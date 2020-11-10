Поліція закрила справу проти Байдена, відкриту за заявою Шокіна. ДОКУМЕНТ
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Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джозефа Байдена, яке було порушено за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в коментарі "Укрінформу" обізнане джерело в Офісі генпрокурора.
"Нацполіція закрила кримінальну справу стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна", - повідомило джерело.
Співрозмовник агентства додав, що справа була зареєстрована за ст. 344 ККУ (втручання в діяльність державного діяча) в Державному бюро розслідувань на виконання рішення суду. Пізніше бюро її перенаправило на розслідування в Печерське управління Нацполіції, яке і закрило справу 23 вересня поточного року.
Як повідомлялося, суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов'язав відкрити справу через "неправомірне втручання" колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.
Раніше Шокін заявив, що в 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск колишнього віцепрезидента США Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена Хантер.
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"бу-бу-бу"
)))
У меня вопрос: дело открыли ещё три года назад, куда ж смотрел т. н. друг Байдена порошенко? Почему быстро не разобрался и не закрыл дело? Тем более, в генпрокурорах сидел его кум луценко!
В общем, нехорошо.
Поэтому не спешил лизнуть через 3 дня после выборов. Ответ устраивает?
блаЗЄнська свинота не знає як вдарити Порошенка та сама себе заводить в лайно
Миші з'їли ?