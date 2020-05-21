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Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина

Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина

Печерский районный суд г. Киева обязал Офис генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вмешательстве гражданина США, бывшего вице-президента Джо Байдена, в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в подписанном судьей С. В. Вовком постановлении суда, которое не подлежит обжалованию.

"Обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса Генерального прокурора, в производстве которого осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве №62020000000000236 от 24.02.2020 года, внести в Единый реестр досудебных расследований краткое изложение фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа. - Ред.) по уголовному производству № 62020000000000236 от 24.02.2020 года, *сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины ЛИЦО_1 - именно гражданина Соединенных Штатов Америки ЛИЦО_5, бывшего вице-президента США", - говорится в постановлении суда.

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Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко. В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".

Байден Джо (2785) суд (25077) Шокин Виктор (731)


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Топ комментарии
+42
Ну по сути оно так и есть. Под Венедиктовой и Портновым прокуратура превратилась в ОПГ.
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21.05.2020 15:31
+33
Какая на редкость заказная слаженная работа карманного правосудия.
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21.05.2020 15:30
+31
Вмешательство Игоря Валерьевича или Рината Леонидовича в распределение бюджета страны никто не хочет инициировать?
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21.05.2020 15:34
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Да да конечно, но кроме этих демократиков еще есть трамп и республиканцы
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21.05.2020 16:54 Ответить
і є Держдеп над ними.
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21.05.2020 16:57 Ответить
Это над вами байден, а госдеп это демократы и республиканцы, вместе
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21.05.2020 17:24 Ответить
Я про це і кажу: "Держдеп висловив рекомендацію". Вчись читати.
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21.05.2020 17:32 Ответить
Подразумевается несколько демократов чиновников
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21.05.2020 17:48 Ответить
цей суд давно вже треба було закрити. реформа в дії.
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21.05.2020 17:09 Ответить
Во дають! Порошенка вже "посадили", тепер на Байдена замахнулись. А на Путіна - слабо?
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21.05.2020 17:10 Ответить
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22.05.2020 07:03 Ответить
Второй раунд по атаке на Байдена (после пленок Деркача) парашной разведки. СБУ молчит, Вова молчит - всех все устраивает.
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21.05.2020 17:17 Ответить
Какой вова молчит, ***** или янелох? Как раз они и не молчат! ***** хрюкнуло янелоху, а янелох хрюкнуло в Печерский районный суд г. Киева и обязал Офис генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вмешательстве гражданина США! Нам союзники не нужны, у ***** кокса много! Может янелох ещё кадыркиным станет! Может оно и гейроем кацапстана, а может даже "сссра" станет!!!
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21.05.2020 18:43 Ответить
Не путіна, який кожного дня вбиває наших воїнів і нищить економіку, а поважних американців, які допомагають Україні.
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21.05.2020 17:33 Ответить
Зэбил плотно сидит под кремлем раз уж против демократия попер ,тогда как все шансы на победу именно у байдена
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21.05.2020 17:48 Ответить
Порохоботам Ж.............., осталось только вонять нею. Блокируйте, а то тошно от вашего срача.
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21.05.2020 18:02 Ответить
Хочеш Україну позбавити поросенчини?Не вийде-байдануті-це вже всесвітня пандемія,а вакцину ще не придумали.
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22.05.2020 00:47 Ответить
Станет Байден президентом и этому уйо@ку зелёному, а вместе с ним и Украине звИзда
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21.05.2020 18:16 Ответить
К сожалению, 73% одноклеточных, сделавший свой выбор в 2019 году, думают иначе.
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22.05.2020 00:51 Ответить
Чушь пЕСья.Если американцы дважды прокатили Байдану на президентских-третьего не дано.
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22.05.2020 00:52 Ответить
Пфф а я нагадаю
Печерський суд зобов'язав ОГП розслідувати втручання Байдена в роботу Шокіна - Цензор.НЕТ 3249
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21.05.2020 18:18 Ответить
отбился от ЗЕльоных рук - теперь на свободе бегает
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21.05.2020 23:36 Ответить
а расследовать вмешательство Джулиани в работу прорашистских деркачей и появившиеся после этого пленки .низя???
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21.05.2020 18:26 Ответить
. . . а шо там с "бриллиантовыми прокурорами" ???????? . . . скока прысудыв самый справедливый Печерский суд ????
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21.05.2020 18:32 Ответить
Я не Байден, але тоді мріяла, щоб Шокіна зняли з посади, бо він і розводив корупцію нахабну і безпардонну. А такій владі в Україні США не хотіли допомагати. Або нам Байден буде втручатися, або Путін.
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22.05.2020 07:32 Ответить
Самое тупое, что можно было вообще сделать, это лезть перед выборами между республиканцами и демократами. Тем более пытаться поднять рейтинг Трампу.
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21.05.2020 18:43 Ответить
И не только Трампу но ещё и моржовой ... !
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21.05.2020 18:50 Ответить
Пдрси зелені хочуть посварити Україну із Штатами? ****************** працює як в раю при уЗебенському Уряді!
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21.05.2020 18:53 Ответить
Не волнуйтесь. Украину здесь поддерживают. Трамп вам дал оружие, а не одеяла с сухими пайками.
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21.05.2020 22:12 Ответить
Не Трамп дав , а сенат ...,а в сенаті всі демократи за це про7олосували , Трамп підписав і то під тиском ...Позор кожному хто підтримуе Зе... еее..,
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22.05.2020 01:02 Ответить
Печерський суд зобов'язав ОГП розслідувати втручання Байдена в роботу Шокіна - Цензор.НЕТ 3774
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21.05.2020 18:57 Ответить
Останній крок і ми в "Тайожном саюзе" . Що може зупинити московських маріонеток в ОП ? Про допомогу США можна забути .
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21.05.2020 19:05 Ответить
73% - это ********** процент!
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21.05.2020 19:19 Ответить
педро со своим российским адвокатом и 20%-хуйловский процент. Зашкварился педро очередной раз. Что цензорские жабы рвет вам пердаки? а
ну отзовитесь
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22.05.2020 07:12 Ответить
Фигура Андрея Деркача очень знаковая и неоднозначная в современном политикуме.
Все его «достижения» так или иначе связаны с КГБ-шным прошлым.
Дед Андрея Деркача служил в НКВД, отец Андрея Деркача также воспитанник системы КГБ, а позже и одиозный руководитель СБУ времен Кучмы. Деркач-младший также пошел по стопам своих отца и деда.

С 1990 по 1993 гг., (в то время, когда Украина уже была стала независимым государством)АНДРЕЙ ДЕРКАЧ ПРОХОДИЛ ОБУЧЕНИЕВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КГБим.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве.
Дипломная работа «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ С НЕГЛАСНОЙ АГЕНТУРОЙ»
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21.05.2020 19:22 Ответить
В свое время Деркач-старший возглавлял отдел КГБ на днепропетровском военном заводе Южмаш, одним из руководителей которого был будущий президент Украины http://lb.ua/file/person/1406_kuchma_leonid_danilovich.html Леонид Кучма .
Как вспоминает А.Деркач, он "рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях".
Поэтому неслучайно, как утверждает ряд источников, оказался в крестниках Леонида Даниловича.
И неудивительно, что в независимой Украине политическая и бизнес-карьера Андрея Деркача была обеспечена поддержкой «семьи».
Клан Кучма - старший Деркач, скрепленный родственными связями (жены Кучмы и Леонида Деркача являются сестрами)обеспечили продвижение Андрея по карьерной лестнице.
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21.05.2020 19:24 Ответить
5 июня 2012 с карты Деркача было подано голос за проект Закона Украины «Об основах государственной языковой политики», который усиливает статус русского язика
16 января 2014 года Деркач голосовал за http://lb.ua/news/2014/01/16/251939_rada_pered_zakritiem_sessii_prinyala.html "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.
У вересні 2018 року був однім із підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання томосу
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21.05.2020 19:28 Ответить
Вообще, дружба с Россией - любимая тема Деркача.
В свое время он даже основал в парламенте депутатское объединение «В Европу вместе с Россией», секретарем которого, кстати, стал известный украинофоб Дмитрий Табачник.
Деркач даже предлагал сделать эту фразу девизом украинской внешней политики, утверждая, что евроинтеграция Украины без России невозможна.
Интересно, что одноименный раздел на личном сайте Деркача сейчас удален. Известно, что именно А.Деркач постоянно возглавляет кампании по блокированию направления украинских контингентов в международные миротворческие силы и дальнейшей интеграции в натовские структуры. Одновременно он, в контакте с рядом депутатов российской Госдумы и немецкого бундестага, активно продвигает идею создания в противовес НАТО так называемого континентального блока в который бы входили РФ, Германия и Украина.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
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21.05.2020 19:32 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/80443-pravoslavnij_chekist_10_faktiv_pro_andrija_derkacha._rozsliduvannja

https://antikor.com.ua/articles/80443-pravoslavnij_chekist_10_faktiv_pro_andrija_derkacha._rozsliduvannja ПРАВОСЛАВНИЙ ЧЕКІСТ : 10 ФАКТІВ ПРО АНДРІЯ ДЕРКАЧА ...
https://antikor.com.ua/articles/80443-pravoslavnij_chekist_10_faktiv_pro_andrija_derkacha._rozsliduvannja antikor.com.ua
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21.05.2020 19:35 Ответить
Андрей Деркач входит в число так называемых «православных олигархов» - группы крупных бизнесменов, которые спонсируют УПЦ Московского патриархата и существенно влияют на внутреннюю жизнь этой конфессии, а также заботятся о ее интересах в Украине.
Точнее, следят, чтобы она не слишком отходила от генеральной линии, определенной в Москве.
В январе 2009 года Андрей Деркач был одним из немногих мирян - делегатов Поместного собора Русской православной церкви, которых допустили к участию в выборах патриарха РПЦ.
Любопытно, что в во время последнего визита российского президента в Украину (февраль 2004 г.) и посещения им Киево-Печерской Лавры, А.Деркач был единственным отечественным политиком, который принимал участие в длительном келейном ******** Владимира Путина и митрополита Владимира.
Деркач активно лоббировал избрание одиозного митрополита Онуфрия главой УПЦ МП, с которым его связывают давние дружеские отношения.
Именно такой предстоятель нужен и Москве, и Деркачу, который является противником любой автокефалии УПЦ МП и выступает за более тесную интеграцию с Москвой.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
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21.05.2020 19:38 Ответить
Вот такой он - чекист в трерьем поколении...
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21.05.2020 19:38 Ответить
Печерский суд обязал ОГП расследовать вмешательство Байдена в работу Шокина.

эсэмэска от Байдена. - "Vova, tebe pyzda" - Источник: https://censor.net/r3197124#_blank
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21.05.2020 19:44 Ответить


станет Байден президентом США или нет, но Вовану капец !
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21.05.2020 21:29 Ответить
Танцы на граблях - это круче чем игра на рояле без рук!!! Володя жги!!!!
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21.05.2020 20:23 Ответить
За чотири з половиною роки до того, як вона напала на Україну, і більш ніж за п'ять років до того, як на неї були накладені значні західні санкції, тодішній віцепрезидент США Джо Байден https://www.wsj.com/articles/SB124848246032580581 висловив думку, що проблеми Росії серйозні і "більше п'ятнадцяти років... вона не витримає". Через одинадцять років після цього прогнозу вона все ще витримує, але чекати залишилось не довго.
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21.05.2020 20:30 Ответить
КАК КУЁТСЯ ГАВНО:

Надіслано судом: 10.05.2020. Зареєстровано: 11.05.2020. Оприлюднено: 12.05.2020.
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21.05.2020 20:55 Ответить
Юридическая система Украины падает ниже днища !!!!!

открывать дело против "гражданина США вице-президента США Джо Байдена

в бытность деятельности (целого !!!!) Генерального прокурора Украины некого Шокина " -

я в шокинге !!!!!
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21.05.2020 21:23 Ответить
Ну что можно сказать Трапу приготовится
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21.05.2020 21:30 Ответить
Смердить. Неймовірно смердить. Плівки Героса на Єрмака не є доказами. А плівки Деркача на Порошенка - докази.
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21.05.2020 21:55 Ответить
А ми вас рік тому - попереджали... Але ви всі, зебіли різних мастей - галасували.
От тепер нюхайте оте гівно
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23.05.2020 19:43 Ответить
Байден скорее всего президентом не станет. У него деменция и полно "скелетов в шкафу". Украине лучше всего, если останется Трамп.
Не забывайте, что именно Байден с Обамой "помогали" пайками, а не стоящим ооружением, как Трамп. И еще он призвал развивавать энерго промышленность, чтобы трудоустроить сворго сынка-наркомана на работу. А платили ему из бюджетных денег. И эт вместо того, чтобы тратить американскую помощь на войну с Россией. не нужен Украине жулик и преступник Байден.
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21.05.2020 22:10 Ответить
Лахта, заткни свою вонючую дырку!
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21.05.2020 22:30 Ответить
Американці самі рішать хто їм потрібний , і дії України ніяк на їх рішення не вплине , зараз якраз 50/50 ..тому не гони...Українські американці пам'ятають як будучи в США , зе зустрівся не з ними , а з еврейськими організаціями...так чий він президент і кого?цей зе...
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22.05.2020 01:33 Ответить
Спасти рядового Байдена ! Поэтому и началась эта дешевая возня с прослушкой.А ваш президент зря влез в эту игру, по дискредитации Джо Байдена. А для Украины второй срок Трампа тоже не сулит ни чего хорошего. Так что мужики спасайте рядового.от вас сейчас очень много зависит, и не только жизнь в Украине.
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21.05.2020 22:39 Ответить
Ми були за крок, до того, щоби отримати статус країни - союзника США, поза НАТО... Тепер ми втратили цю можливість, за допомогою бубочки дурнуватого, комплекс меньшовартості перед Порохом, якого,використовує ворог на свою користь... Ось це є справжня Державна зрада, за яку зє-вова...чкє доведеться відповідати...
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21.05.2020 23:17 Ответить
Якщо ми хочемо остаточно втратити двопалатну і двопартійну підтримку з боку США, тоді прапор в руки.
Чи Зеленський не розуміє, в яку халепу його втягують промосковські холуї в Україні?
Який там тоді другий термін, тут би на першому в сідлі втриматись , зеленому бовдуру !!
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21.05.2020 23:50 Ответить
Щоб щось розуміти .., треба принаймі мати завилини..))...
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22.05.2020 00:57 Ответить
Бовдури думають, що Зе бовдур. Думайте так і далі, а він з Єрмаком, Портновим, Деркачем, Дубинським, Бужанським роблять свою чорну справу
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22.05.2020 07:43 Ответить
Метушиться барижня-господаря поросенчого нарешті до суду потягнуть.Давно пора,бо за 29-ть років роззброєння та дерибану України постсовіцькою мажорньою бандюків 90-х під "дахом" байданутих глобалізаторів,втрачати вже нічого.https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018 https://www.dw.com/
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22.05.2020 00:39 Ответить
перше чим говорити про армії , піди з зе відслужи., тоді з розуміеш хто що зробив...
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22.05.2020 00:55 Ответить
Комедія ...,квартал ...,)...це протів Байдена заводять кримінальну справу?))... а чому проти Путіна не завели?)) що свій чувак?… судячи зе.. біли ви далеко до йдете.,Просрали державу за комедію...коментувати псих озабочених найскоріше треба психіатрам..
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22.05.2020 00:51 Ответить
Спільну ядерну кнопку байданутих з путлерасами ще ніхто не відміняв.Все інше-це політика для лохторату.Знати треба одне:Якби не республіканці США-рубежі України вже б проходили по Дніпрі.
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22.05.2020 01:01 Ответить
Пенку не пускай..Байден все зробив, щоб Рашка зупинилася..Трамп симпатизує Путіну , коли б не сенат він би давно здав Україну .., бо для Америки економічно союз з Рашкою більш перспективний .., а Україна хамелеон , кожний 4 рік міняе колір ..! Кому це буде цікаво..
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22.05.2020 01:06 Ответить
В Америці тільки поросячі з путлерасами на форумах провокують та переходять на персоналії,стукаючи адмам.
Дайте ФІО хочя-б одного депутата ВР при Порошенкові,який загинув на фронті за 5-ть років війни-тоді й відповім персонально.
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22.05.2020 01:10 Ответить
За Порошенко було багато тих хто був на фронті в раді , а хто в слузі народу… в раді і воював?це під час війни...кантужений ті хто в раді не можуть бути загинуто ..переходять на особистість ті для кого важлива сильна і незалежна Україна .., а ви зе.. біли її знаете..
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22.05.2020 01:15 Ответить
Не дуркуйте,переводячи стрілки-я проти кіднеперів-бандюків 90-хх в Україні,бо прихильник Саакашвілі.А політичну перевагу віддаю консерваторам США.
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22.05.2020 01:29 Ответить
А ти ким себе рахуєш грузином, евреем ??Ніхто за когось не буде виносити Г...,
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22.05.2020 01:36 Ответить
Консерватори це не Трамп .., це випадковість для консерваторів ..
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22.05.2020 01:38 Ответить
Україні не все одно, хто буде Президентом США. Але публікація плівок напередодні виборів - втручання у вибори США. Це не сподобається ні консерваторам, ні республіканцям.
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22.05.2020 05:51 Ответить
"Кого бог хочет погубить, того он сначала лишает разума."Софокл

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22.05.2020 01:12 Ответить
Зрозуміло, що то є політична гра.
Але мені здається, що варто було би звернути увагу на річ фундаментальнішу за ці політичні іграшки, в які грається Трамп, в першу чергу, а за ним вослід і наші гонять висолопивши язики.

Ніхто не звернув уваги на той факт, що це рішення суду, хоч формально і є законним, але з точки зору права нелегітимним, як були колись нелегітимними расові закони ІІІ Райху.
Закон, що дозволяє суду вирішувати НА ДОСУДОВІЙ СТАДІЇ, продовжувати ДОсудове слідство, чи ні, або починати таке є незаконним за визначенням.

Тому що суд за визначенням має розглядати та оцінювати тільки результат слідства і жодним чином, крім окремих означених знов таки ж законом подробиць - дозвіл на обшук/прослуховування тощо - не повинен впливати на хід самого слідства, інакше то вже буде не суд.

Той нелегітимний закон, нагадаю, є частиною потворного УКК, написаного Портновим - поплічником Гопника Януковича - ще приблизно у 2012 році, і чомусь досі не скасованому та не переписаному як було би слід, ані видатним 144-разовим реформатором Пристосуванцем До Будь Чого Аби Грошей Не Бракувало І Шоб Я Був Володарем Морським за 5 років, ані вже новим реформатором - ніколи їм мабудь.

І ось тепер вже новий "реформатор" отримує рикошет від портновського УКК, колись підлаштованого під Гопника, і від суддів з того ж загребучого і безсоромного стада, що гребе тільки під себе та зважає тільки на папери з портретами американськх президентів.

Р.S. А бодання Трампа з Байденом залишили б ви, панове зеленськофоби, американцям.
Все одно вам від того ніц не одломиться. І вашому новоапостолу апостолу також, між іншим.
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22.05.2020 01:25 Ответить
На загал в Америці ,.. еврейські організації переважно підтримують демократів ..., на загал піднятя саме тепер цього питання , під час виборів це вмішательство в справи іншої держави , Один Володя 4 роки тому ліз, тепер інший рішив попробувати , не перший його попросив ?)) судячи що Деркач агент фсб..це реально..
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22.05.2020 01:27 Ответить
Хіба Єрмак не агент ФСБ ? Компетентні люди кажуть, що він там "Козир".
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22.05.2020 07:53 Ответить
І до чого тут нації?УКРи-це Унія Князівств Руських,де РУСькі-це Рюріком обєднані словянські народи(РУСи):поляне,древляне і т.д.Щодо консерваторів США-це умовно-Воля в консерві Закону і Трамп тут дійсно ні при чому-його вибирали,як противагу дерьмократам усіх мастей(навіть ординських).Тому Трамп лишиться на другий термін в США,а українці не стануть нацією в Україні навіть якщо й ситуітивно обєднаються з кількома націями чи державами.
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22.05.2020 12:45 Ответить
Обеднані слов'янські народи ?… )унія ?? ) фантазії ...поляки слов'янський народ, хорвати ,Е украінці , е білоруси і е руські...
Сьогодні ..і нетреба робити вінегрет ...украінці не стануть нацією поки не зрозуміють щоб бути незалежним треба виберати свого президента , переживати за свій народ ...і т д..Коли нема різниці то навіщо незалежність?']Для чого від ватників захищатися ??це саме ватники спровокували теперішню ситуацію.., на заході таке б не сталося і в центрі...
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23.05.2020 02:46 Ответить
Обеднані слов'янські народи ?-Так. Rurik United Slovens Вінегрет з 67-и народностей-Так украінці,бо УКРи. не стануть нацією поки не зрозуміють щоб бути незалежним треба виберати свого президента , переживати за свій народ ...і т д..Ні.Нація оновлюється тільки у визвольних війнах незалежно від того,представники якої нації чи народу є задіяними у формуванні нової нації.Наприклад США We are a nation.Коли нема різниці то навіщо незалежність?-Незалежність-це Декларація,яку Україна не виборола,а дістала в подарунок від Заходу при розпаді країни совка(совіцька окупація)]Для чого від ватників захищатися ?-Захищаються Законом(націоналізацією,приватизацією,роздержавленням нерухомості,кордонами,обороною тощо) ватники спровокували теперішню ситуацію..,-Так,на момент агресії навіть топлива в БТРах не було ,бо вата.обмотана папером від олігарха це всеж та сама постсовково-номенклатурна вата,хоч і називається "прокладка". на заході таке б не сталося і в центрі?...-Стається скрізь-навіть у США буває ККК,бо не в назві,наприклад "русскиє" ховається проблема,а в деталях,тобто в суті Рус с Кия.Суть визначає назву нації,хто вона і звідки,а не назва вкрадена в когось і прихватизована назва чи самовизначення по вподобанню.Тому українці мають спочатку визначити свою спільну національну ідею,щоб обєднатися-інакше стануть не укри,а курди,поглинуті навколишніми державами(Іран,Ірак,Турція,Сірія)
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23.05.2020 03:43 Ответить
Підслуховують друга Зеленського - злочин. Підслуховують президента держави - винен президент.
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22.05.2020 05:47 Ответить
Пишут, говорят, что решил Печерский суд! Панове, да никакой не Печерский суд, а конкретный враг Украины, лауреат премии им. Роди Сопли-Киреева известный всей Украине мерзавец "судья" Вовк. Которого давно пора вывести во двор и прямо в его судейской сутане и с судейскими знаками на шее публично расстрелять.
Неужели ничего нельзя сделать с этим сукиным сыном олигархии?

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22.05.2020 08:09 Ответить
Можно подумать, что остальные судьи в печерском суде не такие же?
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22.05.2020 08:19 Ответить
Категорически утверждать нельзя. Не бывает в этом мире всеоноодинакового. Там не один Вовк, есть и другие, которые рассматривают обычные гражданские и уголовные дела, а до дел, по которым выносит решения Вовк, "автоматическая" система распределения дел, кроме Вовка, никого не допускает. Заказчикам не нужны судьи, которые будут упираться из-за страха перед последствиями в будущем (о совести судей я молчу), для сомнительных делишек у них есть безотказный "судья" Вовк.
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22.05.2020 08:30 Ответить
Несколько не учтенных в коментах моментов:
1. Можно ли было осуществить подслушивание и запись разговора один на один Пороха с Байденом?
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ! Никакое ФСБ на это не способно.
2. Все переговоры подобного типа пишутся спецслужбами Украины и США и в ОДНОМ экземпляре запись помещается в архив, который находится на Банковой 10, к которому имееет доступ ОЧЕНЬ ограниченный круг лиц. Вторая идет в соответствующие архивы США.

3. Учитывая время появления записи ("пленок Деркача"), совершенно понятно, что запись могла быть скопирована только по распоряжению самого ЗЕлупы Янелоха, или его ближайших приближенных. Например д*Ермака.
4. Учитывая, с какой злобной интонацией простуженной крысы и соответственной мимикой морды литца комментировал записи ЗЕлупа на поц-конференции, угрожая Пороху, мне лично понятно, что именно он распорядился скопировать записи и передать их Деркачу.
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22.05.2020 08:23 Ответить
1)Петрило байданутому давав гроші.Це злочин.
2)Байдаун петрилові давав гроші.Це злочин.
3)Петрило втручався у внутрішні справи США(перед виборами в США).Це злочин.
4)Байдан впливав на вибори Петрила(Обама хотів Кличко).Це злочин.
5)Байден та Порошенко-злочинці.
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22.05.2020 13:06 Ответить
з чого ти взяв що хтось комусь давав гроші ?))
Це фантазії..
.. коли хтось би дав гроші щоб хтось зробив щось на благо Батьківщини , то будучи українцем треба подякувати , бо судячи ти грошей не давав і ділами не допомагав ..., реальний зе.. ее
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23.05.2020 02:50 Ответить
В Україні є прислівья:"Не всіх дурних війна побила".Я це до того,що вашому Мінфіну мабуть це краще відомо,якщо преса пише: https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018 https://www.dw.com/
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23.05.2020 03:51 Ответить
От ти впертий.Чому це я маю шукати по твоїх американських серверах відео,де Байден сам зізнається після 50-ї хвилини,як давив і зміщував судову владу України?Ще у 18-му це стало відомо навіть в Україні https://www.youtube.com/watch?v=iHoXh42BraI
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23.05.2020 04:34 Ответить
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