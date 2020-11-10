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"Протестуни" не візьмуть Білорусь "тепленькою", - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Протестуни" і "швидкі" політики, які виїхали в Польщу і Литву, не візьмуть Білорусь "тепленькою", республіка вистоїть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларусь сегодня", заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з головою Федерації профспілок республіки Михайлом Ордою.

"Наші ж "протестуни" й особливо втікачі, які сидять в Польщі і Литві, розраховують на те, що до весни економіка обвалиться, як всюди, і ми тут прийдемо, візьмемо Білорусь "тепленькою". Ні чорта подібного! Не візьмуть вони Білорусь "тепленькою". Ми вистоїмо. Але буде непросто", - сказав він.

При цьому Лукашенко додав, що незважаючи на складності в економіці, зумовлені пандемією коронавірусу, в республіці будуть намагатися зберегти нинішній рівень життя, але "і людям, трудовим колективам треба забезпечити розуміння ситуації".

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"Той, хто набереться мужності, сили і витримає, той збережеться і збереже свою державу", - сказав він.

Лукашенко також висловив побажання, щоб в умовах "чехарди і психозу" коронавірусу профспілки розуміли, що комусь це вигідно.

"Зараз ми вже бачимо - кому. Світ зараз почали перекроювати, і COVID-19 - це не медичний термін, це не тільки і не стільки хвороба. Це навіть не економіка сьогодні. Це вже глобальна політика. Почали перекроювати світ, спалахнули всюди бунти і заколоти. Але буде ще й не те в зв'язку з наслідком обвалення економіки" - зауважив він.

Як приклад він навів Євросоюз, чий ВВП "впаде на 20%" і частина країн якого вже демонструють падіння економіки. Крім того, спостерігається спад у США, що вплине на всю світову економіку, зменшився ВВП Китаю, зауважив Лукашенко.

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Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про початок "загальнонаціонального страйку" в республіці з 26 жовтня після того, як Лукашенко не виконав ультиматум опозиції.

Масові протестні акції почалися по всій Білорусі 9 серпня, після президентських виборів, за підсумками яких Лукашенко нібито набрав 80,1% голосів. Він заявив, що не має наміру залишати свій пост на тлі мітингів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Кто это-"мы"? Усатый,его подельники и толпа мусоров?
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10.11.2020 15:09
+13
Сумасшедший ублюдок хочет утопить народ Беларуси в репрессиях. Все таки румыны были правы...
"Протестуны" не возьмут Беларусь "тепленькой", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2292
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10.11.2020 15:11
+9
значит вынесут тебя "холодненьким", дурак старый ! "Протестуни" не візьмуть Білорусь "тепленькою", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1146
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10.11.2020 15:28
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Кто это-"мы"? Усатый,его подельники и толпа мусоров?
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10.11.2020 15:09 Відповісти
Менти вже самі втомились від Лукашенки, скоро вони його самі і пристрелять, домовившись з путіним.
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10.11.2020 15:24 Відповісти
значит вынесут тебя "холодненьким", дурак старый ! "Протестуни" не візьмуть Білорусь "тепленькою", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1146
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10.11.2020 15:28 Відповісти
Самозванец!
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10.11.2020 15:34 Відповісти
"Протестуны" не возьмут Беларусь "тепленькой", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1131 А візьмуть вщент зруйновану.
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10.11.2020 15:09 Відповісти
Т.е., будет холодный труп Беларуси
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10.11.2020 15:10 Відповісти
трупа не будет. Будет истекающая кровью территория под протекторатом "миротворцев" из Рашки. А название будет уже не важно. Например
"Протестуны" не возьмут Беларусь "тепленькой", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5259
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10.11.2020 15:15 Відповісти
Коенчно нет
Они ее возьмут с остывшим усатым трупом
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10.11.2020 15:11 Відповісти
Сумасшедший ублюдок хочет утопить народ Беларуси в репрессиях. Все таки румыны были правы...
"Протестуны" не возьмут Беларусь "тепленькой", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2292
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10.11.2020 15:11 Відповісти
"Протестуни" не візьмуть Білорусь "тепленькою", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6953 это фото нужно вручать каждому президенту вместе с удостоверением
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10.11.2020 15:30 Відповісти
на счет коронавируса Лукашенко абсолютно прав
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10.11.2020 15:16 Відповісти
А валить его надо! А они хороводы водят. ( Хобиты против гоблинов)
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10.11.2020 15:16 Відповісти
Нужен некий механизм защиты от узурпации власти , не зависящий от людей .
Например , во время процедуры инаугурации одевать на шею президенту ошейник со взрывчаткой с таймером на пять лет , либо вводить внутривенно яд , который включится через то же время , либо ещё что-то в этом роде .
Если не хочет уходить , обнуляется там , или как Лукашенко , тупо не хочет - включается механизм , и голова отлетает в сторону . На окружающих людей надежды нет , все продажны , а народ труслив и покорен .
А так всё культурно и в рамках законодательства .
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10.11.2020 15:18 Відповісти
Билет на планету Транай (с) Шекли почитай
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10.11.2020 15:47 Відповісти
Вочевидь тут ключове слово "нєкій".
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10.11.2020 19:23 Відповісти
Лукашенко - УХОДИ!!!!!
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10.11.2020 15:21 Відповісти
дайте ему селёдки....
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10.11.2020 15:23 Відповісти
Типовий прісєдатєль_совхоза. Замість того, щоб змінити риторику на поблажливішу, він удає з себе "кастро". Але це дозволяє йому опозиція. Він знає, що найбільше, що йому загрожує, почесна відставка на його умовах. Навіть не "ростов". І точно не "каддафі". Тому й просторікує.
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10.11.2020 15:34 Відповісти
НАДАЕЛ МНЕ ЭТОТ идиот лукашенко -агент кремля с сваими высказиями))) и беларуцы не УКРАИНЦЫ ШОБЫ ОСТАЯТ СВАЮ СВОБОДУ В МАЙДАНАХ,ОКОПАХ,В АТО .беларусы думали у них свая "ревалуция" )))) ЕДИНСВЕННОЕ РЕВАЛУЦИЯ НАЗЫВАЕТСА -РЕВАЛУЦИЯ ГИДНОСТИ !!!
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10.11.2020 15:36 Відповісти
такі да, "гандісти", що танцюють, дарують квіти та співають пісні своїм катам, не спроможні скинути тирана
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10.11.2020 15:47 Відповісти
"Не хочешь протягивать руку? Так протянешь ноги, стрый дурак!" О.Бендер
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10.11.2020 15:51 Відповісти
Я МАЙДАНЕЦ !!! И ЭТИМ ГОРЖУС !!! а вы рабы,обнуленные,одноразывые (вчера сбили русят с вертушкой) ,скрепные,рабы и балотные (в Балотной было у вас шанс освободитса-но вы болваны не так понели слова БОЛОТА)
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10.11.2020 15:54 Відповісти
русские оставайтес в сваей болоте .толке не лезти в УКРАИНУ !!! вас ублюдков петр предупреждал НЕ КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАПАДАЙТЕ НА УКРАИНЦОВ !!! а вы не послушали дета убийца петра)))
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10.11.2020 15:57 Відповісти
лукашеску твердо намерен царствовать до смерти и на последнем издыхании передать трон коленьке. похоже пока получается.
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10.11.2020 15:59 Відповісти
Звичайно не візьмуть то ще ТІ беруни (!) , потовкуться з квіточками біля ментів до мінусовой температури та й все , до весни тиша
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10.11.2020 16:00 Відповісти
Ekonomika u nego uze na grani bankrotsva.K etomu on gotovit liudej.
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10.11.2020 16:34 Відповісти
Лукашеску, тебя он уже
"Протестуни" не візьмуть Білорусь "тепленькою", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 821
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10.11.2020 16:35 Відповісти
Пока твой хладный трупик не вынесут - не возьмут...
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10.11.2020 16:52 Відповісти
Протестуни, - це що, нова назва народу Білорусі?
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10.11.2020 17:16 Відповісти
Вони візьмуть тебе, "холодненького"
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10.11.2020 17:57 Відповісти
Правильно сказав - в точку, а "протестуни", взагалі ЗАЧЬОТ
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10.11.2020 19:46 Відповісти
 
 