немедицинского.
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10.11.2020 14:43 Відповісти
Спиртосодержащее лучше???
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10.11.2020 14:50 Відповісти
не , просто он там в теме
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10.11.2020 15:34 Відповісти
На спиртосодержащем столько они заработать не смогут.
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10.11.2020 17:14 Відповісти
Все прекрасно понимают,что под этим законом просто продвигается идея поставок наркоты под видом медпрепаратов.Это просто напросто способ легализации наркоторговли ибо все понимают что продаваться под видом медицины будет и совсем не медицина.И шторбить менты никого не перестанут .
А вот о том,чтобы декримнинализировать статью УК никто ничего не говорит.
А всего лишь достаточно ерунды,просто декриминализируйте марихуану и отпадет вопрос о медицинском применении.Введите госмонополию на продажу и все,государство в прибыли и офигеть какой,больные довольны ибо им не надо бегать по врачам,чтоб выписали рецепт на таблетки с травой,кто курил,тот и будет курить.Ограничте количественное выращивание на приусадебных участках до определенного количества и не мутите людям голову.
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10.11.2020 19:35 Відповісти
 
 