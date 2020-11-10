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Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль получил негативный результат теста на коронавирус.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тест премьер-министра, который он сдал сегодня утром, негативный", - сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко.

Напоминаем, 9 ноября, в понедельник стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр финансов Сергей Марченко заболели COVID-19. После чего в правительстве заявили, что так как премьер несколько дней назад контактировал с этим лицами, он сдаст тест, хотя симптомов заболевания у него нет.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8997
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10.11.2020 18:45
+4
Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9024
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10.11.2020 18:46
+3
Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3582
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10.11.2020 19:41
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Да какая разница!!!
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10.11.2020 18:38 Ответить
Чутливість тестів тільки 80%, тому коронавірус може бути і в тих хто має негатвний результат ПЛР тестування. Потрібно ізолювати на 10 діб всіх контактних осіб які контактували з зараженими коронавірусом хворими. Саме тому і з'явилась ідея у Зеленського про локдаун на два тижні, щоб ізолювати всю владу від роботи. Але під час війни та кризи це самогубство!
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10.11.2020 19:10 Ответить
И этому лечение горячим асфальтом назначте.
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10.11.2020 18:40 Ответить
А на тест IQ?
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10.11.2020 18:40 Ответить
Шмигаль - здоровище!
Народ, частіше шмигайте!
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10.11.2020 18:41 Ответить
Не регочи, він шмарклю може замінити, коли тому погіршає.
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10.11.2020 19:01 Ответить
Там Разумков на черзі
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10.11.2020 19:15 Ответить
Ок, чекаємо на його тест.
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10.11.2020 19:23 Ответить
Я про конституцію, президента заміняє голова ВР.
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10.11.2020 20:33 Ответить
Ну, і де твій Розумков?
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14.11.2020 22:09 Ответить
Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8997
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10.11.2020 18:45 Ответить
Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9024
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10.11.2020 18:46 Ответить
Запомнили.
Теперь надо ,чтобы они запомнили ,что мы запомнили.
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10.11.2020 18:58 Ответить
Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4050
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10.11.2020 19:16 Ответить
Це добре.
Їм здоров'я ще знадобиться.
Все таки щоб хоча б по 30 років відсидіти.
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10.11.2020 18:54 Ответить
...прошмыгнул на этот раз... Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19 - Цензор.НЕТ 126
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10.11.2020 18:54 Ответить
Зеленский лично распорядился прогнать с порога "Феофании" ненавистного "ахметыша" и выдать ему негативный тест. ЗЕ с Ермаком и Тараном не плохо забаррикадировались в отдельном боксе и "лечатся" по-полной. А Шмыгаль пусть отдувается за все, что произойдет в эти катастрофические две-три недели. А через три недели Зеля как топнет ножкой :"А кто это все сделал?!".
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10.11.2020 18:55 Ответить
зараза к заразе не пристает Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7738
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10.11.2020 18:55 Ответить
За какой заплатил такой и получил.
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10.11.2020 18:55 Ответить
тобто шмыгалю в губы целовать ермака было противно?
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10.11.2020 18:58 Ответить
Лучше бы он ломом по башке получил ...
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10.11.2020 19:17 Ответить
Краще би він отримав запотиличник...
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10.11.2020 19:26 Ответить
Этот что не участвовал в оргии по делению бюджета? Странно. Может просто предохраняется хорошо Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7810 Ну как бы работник ДТЭК конечно это должен уметь Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2365
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10.11.2020 19:38 Ответить
Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3582
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10.11.2020 19:41 Ответить
А це що за матроска з Нелохом Сорокадвухрічним?
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10.11.2020 20:35 Ответить
Краще роздивіться ту, яка на задньому плані з яйцями під плакатом «Зварене з пристрастю». На цьому фото прекрасно все. Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7543
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14.11.2020 22:16 Ответить
Яка прикра новина !!!
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10.11.2020 23:07 Ответить
 
 