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"Протестуны" не возьмут Беларусь "тепленькой", - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

"Протестуны" и "беглые" политики, уехавшие в Польшу и Литву, не возьмут Беларусь "тепленькой", республика выстоит.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларусь сегодня", заявил хахвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко на встрече с главой Федерации профсоюзов республики Михаилом Ордой.

"Наши же "протестуны" и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь "тепленькой". Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь "тепленькой". Мы выстоим. Но будет непросто", – сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что несмотря на сложности в экономике, обусловленные пандемией коронавируса, в республике постараются сохранить нынешний уровень жизни, но "и людям, трудовым коллективам надо обеспечить понимание ситуации".

"Тот, кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство", – сказал он.

Лукашенко также высказал пожелание, чтобы в условиях "чехарды и психоза" коронавируса профсоюзы понимали, что кому-то это выгодно.

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"Сейчас мы уже видим – кому. Мир сейчас начали перекраивать, и COVID-19 – это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствием обрушения экономики?" – заметил он.

В качестве примера он привел Евросоюз, чей ВВП "рухнет на 20%" и часть стран которого уже демонстрируют падение экономики. Кроме того, наблюдается спад в США, что повлияет на всю мировую экономику, уменьшился ВВП Китая, указал Лукашенко.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале "общенациональной забастовки" в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых Лукашенко якобы набрал 80,1% голосов. Он заявил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.
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Топ комментарии
+14
Кто это-"мы"? Усатый,его подельники и толпа мусоров?
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10.11.2020 15:09
+13
Сумасшедший ублюдок хочет утопить народ Беларуси в репрессиях. Все таки румыны были правы...
"Протестуны" не возьмут Беларусь "тепленькой", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2292
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10.11.2020 15:11
+9
значит вынесут тебя "холодненьким", дурак старый ! "Протестуни" не візьмуть Білорусь "тепленькою", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1146
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10.11.2020 15:28
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Кто это-"мы"? Усатый,его подельники и толпа мусоров?
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10.11.2020 15:09 Ответить
Менти вже самі втомились від Лукашенки, скоро вони його самі і пристрелять, домовившись з путіним.
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10.11.2020 15:24 Ответить
значит вынесут тебя "холодненьким", дурак старый ! "Протестуни" не візьмуть Білорусь "тепленькою", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1146
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10.11.2020 15:28 Ответить
Самозванец!
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10.11.2020 15:34 Ответить
"Протестуны" не возьмут Беларусь "тепленькой", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1131 А візьмуть вщент зруйновану.
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10.11.2020 15:09 Ответить
Т.е., будет холодный труп Беларуси
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10.11.2020 15:10 Ответить
трупа не будет. Будет истекающая кровью территория под протекторатом "миротворцев" из Рашки. А название будет уже не важно. Например
"Протестуны" не возьмут Беларусь "тепленькой", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5259
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10.11.2020 15:15 Ответить
Коенчно нет
Они ее возьмут с остывшим усатым трупом
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10.11.2020 15:11 Ответить
Сумасшедший ублюдок хочет утопить народ Беларуси в репрессиях. Все таки румыны были правы...
"Протестуны" не возьмут Беларусь "тепленькой", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2292
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10.11.2020 15:11 Ответить
"Протестуни" не візьмуть Білорусь "тепленькою", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6953 это фото нужно вручать каждому президенту вместе с удостоверением
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10.11.2020 15:30 Ответить
на счет коронавируса Лукашенко абсолютно прав
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10.11.2020 15:16 Ответить
А валить его надо! А они хороводы водят. ( Хобиты против гоблинов)
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10.11.2020 15:16 Ответить
Нужен некий механизм защиты от узурпации власти , не зависящий от людей .
Например , во время процедуры инаугурации одевать на шею президенту ошейник со взрывчаткой с таймером на пять лет , либо вводить внутривенно яд , который включится через то же время , либо ещё что-то в этом роде .
Если не хочет уходить , обнуляется там , или как Лукашенко , тупо не хочет - включается механизм , и голова отлетает в сторону . На окружающих людей надежды нет , все продажны , а народ труслив и покорен .
А так всё культурно и в рамках законодательства .
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10.11.2020 15:18 Ответить
Билет на планету Транай (с) Шекли почитай
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10.11.2020 15:47 Ответить
Вочевидь тут ключове слово "нєкій".
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10.11.2020 19:23 Ответить
Лукашенко - УХОДИ!!!!!
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10.11.2020 15:21 Ответить
дайте ему селёдки....
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10.11.2020 15:23 Ответить
Типовий прісєдатєль_совхоза. Замість того, щоб змінити риторику на поблажливішу, він удає з себе "кастро". Але це дозволяє йому опозиція. Він знає, що найбільше, що йому загрожує, почесна відставка на його умовах. Навіть не "ростов". І точно не "каддафі". Тому й просторікує.
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10.11.2020 15:34 Ответить
НАДАЕЛ МНЕ ЭТОТ идиот лукашенко -агент кремля с сваими высказиями))) и беларуцы не УКРАИНЦЫ ШОБЫ ОСТАЯТ СВАЮ СВОБОДУ В МАЙДАНАХ,ОКОПАХ,В АТО .беларусы думали у них свая "ревалуция" )))) ЕДИНСВЕННОЕ РЕВАЛУЦИЯ НАЗЫВАЕТСА -РЕВАЛУЦИЯ ГИДНОСТИ !!!
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10.11.2020 15:36 Ответить
такі да, "гандісти", що танцюють, дарують квіти та співають пісні своїм катам, не спроможні скинути тирана
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10.11.2020 15:47 Ответить
"Не хочешь протягивать руку? Так протянешь ноги, стрый дурак!" О.Бендер
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10.11.2020 15:51 Ответить
Я МАЙДАНЕЦ !!! И ЭТИМ ГОРЖУС !!! а вы рабы,обнуленные,одноразывые (вчера сбили русят с вертушкой) ,скрепные,рабы и балотные (в Балотной было у вас шанс освободитса-но вы болваны не так понели слова БОЛОТА)
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10.11.2020 15:54 Ответить
русские оставайтес в сваей болоте .толке не лезти в УКРАИНУ !!! вас ублюдков петр предупреждал НЕ КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАПАДАЙТЕ НА УКРАИНЦОВ !!! а вы не послушали дета убийца петра)))
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10.11.2020 15:57 Ответить
лукашеску твердо намерен царствовать до смерти и на последнем издыхании передать трон коленьке. похоже пока получается.
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10.11.2020 15:59 Ответить
Звичайно не візьмуть то ще ТІ беруни (!) , потовкуться з квіточками біля ментів до мінусовой температури та й все , до весни тиша
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10.11.2020 16:00 Ответить
Ekonomika u nego uze na grani bankrotsva.K etomu on gotovit liudej.
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10.11.2020 16:34 Ответить
Лукашеску, тебя он уже
"Протестуни" не візьмуть Білорусь "тепленькою", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 821
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10.11.2020 16:35 Ответить
Пока твой хладный трупик не вынесут - не возьмут...
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10.11.2020 16:52 Ответить
Протестуни, - це що, нова назва народу Білорусі?
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10.11.2020 17:16 Ответить
Вони візьмуть тебе, "холодненького"
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10.11.2020 17:57 Ответить
Правильно сказав - в точку, а "протестуни", взагалі ЗАЧЬОТ
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10.11.2020 19:46 Ответить
 
 