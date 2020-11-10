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Полиция закрыла дело против Байдена, открытое по иску Шокина. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полиция закрыла дело против Байдена, открытое по иску Шокина. ДОКУМЕНТ

Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии "Укринформу" осведомленный источник в Офисе генпрокурора.

"Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина", - сообщил источник.

Собеседник агентства добавил, что дело было зарегистрировано по ст. 344 УКУ (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда. Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября текущего года.

Полиция закрыла дело против Байдена, открытое по иску Шокина 01
Полиция закрыла дело против Байдена, открытое по иску Шокина 02

Читайте также: Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина

Как сообщалось, судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал открыть дело из-за "неправомерного вмешательства" бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Ранее Шокин заявил, что в 2016 году его уволили с должности генпрокурора из-за давления бывшего вице-президента США Байдена. Шокин считает, что причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер.
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Топ комментарии
+95
Зеленое стадо сцыт когда страшно..😃
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10.11.2020 17:32
+88
А шо такоє?
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10.11.2020 17:32
+88
Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 6073
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10.11.2020 17:39
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Страница 4 из 4
Малий, а може тебе у ФК "Зеніт" пристроїти?
Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 511
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10.11.2020 21:41 Ответить
Можно увидеть,как ничтожества,отрицающие то,что они ничтожества в конечном итоге соглашаются с тем,что они- ничтожества.)
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10.11.2020 21:50 Ответить
Аваков, тебе уже даже Мишико с боржомом не поможет !

"бу-бу-бу" Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 3561
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10.11.2020 22:09 Ответить
Знатно подлизнули.
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10.11.2020 22:39 Ответить
У Турции Армения вместе с паРашкой? Аж чмокнули)) В этом вся недоРосия)) Продали своих "партнеров" азерам и Турции. Армяшки просто ох..ели от такой сделки Кремля. Путин поимел Армению хуже турков. Армяне надолго запомнят, как их паРаша продала своим противникам. Но, не это главное. Главное, что паРаша купила у Азербайджана и Турции полный контроль над Арменией на очень долгие годы с присутствием своего военного контингента в виде "миротворцев". Миротворцы армяно их мать...!!! Рабы гребаные!!!
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10.11.2020 23:21 Ответить
Страшно, да ?

)))
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10.11.2020 22:46 Ответить
Не знал, что сегодня 23 сентября, вот это у меня календарь сбился.
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10.11.2020 22:51 Ответить
Дело было закрыто 23 сентября, ещё до того, как стало известно, кто в США выиграет.

У меня вопрос: дело открыли ещё три года назад, куда ж смотрел т. н. друг Байдена порошенко? Почему быстро не разобрался и не закрыл дело? Тем более, в генпрокурорах сидел его кум луценко!
В общем, нехорошо.
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10.11.2020 23:10 Ответить
Потому что Порошенко умен и ни кого не сажает.Болван ты Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 4855
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11.11.2020 05:51 Ответить
Я тебе отвечу на вопрос - друг Байдена Порошенко не такая продажная шваль, как некоторые.
Поэтому не спешил лизнуть через 3 дня после выборов. Ответ устраивает?
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11.11.2020 09:57 Ответить
Быстренько зебилы переобулись в полете, и дело закрыли до окончания выборов, вот только "забыли" об это сообщить, в разгар президентской гонки, когда команда Трампа вовсю раздувала этот скандал. Хотя справедливости ради нужно сказать, что выбора у клоуна особого то и не было, об него ноги вытирают все кто хочет, что уж говорить о президенте США.
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11.11.2020 04:59 Ответить
Будет прикол если Трампа все-таки выберут : ))))
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11.11.2020 15:03 Ответить
Лейтенант Назаренко тоді буде вже "стрілочником", жалко дівчинки.
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11.11.2020 15:19 Ответить
Да правосудие зашибись хочу открываю хочу закрываю как ветер подует
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11.11.2020 06:36 Ответить
Відставки генпрокурора Шокіна тоді весь народ хотів. Усі бачили, що ця продажна свиня тільки корупції сприяла. Ніякої справедливості від нього не чекали. На Заході це також бачили, і просто хотіли Україні допомогти вилізти з багна корупції. Вишенкою на торті діяльності Шокіна стало виявлення поліцією у його підручних заступників у сейфах, що знаходилися в робочих кабінетах, -- купу брильянтів і грошей. Їх почали називати "брильянтовими прокурорами". Але цю подію влада зам'яла і скрила.
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11.11.2020 06:52 Ответить
А все-таки Байдену нанесений удар по самолюбству. Справу на Президента США закрито не Генпрокурором і навіть не слідчим, а лейтенантом-дізнавачем. Можна вважати, що опустили до рівня сімейного дебошира.
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11.11.2020 07:06 Ответить
У нас генпрокурор такой фигней не занимается. Это вам не музыкантов с медсестрами по СИЗО мурыжить
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11.11.2020 15:02 Ответить
Теперь нужно закрывать шокина.
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11.11.2020 07:14 Ответить
блаЗЄнські, а чому не написали "...у зв'язку з обранням п.Байдена президентом США..." Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 1221
блаЗЄнська свинота не знає як вдарити Порошенка та сама себе заводить в лайно Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 1221
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11.11.2020 08:21 Ответить
Шокин ,честнейший прокурор ,хрустальный ,не побоюсь этого слова, бриллиантовый человечеще 🤦🤫🤔😂😂😂😂🐏🐑
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11.11.2020 09:09 Ответить
Прекрасно. Поліція закрила справу заднім числом
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11.11.2020 09:11 Ответить
Тиха украинская ночь, и только над оврагом слышен тихий шелест, это Аваков с Венедиктовой доедают последний том уголовного дела против Байдена.... Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 7571
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11.11.2020 10:12 Ответить
Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 3552
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11.11.2020 13:08 Ответить
Ну прально !... а то якось невдобно перед доном Карлосом
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11.11.2020 14:29 Ответить
А чого закрили ? Не розумію...
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11.11.2020 14:41 Ответить
Говорят, состав преступления исчез. Наверное ночью украли, гады! Но ничего, я уверен что его скоро найдут, не иголка - целый состав! Стоит на рельсах где-то
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11.11.2020 14:49 Ответить
Був був і щез ?
Миші з'їли ? Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 9741
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11.11.2020 14:53 Ответить
Володе советуют еще пару дел открыть по тяжелым статьям и этим шантажировать Штаты! Это ж все что угодно можно просить и даже требовать. Кроме того наш и без того великий президент станет величайшим в мире : ))
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11.11.2020 14:58 Ответить
Поймали Шокина и заставили сожрать все тома дела.
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11.11.2020 18:28 Ответить
Ай да Чехов, ай да сукин сын! Очумелов полицейский надзиратель, Елдырин городовой, Хрюкин золотых дел мастер и генеральский повар, Прохор.
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12.11.2020 21:54 Ответить
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