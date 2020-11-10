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Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тест прем'єр-міністра, який він здав сьогодні вранці, негативний", - повідомила прессекретарка прем'єр-міністра Ольга Куришко.

Нагадуємо, 9 листопада, у понеділок стало відомо, що президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр фінансів Сергій Марченко захворіли на COVID-19. Після чого в уряді заявили, що оскільки прем'єр кілька днів тому контактував із цим особами, він здасть тест, хоча симптомів захворювання у нього немає.

Читайте також: У Шмигаля симптомів коронавірусу немає, але він здасть тест, - пресслужба Кабміну
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Топ коментарі
+4
Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8997
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10.11.2020 18:45
+4
Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9024
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10.11.2020 18:46
+3
Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3582
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10.11.2020 19:41
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Да какая разница!!!
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10.11.2020 18:38 Відповісти
Чутливість тестів тільки 80%, тому коронавірус може бути і в тих хто має негатвний результат ПЛР тестування. Потрібно ізолювати на 10 діб всіх контактних осіб які контактували з зараженими коронавірусом хворими. Саме тому і з'явилась ідея у Зеленського про локдаун на два тижні, щоб ізолювати всю владу від роботи. Але під час війни та кризи це самогубство!
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10.11.2020 19:10 Відповісти
И этому лечение горячим асфальтом назначте.
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10.11.2020 18:40 Відповісти
А на тест IQ?
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10.11.2020 18:40 Відповісти
Шмигаль - здоровище!
Народ, частіше шмигайте!
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10.11.2020 18:41 Відповісти
Не регочи, він шмарклю може замінити, коли тому погіршає.
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10.11.2020 19:01 Відповісти
Там Разумков на черзі
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10.11.2020 19:15 Відповісти
Ок, чекаємо на його тест.
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10.11.2020 19:23 Відповісти
Я про конституцію, президента заміняє голова ВР.
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10.11.2020 20:33 Відповісти
Ну, і де твій Розумков?
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14.11.2020 22:09 Відповісти
Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8997
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10.11.2020 18:45 Відповісти
Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9024
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10.11.2020 18:46 Відповісти
Запомнили.
Теперь надо ,чтобы они запомнили ,что мы запомнили.
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10.11.2020 18:58 Відповісти
Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4050
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10.11.2020 19:16 Відповісти
Це добре.
Їм здоров'я ще знадобиться.
Все таки щоб хоча б по 30 років відсидіти.
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10.11.2020 18:54 Відповісти
...прошмыгнул на этот раз... Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19 - Цензор.НЕТ 126
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10.11.2020 18:54 Відповісти
Зеленский лично распорядился прогнать с порога "Феофании" ненавистного "ахметыша" и выдать ему негативный тест. ЗЕ с Ермаком и Тараном не плохо забаррикадировались в отдельном боксе и "лечатся" по-полной. А Шмыгаль пусть отдувается за все, что произойдет в эти катастрофические две-три недели. А через три недели Зеля как топнет ножкой :"А кто это все сделал?!".
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10.11.2020 18:55 Відповісти
зараза к заразе не пристает Шмыгаль получил негативный результат теста на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7738
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10.11.2020 18:55 Відповісти
За какой заплатил такой и получил.
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10.11.2020 18:55 Відповісти
тобто шмыгалю в губы целовать ермака было противно?
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10.11.2020 18:58 Відповісти
Лучше бы он ломом по башке получил ...
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10.11.2020 19:17 Відповісти
Краще би він отримав запотиличник...
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10.11.2020 19:26 Відповісти
Этот что не участвовал в оргии по делению бюджета? Странно. Может просто предохраняется хорошо Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7810 Ну как бы работник ДТЭК конечно это должен уметь Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2365
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10.11.2020 19:38 Відповісти
Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3582
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10.11.2020 19:41 Відповісти
А це що за матроска з Нелохом Сорокадвухрічним?
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10.11.2020 20:35 Відповісти
Краще роздивіться ту, яка на задньому плані з яйцями під плакатом «Зварене з пристрастю». На цьому фото прекрасно все. Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7543
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14.11.2020 22:16 Відповісти
Яка прикра новина !!!
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10.11.2020 23:07 Відповісти
 
 