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"Так званий "губернаторопад" продовжиться", - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія очікує, що в Україні продовжиться "губернаторопад".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зокрема, журналісти запитали, чи прогнозуються ще якісь звільнення після звільнень першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова та кількох голів обласних державних адміністрацій.

На це голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції "СН" в парламенті Олександр Корнієнко відповів, що є певна система показників, за якими оцінюється робота чиновників.

"Це не на 100% політичне якесь рішення і вибори просто часто підводять певну межу для людей психологічну, що щось відбувалося в регіоні. Потім якийсь є рівень підтримки в цій області - партії влади або кандидатів від партії влади. І на основі цього ці рішення робляться. Я думаю, що будуть ще кадрові рішення найближчим або середньостроковий час від Офісу Президента", - сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал"

У той же час Арахамія додав: "Так званий "губернаторопад" продовжиться".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
...что-то сегодня много этого дауна на Цензоре... Черножопия, не пора ли обратно в родную Обхезию? "Так называемый "губернаторопад" продолжится", - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9385
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10.11.2020 13:50
+12
Губернии на твоей родной расее, залетный.
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10.11.2020 13:55
+5
Хламідія,що ти з нього візьмеш, губернаторопад(!!!) не розібрався ,що паРаша то не тут "Так званий "губернаторопад" продовжиться", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 452
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10.11.2020 13:58
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...что-то сегодня много этого дауна на Цензоре... Черножопия, не пора ли обратно в родную Обхезию? "Так называемый "губернаторопад" продолжится", - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9385
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10.11.2020 13:50 Відповісти
Хламідія,що ти з нього візьмеш, губернаторопад(!!!) не розібрався ,що паРаша то не тут "Так званий "губернаторопад" продовжиться", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 452
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10.11.2020 13:58 Відповісти
пааашла пісать губєрнія...
креол отвєрз уста
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10.11.2020 13:51 Відповісти
У нас вроде губерний нет,а губернаторы есть?
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10.11.2020 13:54 Відповісти
У кацапів та підкацапників все за кацапським кліше.
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10.11.2020 18:39 Відповісти
Самі назначили, самі скидають, самі хваляться . . . . зебіли, пля.
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10.11.2020 13:55 Відповісти
Губернии на твоей родной расее, залетный.
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10.11.2020 13:55 Відповісти
И эти "губернаторы" хоть бы разбились в лепешку, не смогли бы вытянуть из болота ваш рейтинг, убитый вами арахамиями, ермаками, зеленскими.
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10.11.2020 13:58 Відповісти
Заставь дурака Богу молиться...
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10.11.2020 13:59 Відповісти
А шо ж такоє.... Вибори ж виграли по стране.....))))
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10.11.2020 14:01 Відповісти
мне одному нравится его фейс как у цыгана галустяна заморышь какой то
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10.11.2020 14:07 Відповісти
скажите этому клоуну, что у нас губернаторов нет, нет просто такой должности.
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10.11.2020 14:11 Відповісти
ПНХ!
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10.11.2020 14:19 Відповісти
Объясните микроцефалу-Арахамии, что губернаторы есть только в РФ.
Несмотря на желание зеленского капитулировать - Украина не является субъектом РФ.
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10.11.2020 14:25 Відповісти
І це сказало те, що головує над найбільшою фракцією у Верховній Раді за всю історію України. Кого ви тут навибирали зелені придурки? Чи ви і самі не знаєте, що губернатори є тільки у засрашці?
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10.11.2020 15:28 Відповісти
интересно когда начнется херохамиепад?
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10.11.2020 15:43 Відповісти
этот хамия - мразь.
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10.11.2020 17:41 Відповісти
 
 