"Арену-Львів" можуть використовувати як госпіталь для пацієнтів з COVID-19, - ОДА
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На території стадіону "Арена-Львів" можуть розгорнути тимчасовий госпіталь для пацієнтів з коронавірусом. Також у Львівській області розглядають можливість розгортання госпіталів на території інших спорткомплексів.
Про це на брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Доручення щодо розгортання мобільних госпіталів дали всім територіям держави. Ми розглядаємо спроткомплекси і "Арену-Львів" також", - сказав Чемерис.
Також він додав, що в разі погіршення ситуації з пандемією в області до боротьби з коронавірусом можуть залучити студентів-медиків і інтернів.
Топ коментарі
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Кошмар. Это что загрузить Арену, чтоб больные там тихо умирали и не отвлекая на себя внимание властей. Ведь больным нужны врачи, сестры, кислород и медикаменты. А не свалка людей как дрова на Арене!