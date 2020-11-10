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"Арену-Львов" могут использовать как госпиталь для пациентов с COVID-19, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

На территории стадиона "Арена-Львов" могут развернуть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Также во Львовской области рассматривают возможность разворачивания госпиталей на территории других спорткомплексов.

Об этом на брифинге заявил директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Орест Чемерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Поручение касательно развертывания мобильных госпиталей дали всем территориям государства. Мы рассматриваем спроткомплексы и "Арену-Львов" также", - сказал Чемерис.

Читайте также: За месяц количество госпитализированных с COVID-19 выросло на 80%. Самая высокая нагрузка на медиков в Одессе: один врач почти на 100 пациентов, - Нацслужба здоровья

Также он добавил, что в случае ухудшения ситуации с пандемией в области к борьбе с коронавирусом могут привлечь студентов-медиков и интернов.
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Топ комментарии
+3
Можна сразу ложить пацієнтів на автодорогу "Велике Крадівництво"......
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10.11.2020 15:53
+1
Правильно, пусть дизентерию там разведут, про ковид сразу забудут.
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10.11.2020 15:48
+1
Почём билеты продавать будут?
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10.11.2020 16:52
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Правильно, пусть дизентерию там разведут, про ковид сразу забудут.
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10.11.2020 15:48 Ответить
прям на полі чи шо? чи у приміщеннях?
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10.11.2020 15:52 Ответить
Хоккейные стадионы тоже можно по назначению применить
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10.11.2020 15:52 Ответить
ага. трупы на льду дольше сохраняются. В Мадриде прямо-таки штабелями в Ледовом дворце. И уже всем все равно.
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10.11.2020 16:06 Ответить
Можна сразу ложить пацієнтів на автодорогу "Велике Крадівництво"......
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10.11.2020 15:53 Ответить
Холодно на поле. Разве что как морг. "Арену-Львів" можуть використовувати як госпіталь для пацієнтів з COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 6883
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10.11.2020 16:07 Ответить
Почём билеты продавать будут?
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10.11.2020 16:52 Ответить
Зе больных на одну сторону поля а больных порохоботов на другую ..
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10.11.2020 17:28 Ответить
Арену-Львов" могут использовать как госпиталь для пациентов с COVID-19, - ОГА!!!???

Кошмар. Это что загрузить Арену, чтоб больные там тихо умирали и не отвлекая на себя внимание властей. Ведь больным нужны врачи, сестры, кислород и медикаменты. А не свалка людей как дрова на Арене!
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10.11.2020 19:51 Ответить
Не надо было больницы закрывать. Там хватило бы места для всех. А то что делается как второй этап реформы Супрун это преступление.
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10.11.2020 19:55 Ответить
 
 