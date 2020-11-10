Полиция закрыла дело против Байдена, открытое по иску Шокина. ДОКУМЕНТ
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Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии "Укринформу" осведомленный источник в Офисе генпрокурора.
"Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина", - сообщил источник.
Собеседник агентства добавил, что дело было зарегистрировано по ст. 344 УКУ (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда. Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября текущего года.
Как сообщалось, судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал открыть дело из-за "неправомерного вмешательства" бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.
Ранее Шокин заявил, что в 2016 году его уволили с должности генпрокурора из-за давления бывшего вице-президента США Байдена. Шокин считает, что причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер.
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"бу-бу-бу"
)))
У меня вопрос: дело открыли ещё три года назад, куда ж смотрел т. н. друг Байдена порошенко? Почему быстро не разобрался и не закрыл дело? Тем более, в генпрокурорах сидел его кум луценко!
В общем, нехорошо.
Поэтому не спешил лизнуть через 3 дня после выборов. Ответ устраивает?
блаЗЄнська свинота не знає як вдарити Порошенка та сама себе заводить в лайно
Миші з'їли ?