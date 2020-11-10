"Так называемый "губернаторопад" продолжится", - "слуга народа" Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ожидает, что в Украине продолжится "губернаторопад".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
В частности, журналисты спросили, прогнозируются еще какие-то увольнения после увольнений первого заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Трофимова и нескольких председателей областных государственных администраций.
На это председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции "СН" в парламенте Александр Корниенко ответил, что есть определенная система показателей, по которым оценивается работа чиновников.
"Это не на 100% политическое какое-то решение и выборы просто часто подводят определенную черту для людей психологическую, что что-то происходило в регионе. Потом какой-то есть уровень поддержки в этой области - партии власти или кандидатов от партии власти. И на основе этого эти решение делаются. Я думаю, что будут еще кадровые решения в ближайшее или среднесрочное время от Офиса Президента", - сказал Корниенко.
В то же время Арахамия добавил: "Так называемый "губернаторопад" продолжится".
Пожалуйста, подождите...
да вы там хоть все застрелитесь, а ты Чиччолина перья с головы повыдергивай и засунь сам знаешь куда...
страна уже давно живет сама по себе
креол отвєрз уста
Несмотря на желание зеленского капитулировать - Украина не является субъектом РФ.