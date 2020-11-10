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Новости Политика Украины
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"Так называемый "губернаторопад" продолжится", - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает, что в Украине продолжится "губернаторопад".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В частности, журналисты спросили, прогнозируются еще какие-то увольнения после увольнений первого заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Трофимова и нескольких председателей областных государственных администраций.

На это председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции "СН" в парламенте Александр Корниенко ответил, что есть определенная система показателей, по которым оценивается работа чиновников.

"Это не на 100% политическое какое-то решение и выборы просто часто подводят определенную черту для людей психологическую, что что-то происходило в регионе. Потом какой-то есть уровень поддержки в этой области - партии власти или кандидатов от партии власти. И на основе этого эти решение делаются. Я думаю, что будут еще кадровые решения в ближайшее или среднесрочное время от Офиса Президента", - сказал Корниенко.

В то же время Арахамия добавил: "Так называемый "губернаторопад" продолжится".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
...что-то сегодня много этого дауна на Цензоре... Черножопия, не пора ли обратно в родную Обхезию? "Так называемый "губернаторопад" продолжится", - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9385
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10.11.2020 13:50
+12
Губернии на твоей родной расее, залетный.
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10.11.2020 13:55
+5
Хламідія,що ти з нього візьмеш, губернаторопад(!!!) не розібрався ,що паРаша то не тут "Так званий "губернаторопад" продовжиться", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 452
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10.11.2020 13:58
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...что-то сегодня много этого дауна на Цензоре... Черножопия, не пора ли обратно в родную Обхезию? "Так называемый "губернаторопад" продолжится", - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9385
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10.11.2020 13:50 Ответить
Хламідія,що ти з нього візьмеш, губернаторопад(!!!) не розібрався ,що паРаша то не тут "Так званий "губернаторопад" продовжиться", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 452
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10.11.2020 13:58 Ответить
пааашла пісать губєрнія...
креол отвєрз уста
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10.11.2020 13:51 Ответить
У нас вроде губерний нет,а губернаторы есть?
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10.11.2020 13:54 Ответить
У кацапів та підкацапників все за кацапським кліше.
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10.11.2020 18:39 Ответить
Самі назначили, самі скидають, самі хваляться . . . . зебіли, пля.
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10.11.2020 13:55 Ответить
Губернии на твоей родной расее, залетный.
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10.11.2020 13:55 Ответить
И эти "губернаторы" хоть бы разбились в лепешку, не смогли бы вытянуть из болота ваш рейтинг, убитый вами арахамиями, ермаками, зеленскими.
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10.11.2020 13:58 Ответить
Заставь дурака Богу молиться...
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10.11.2020 13:59 Ответить
А шо ж такоє.... Вибори ж виграли по стране.....))))
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10.11.2020 14:01 Ответить
мне одному нравится его фейс как у цыгана галустяна заморышь какой то
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10.11.2020 14:07 Ответить
скажите этому клоуну, что у нас губернаторов нет, нет просто такой должности.
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10.11.2020 14:11 Ответить
ПНХ!
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10.11.2020 14:19 Ответить
Объясните микроцефалу-Арахамии, что губернаторы есть только в РФ.
Несмотря на желание зеленского капитулировать - Украина не является субъектом РФ.
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10.11.2020 14:25 Ответить
І це сказало те, що головує над найбільшою фракцією у Верховній Раді за всю історію України. Кого ви тут навибирали зелені придурки? Чи ви і самі не знаєте, що губернатори є тільки у засрашці?
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10.11.2020 15:28 Ответить
интересно когда начнется херохамиепад?
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10.11.2020 15:43 Ответить
этот хамия - мразь.
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10.11.2020 17:41 Ответить
 
 