Полиция закрыла дело против Байдена, открытое по иску Шокина. ДОКУМЕНТ

Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии "Укринформу" осведомленный источник в Офисе генпрокурора.

"Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина", - сообщил источник.

Собеседник агентства добавил, что дело было зарегистрировано по ст. 344 УКУ (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда. Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября текущего года.





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Как сообщалось, судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал открыть дело из-за "неправомерного вмешательства" бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Ранее Шокин заявил, что в 2016 году его уволили с должности генпрокурора из-за давления бывшего вице-президента США Байдена. Шокин считает, что причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер.