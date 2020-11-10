"Арену-Львов" могут использовать как госпиталь для пациентов с COVID-19, - ОГА
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На территории стадиона "Арена-Львов" могут развернуть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Также во Львовской области рассматривают возможность разворачивания госпиталей на территории других спорткомплексов.
Об этом на брифинге заявил директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Орест Чемерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Поручение касательно развертывания мобильных госпиталей дали всем территориям государства. Мы рассматриваем спроткомплексы и "Арену-Львов" также", - сказал Чемерис.
Также он добавил, что в случае ухудшения ситуации с пандемией в области к борьбе с коронавирусом могут привлечь студентов-медиков и интернов.
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показать весь комментарий10.11.2020 15:53
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показать весь комментарий10.11.2020 16:52
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Кошмар. Это что загрузить Арену, чтоб больные там тихо умирали и не отвлекая на себя внимание властей. Ведь больным нужны врачи, сестры, кислород и медикаменты. А не свалка людей как дрова на Арене!