Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина.

Печерский районный суд г. Киева обязал Офис генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вмешательстве гражданина США, бывшего вице-президента Джо Байдена, в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в подписанном судьей С. В. Вовком постановлении суда, которое не подлежит обжалованию.

"Обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса Генерального прокурора, в производстве которого осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве №62020000000000236 от 24.02.2020 года, внести в Единый реестр досудебных расследований краткое изложение фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа. - Ред.) по уголовному производству № 62020000000000236 от 24.02.2020 года, *сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины ЛИЦО_1 - именно гражданина Соединенных Штатов Америки ЛИЦО_5, бывшего вице-президента США", - говорится в постановлении суда.

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