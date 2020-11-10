"Протестуни" не візьмуть Білорусь "тепленькою", - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Протестуни" і "швидкі" політики, які виїхали в Польщу і Литву, не візьмуть Білорусь "тепленькою", республіка вистоїть.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларусь сегодня", заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з головою Федерації профспілок республіки Михайлом Ордою.
"Наші ж "протестуни" й особливо втікачі, які сидять в Польщі і Литві, розраховують на те, що до весни економіка обвалиться, як всюди, і ми тут прийдемо, візьмемо Білорусь "тепленькою". Ні чорта подібного! Не візьмуть вони Білорусь "тепленькою". Ми вистоїмо. Але буде непросто", - сказав він.
При цьому Лукашенко додав, що незважаючи на складності в економіці, зумовлені пандемією коронавірусу, в республіці будуть намагатися зберегти нинішній рівень життя, але "і людям, трудовим колективам треба забезпечити розуміння ситуації".
"Той, хто набереться мужності, сили і витримає, той збережеться і збереже свою державу", - сказав він.
Лукашенко також висловив побажання, щоб в умовах "чехарди і психозу" коронавірусу профспілки розуміли, що комусь це вигідно.
"Зараз ми вже бачимо - кому. Світ зараз почали перекроювати, і COVID-19 - це не медичний термін, це не тільки і не стільки хвороба. Це навіть не економіка сьогодні. Це вже глобальна політика. Почали перекроювати світ, спалахнули всюди бунти і заколоти. Але буде ще й не те в зв'язку з наслідком обвалення економіки" - зауважив він.
Як приклад він навів Євросоюз, чий ВВП "впаде на 20%" і частина країн якого вже демонструють падіння економіки. Крім того, спостерігається спад у США, що вплине на всю світову економіку, зменшився ВВП Китаю, зауважив Лукашенко.
Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про початок "загальнонаціонального страйку" в республіці з 26 жовтня після того, як Лукашенко не виконав ультиматум опозиції.
Масові протестні акції почалися по всій Білорусі 9 серпня, після президентських виборів, за підсумками яких Лукашенко нібито набрав 80,1% голосів. Він заявив, що не має наміру залишати свій пост на тлі мітингів.
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Они ее возьмут с остывшим усатым трупом
Например , во время процедуры инаугурации одевать на шею президенту ошейник со взрывчаткой с таймером на пять лет , либо вводить внутривенно яд , который включится через то же время , либо ещё что-то в этом роде .
Если не хочет уходить , обнуляется там , или как Лукашенко , тупо не хочет - включается механизм , и голова отлетает в сторону . На окружающих людей надежды нет , все продажны , а народ труслив и покорен .
А так всё культурно и в рамках законодательства .