Печерський суд зобов'язав ОГП розслідувати втручання Байдена в роботу Шокіна

Печерський районний суд м.Києва зобов'язав Офіс генпрокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про втручання громадянина США, колишнього віцепрезидента Джо Байдена, в діяльність колишнього Генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в підписаній суддею С.В. Вовком постанові суду, яка не підлягає оскарженню.

"Зобов`язати компетентну особу на внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань Офісу Генерального прокурора, у провадженні якого здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62020000000000236 від 24.02.2020 року, внести у Єдиному реєстрі досудових розслідувань до короткого викладу фактичних обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 343 КПК України по кримінальному провадженню № 62020000000000236 від 24.02.2020 року, відомості про втручання у діяльність колишнього Генерального прокурора України ОСОБА_1 - саме громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_5, колишнього віцепрезидента США", - йдеться в постанові суду.

Також читайте: Україна руками кагебіста Деркача залізла в міжнародний скандал, пов'язаний із передвиборчою бійкою двох американських кандидатів, - Сакварелідзе

Як відомо, 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. В "Європейській Солідарності" Петра Порошенка назвали це "російською провокацією", а записи "сфабрикованими фрагментами".