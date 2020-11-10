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Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна. ДОКУМЕНТ

Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джозефа Байдена, яке було порушено за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в коментарі "Укрінформу"  обізнане джерело в Офісі генпрокурора.

"Нацполіція закрила кримінальну справу стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна", - повідомило джерело.

Співрозмовник агентства додав, що справа була зареєстрована за ст. 344 ККУ (втручання в діяльність державного діяча) в Державному бюро розслідувань на виконання рішення суду. Пізніше бюро її перенаправило на розслідування в Печерське управління Нацполіції, яке і закрило справу 23 вересня поточного року.

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Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна 01
Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна 02

Як повідомлялося, суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов'язав відкрити справу через "неправомірне втручання" колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Раніше Шокін заявив, що в 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Хантер.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+95
Зеленое стадо сцыт когда страшно..😃
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10.11.2020 17:32
+88
А шо такоє?
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10.11.2020 17:32
+88
Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 6073
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10.11.2020 17:39
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Малий, а може тебе у ФК "Зеніт" пристроїти?
Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 511
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10.11.2020 21:41 Відповісти
Можно увидеть,как ничтожества,отрицающие то,что они ничтожества в конечном итоге соглашаются с тем,что они- ничтожества.)
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10.11.2020 21:50 Відповісти
Аваков, тебе уже даже Мишико с боржомом не поможет !

"бу-бу-бу" Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 3561
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10.11.2020 22:09 Відповісти
Знатно подлизнули.
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10.11.2020 22:39 Відповісти
У Турции Армения вместе с паРашкой? Аж чмокнули)) В этом вся недоРосия)) Продали своих "партнеров" азерам и Турции. Армяшки просто ох..ели от такой сделки Кремля. Путин поимел Армению хуже турков. Армяне надолго запомнят, как их паРаша продала своим противникам. Но, не это главное. Главное, что паРаша купила у Азербайджана и Турции полный контроль над Арменией на очень долгие годы с присутствием своего военного контингента в виде "миротворцев". Миротворцы армяно их мать...!!! Рабы гребаные!!!
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10.11.2020 23:21 Відповісти
Страшно, да ?

)))
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10.11.2020 22:46 Відповісти
Не знал, что сегодня 23 сентября, вот это у меня календарь сбился.
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10.11.2020 22:51 Відповісти
Дело было закрыто 23 сентября, ещё до того, как стало известно, кто в США выиграет.

У меня вопрос: дело открыли ещё три года назад, куда ж смотрел т. н. друг Байдена порошенко? Почему быстро не разобрался и не закрыл дело? Тем более, в генпрокурорах сидел его кум луценко!
В общем, нехорошо.
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10.11.2020 23:10 Відповісти
Потому что Порошенко умен и ни кого не сажает.Болван ты Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 4855
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11.11.2020 05:51 Відповісти
Я тебе отвечу на вопрос - друг Байдена Порошенко не такая продажная шваль, как некоторые.
Поэтому не спешил лизнуть через 3 дня после выборов. Ответ устраивает?
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11.11.2020 09:57 Відповісти
Быстренько зебилы переобулись в полете, и дело закрыли до окончания выборов, вот только "забыли" об это сообщить, в разгар президентской гонки, когда команда Трампа вовсю раздувала этот скандал. Хотя справедливости ради нужно сказать, что выбора у клоуна особого то и не было, об него ноги вытирают все кто хочет, что уж говорить о президенте США.
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11.11.2020 04:59 Відповісти
Будет прикол если Трампа все-таки выберут : ))))
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11.11.2020 15:03 Відповісти
Лейтенант Назаренко тоді буде вже "стрілочником", жалко дівчинки.
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11.11.2020 15:19 Відповісти
Да правосудие зашибись хочу открываю хочу закрываю как ветер подует
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11.11.2020 06:36 Відповісти
Відставки генпрокурора Шокіна тоді весь народ хотів. Усі бачили, що ця продажна свиня тільки корупції сприяла. Ніякої справедливості від нього не чекали. На Заході це також бачили, і просто хотіли Україні допомогти вилізти з багна корупції. Вишенкою на торті діяльності Шокіна стало виявлення поліцією у його підручних заступників у сейфах, що знаходилися в робочих кабінетах, -- купу брильянтів і грошей. Їх почали називати "брильянтовими прокурорами". Але цю подію влада зам'яла і скрила.
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11.11.2020 06:52 Відповісти
А все-таки Байдену нанесений удар по самолюбству. Справу на Президента США закрито не Генпрокурором і навіть не слідчим, а лейтенантом-дізнавачем. Можна вважати, що опустили до рівня сімейного дебошира.
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11.11.2020 07:06 Відповісти
У нас генпрокурор такой фигней не занимается. Это вам не музыкантов с медсестрами по СИЗО мурыжить
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11.11.2020 15:02 Відповісти
Теперь нужно закрывать шокина.
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11.11.2020 07:14 Відповісти
блаЗЄнські, а чому не написали "...у зв'язку з обранням п.Байдена президентом США..." Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 1221
блаЗЄнська свинота не знає як вдарити Порошенка та сама себе заводить в лайно Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 1221
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11.11.2020 08:21 Відповісти
Шокин ,честнейший прокурор ,хрустальный ,не побоюсь этого слова, бриллиантовый человечеще 🤦🤫🤔😂😂😂😂🐏🐑
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11.11.2020 09:09 Відповісти
Прекрасно. Поліція закрила справу заднім числом
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11.11.2020 09:11 Відповісти
Тиха украинская ночь, и только над оврагом слышен тихий шелест, это Аваков с Венедиктовой доедают последний том уголовного дела против Байдена.... Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 7571
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11.11.2020 10:12 Відповісти
Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 3552
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11.11.2020 13:08 Відповісти
Ну прально !... а то якось невдобно перед доном Карлосом
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11.11.2020 14:29 Відповісти
А чого закрили ? Не розумію...
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11.11.2020 14:41 Відповісти
Говорят, состав преступления исчез. Наверное ночью украли, гады! Но ничего, я уверен что его скоро найдут, не иголка - целый состав! Стоит на рельсах где-то
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11.11.2020 14:49 Відповісти
Був був і щез ?
Миші з'їли ? Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна - Цензор.НЕТ 9741
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11.11.2020 14:53 Відповісти
Володе советуют еще пару дел открыть по тяжелым статьям и этим шантажировать Штаты! Это ж все что угодно можно просить и даже требовать. Кроме того наш и без того великий президент станет величайшим в мире : ))
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11.11.2020 14:58 Відповісти
Поймали Шокина и заставили сожрать все тома дела.
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11.11.2020 18:28 Відповісти
Ай да Чехов, ай да сукин сын! Очумелов полицейский надзиратель, Елдырин городовой, Хрюкин золотых дел мастер и генеральский повар, Прохор.
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12.11.2020 21:54 Відповісти
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