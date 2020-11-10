РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12389 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
1 490 13
Зеленский (16530) энергетика (2034) Энергоатом (377) атомная энергетика (280) Герус (183) Ковалив Юлия (52) Шмыгаль Денис (2321) Буславец Ольга (70) Петр Котин (30)

Зеленский провел совещание по решению проблем "Энергоатома": поручил безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед компанией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский провел совещание по решению проблем

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое селекторное совещание, пребывая на самоизоляции после того, как узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию. Совещание было посвящено вопросам работы НАЭК "Энергоатом".

В нем приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, врио президента "Энергоатома" Петр Котин и его заместители, а также представители органов безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства ознакомился с ходом выполнения Указа Президента Украины № 406 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики" от 22 сентября 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поручил изучить опыт передачи в частную собственность ядерных установок и материалов "Энергоатома", но в указе президента такого нет, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

По результатам обсуждения текущего состояния НАЭК "Энергоатом" Владимир Зеленский отметил необходимость безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед компанией за поставленную электроэнергию, что позволит обеспечить ее дальнейшую стабильную работу и в полной мере финансировать программы капитальных инвестиций, направленных на развитие и поддержание безопасности эксплуатации АЭС.

Также была отмечена необходимость усиления правительством выполнения функций по управлению НАЭК "Энергоатом" в соответствии с настоящим указом и ускорения разработки и принятия необходимых законодательных изменений.

Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров принимает меры по урегулированию вопроса погашения задолженности перед НАЭК "Энергоатом", корпоратизации и передаче функций по управлению компанией правительству Украины с целью улучшения ее финансового положения и повышения качества управления.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О чем, в сфере атомной энергетики, может совещаться полудурк с плохим среднеи криворожским образованием?
показать весь комментарий
10.11.2020 16:38 Ответить
Этот полудурок уже пожары тушил, быстро и без жертв.
Ждем результаты по атомной энергетике! Быстро и безопасно)
показать весь комментарий
10.11.2020 16:40 Ответить
В фасебуці Зеленский провел совещание по решению проблем "Энергоатома": поручил безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед компанией - Цензор.НЕТ 9569
показать весь комментарий
10.11.2020 16:42 Ответить
Сплюньте. Нам, что ЧАЭС не достаточно?
показать весь комментарий
10.11.2020 16:44 Ответить
АлЁ гараж!
Зеленський провів нараду щодо вирішення проблем "Енергоатому": доручив невідкладно врегулювати питання заборгованості перед компанією - Цензор.НЕТ 2871
показать весь комментарий
10.11.2020 17:20 Ответить
Если взял на контроль, то хана Энергоатому. Если нет, то еще побарахтается, не все потеряно.
показать весь комментарий
10.11.2020 17:22 Ответить
Загрузить гос. АЭС по полной. Нефиг кормить ахметку по завышенным ценам за электричество.
показать весь комментарий
10.11.2020 17:23 Ответить
Яку годувати Ахметку? АЕС не запускаються на всю потужність, бо Беня закупляє вугілля і електроенергію в расеюшке, а також білоруську електроенергію. Кочегарить бюджетними грошима ТЕЦИ. Хоча там і є Ахметки інтереси.
показать весь комментарий
10.11.2020 17:45 Ответить
раз рядом юлия ковалив значит продадут
показать весь комментарий
10.11.2020 17:37 Ответить
Негайно всім дати те, що вони хочуть. Це так просто бути преЗедентом, головне давати команди "негайно", а потім взяти "на контроль". А виконають чи ні, вас це турбує. Вам ********** розповість про пів вареника і "баригу" і Вам полегчає.
показать весь комментарий
10.11.2020 17:43 Ответить
Какого хрена он лезет не в свои дела,он по конституции должен заниматься армией и внешней политикой,дороожник-сантехник-электрик хренов.
показать весь комментарий
10.11.2020 18:07 Ответить
еще один террорист, мирный
показать весь комментарий
11.11.2020 00:52 Ответить
это дырка в бюджете побольше военных расходов, консервация на носу
показать весь комментарий
11.11.2020 00:56 Ответить
 
 