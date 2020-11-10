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"Арену-Львів" можуть використовувати як госпіталь для пацієнтів з COVID-19, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

На території стадіону "Арена-Львів" можуть розгорнути тимчасовий госпіталь для пацієнтів з коронавірусом. Також у Львівській області розглядають можливість розгортання госпіталів на території інших спорткомплексів.

Про це на брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Доручення щодо розгортання мобільних госпіталів дали всім територіям держави. Ми розглядаємо спроткомплекси і "Арену-Львів" також", - сказав Чемерис.

Також він додав, що в разі погіршення ситуації з пандемією в області до боротьби з коронавірусом можуть залучити студентів-медиків і інтернів.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Можна сразу ложить пацієнтів на автодорогу "Велике Крадівництво"......
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10.11.2020 15:53
+1
Правильно, пусть дизентерию там разведут, про ковид сразу забудут.
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10.11.2020 15:48
+1
Почём билеты продавать будут?
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10.11.2020 16:52
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Правильно, пусть дизентерию там разведут, про ковид сразу забудут.
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10.11.2020 15:48 Відповісти
прям на полі чи шо? чи у приміщеннях?
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10.11.2020 15:52 Відповісти
Хоккейные стадионы тоже можно по назначению применить
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10.11.2020 15:52 Відповісти
ага. трупы на льду дольше сохраняются. В Мадриде прямо-таки штабелями в Ледовом дворце. И уже всем все равно.
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10.11.2020 16:06 Відповісти
Можна сразу ложить пацієнтів на автодорогу "Велике Крадівництво"......
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10.11.2020 15:53 Відповісти
Холодно на поле. Разве что как морг. "Арену-Львів" можуть використовувати як госпіталь для пацієнтів з COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 6883
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10.11.2020 16:07 Відповісти
Почём билеты продавать будут?
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10.11.2020 16:52 Відповісти
Зе больных на одну сторону поля а больных порохоботов на другую ..
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10.11.2020 17:28 Відповісти
Арену-Львов" могут использовать как госпиталь для пациентов с COVID-19, - ОГА!!!???

Кошмар. Это что загрузить Арену, чтоб больные там тихо умирали и не отвлекая на себя внимание властей. Ведь больным нужны врачи, сестры, кислород и медикаменты. А не свалка людей как дрова на Арене!
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10.11.2020 19:51 Відповісти
Не надо было больницы закрывать. Там хватило бы места для всех. А то что делается как второй этап реформы Супрун это преступление.
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10.11.2020 19:55 Відповісти
 
 