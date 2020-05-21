Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина
Печерский районный суд г. Киева обязал Офис генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вмешательстве гражданина США, бывшего вице-президента Джо Байдена, в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в подписанном судьей С. В. Вовком постановлении суда, которое не подлежит обжалованию.
"Обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса Генерального прокурора, в производстве которого осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве №62020000000000236 от 24.02.2020 года, внести в Единый реестр досудебных расследований краткое изложение фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа. - Ред.) по уголовному производству № 62020000000000236 от 24.02.2020 года, *сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины ЛИЦО_1 - именно гражданина Соединенных Штатов Америки ЛИЦО_5, бывшего вице-президента США", - говорится в постановлении суда.
Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко. В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".
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ну отзовитесь
Все его «достижения» так или иначе связаны с КГБ-шным прошлым.
Дед Андрея Деркача служил в НКВД, отец Андрея Деркача также воспитанник системы КГБ, а позже и одиозный руководитель СБУ времен Кучмы. Деркач-младший также пошел по стопам своих отца и деда.
С 1990 по 1993 гг., (в то время, когда Украина уже была стала независимым государством)АНДРЕЙ ДЕРКАЧ ПРОХОДИЛ ОБУЧЕНИЕВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КГБим.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве.
Дипломная работа «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ С НЕГЛАСНОЙ АГЕНТУРОЙ»
Как вспоминает А.Деркач, он "рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях".
Поэтому неслучайно, как утверждает ряд источников, оказался в крестниках Леонида Даниловича.
И неудивительно, что в независимой Украине политическая и бизнес-карьера Андрея Деркача была обеспечена поддержкой «семьи».
Клан Кучма - старший Деркач, скрепленный родственными связями (жены Кучмы и Леонида Деркача являются сестрами)обеспечили продвижение Андрея по карьерной лестнице.
16 января 2014 года Деркач голосовал за http://lb.ua/news/2014/01/16/251939_rada_pered_zakritiem_sessii_prinyala.html "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
У вересні 2018 року був однім із підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання томосу
В свое время он даже основал в парламенте депутатское объединение «В Европу вместе с Россией», секретарем которого, кстати, стал известный украинофоб Дмитрий Табачник.
Деркач даже предлагал сделать эту фразу девизом украинской внешней политики, утверждая, что евроинтеграция Украины без России невозможна.
Интересно, что одноименный раздел на личном сайте Деркача сейчас удален. Известно, что именно А.Деркач постоянно возглавляет кампании по блокированию направления украинских контингентов в международные миротворческие силы и дальнейшей интеграции в натовские структуры. Одновременно он, в контакте с рядом депутатов российской Госдумы и немецкого бундестага, активно продвигает идею создания в противовес НАТО так называемого континентального блока в который бы входили РФ, Германия и Украина.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
https://antikor.com.ua/articles/80443-pravoslavnij_chekist_10_faktiv_pro_andrija_derkacha._rozsliduvannja ПРАВОСЛАВНИЙ ЧЕКІСТ : 10 ФАКТІВ ПРО АНДРІЯ ДЕРКАЧА ...
https://antikor.com.ua/articles/80443-pravoslavnij_chekist_10_faktiv_pro_andrija_derkacha._rozsliduvannja antikor.com.ua
Точнее, следят, чтобы она не слишком отходила от генеральной линии, определенной в Москве.
В январе 2009 года Андрей Деркач был одним из немногих мирян - делегатов Поместного собора Русской православной церкви, которых допустили к участию в выборах патриарха РПЦ.
Любопытно, что в во время последнего визита российского президента в Украину (февраль 2004 г.) и посещения им Киево-Печерской Лавры, А.Деркач был единственным отечественным политиком, который принимал участие в длительном келейном ******** Владимира Путина и митрополита Владимира.
Деркач активно лоббировал избрание одиозного митрополита Онуфрия главой УПЦ МП, с которым его связывают давние дружеские отношения.
Именно такой предстоятель нужен и Москве, и Деркачу, который является противником любой автокефалии УПЦ МП и выступает за более тесную интеграцию с Москвой.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
эсэмэска от Байдена. - "Vova, tebe pyzda" - Источник: https://censor.net/r3197124#_blank
станет Байден президентом США или нет, но Вовану капец !
Надіслано судом: 10.05.2020. Зареєстровано: 11.05.2020. Оприлюднено: 12.05.2020.
открывать дело против "гражданина США вице-президента США Джо Байдена
в бытность деятельности (целого !!!!) Генерального прокурора Украины некого Шокина " -
я в шокинге !!!!!
От тепер нюхайте оте гівно
Не забывайте, что именно Байден с Обамой "помогали" пайками, а не стоящим ооружением, как Трамп. И еще он призвал развивавать энерго промышленность, чтобы трудоустроить сворго сынка-наркомана на работу. А платили ему из бюджетных денег. И эт вместо того, чтобы тратить американскую помощь на войну с Россией. не нужен Украине жулик и преступник Байден.
Чи Зеленський не розуміє, в яку халепу його втягують промосковські холуї в Україні?
Який там тоді другий термін, тут би на першому в сідлі втриматись , зеленому бовдуру !!
Дайте ФІО хочя-б одного депутата ВР при Порошенкові,який загинув на фронті за 5-ть років війни-тоді й відповім персонально.
Але мені здається, що варто було би звернути увагу на річ фундаментальнішу за ці політичні іграшки, в які грається Трамп, в першу чергу, а за ним вослід і наші гонять висолопивши язики.
Ніхто не звернув уваги на той факт, що це рішення суду, хоч формально і є законним, але з точки зору права нелегітимним, як були колись нелегітимними расові закони ІІІ Райху.
Закон, що дозволяє суду вирішувати НА ДОСУДОВІЙ СТАДІЇ, продовжувати ДОсудове слідство, чи ні, або починати таке є незаконним за визначенням.
Тому що суд за визначенням має розглядати та оцінювати тільки результат слідства і жодним чином, крім окремих означених знов таки ж законом подробиць - дозвіл на обшук/прослуховування тощо - не повинен впливати на хід самого слідства, інакше то вже буде не суд.
Той нелегітимний закон, нагадаю, є частиною потворного УКК, написаного Портновим - поплічником Гопника Януковича - ще приблизно у 2012 році, і чомусь досі не скасованому та не переписаному як було би слід, ані видатним 144-разовим реформатором Пристосуванцем До Будь Чого Аби Грошей Не Бракувало І Шоб Я Був Володарем Морським за 5 років, ані вже новим реформатором - ніколи їм мабудь.
І ось тепер вже новий "реформатор" отримує рикошет від портновського УКК, колись підлаштованого під Гопника, і від суддів з того ж загребучого і безсоромного стада, що гребе тільки під себе та зважає тільки на папери з портретами американськх президентів.
Р.S. А бодання Трампа з Байденом залишили б ви, панове зеленськофоби, американцям.
Все одно вам від того ніц не одломиться. І вашому новоапостолу апостолу також, між іншим.
Сьогодні ..і нетреба робити вінегрет ...украінці не стануть нацією поки не зрозуміють щоб бути незалежним треба виберати свого президента , переживати за свій народ ...і т д..Коли нема різниці то навіщо незалежність?']Для чого від ватників захищатися ??це саме ватники спровокували теперішню ситуацію.., на заході таке б не сталося і в центрі...
не стануть нацією поки не зрозуміють щоб бути незалежним треба виберати свого президента , переживати за свій народ ...і т д..Ні.Нація оновлюється тільки у визвольних війнах незалежно від того,представники якої нації чи народу є задіяними у формуванні нової нації.Наприклад США We are a nation.Коли нема різниці то навіщо незалежність?-Незалежність-це Декларація,яку Україна не виборола,а дістала в подарунок від Заходу при розпаді країни совка(совіцька окупація)]Для чого від ватників захищатися ?-Захищаються Законом(націоналізацією,приватизацією,роздержавленням нерухомості,кордонами,обороною тощо) ватники спровокували теперішню ситуацію..,-Так,на момент агресії навіть топлива в БТРах не було ,бо вата.обмотана папером від олігарха це всеж та сама постсовково-номенклатурна вата,хоч і називається "прокладка". на заході таке б не сталося і в центрі?...-Стається скрізь-навіть у США буває ККК,бо не в назві,наприклад "русскиє" ховається проблема,а в деталях,тобто в суті Рус с Кия.Суть визначає назву нації,хто вона і звідки,а не назва вкрадена в когось і прихватизована назва чи самовизначення по вподобанню.Тому українці мають спочатку визначити свою спільну національну ідею,щоб обєднатися-інакше стануть не укри,а курди,поглинуті навколишніми державами(Іран,Ірак,Турція,Сірія)
Неужели ничего нельзя сделать с этим сукиным сыном олигархии?
1. Можно ли было осуществить подслушивание и запись разговора один на один Пороха с Байденом?
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ! Никакое ФСБ на это не способно.
2. Все переговоры подобного типа пишутся спецслужбами Украины и США и в ОДНОМ экземпляре запись помещается в архив, который находится на Банковой 10, к которому имееет доступ ОЧЕНЬ ограниченный круг лиц. Вторая идет в соответствующие архивы США.
3. Учитывая время появления записи ("пленок Деркача"), совершенно понятно, что запись могла быть скопирована только по распоряжению самого ЗЕлупы Янелоха, или его ближайших приближенных. Например д*Ермака.
4. Учитывая, с какой злобной интонацией простуженной крысы и соответственной мимикой морды литца комментировал записи ЗЕлупа на поц-конференции, угрожая Пороху, мне лично понятно, что именно он распорядился скопировать записи и передать их Деркачу.
2)Байдаун петрилові давав гроші.Це злочин.
3)Петрило втручався у внутрішні справи США(перед виборами в США).Це злочин.
4)Байдан впливав на вибори Петрила(Обама хотів Кличко).Це злочин.
5)Байден та Порошенко-злочинці.
Це фантазії..
.. коли хтось би дав гроші щоб хтось зробив щось на благо Батьківщини , то будучи українцем треба подякувати , бо судячи ти грошей не давав і ділами не допомагав ..., реальний зе.. ее