Шмигаль отримав негативний результат тесту на COVID-19
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тесту на коронавірус.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Тест прем'єр-міністра, який він здав сьогодні вранці, негативний", - повідомила прессекретарка прем'єр-міністра Ольга Куришко.
Нагадуємо, 9 листопада, у понеділок стало відомо, що президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр фінансів Сергій Марченко захворіли на COVID-19. Після чого в уряді заявили, що оскільки прем'єр кілька днів тому контактував із цим особами, він здасть тест, хоча симптомів захворювання у нього немає.
Топ коментарі
+4 Гыг с Вами
показати весь коментар10.11.2020 18:45
+4 Гыг с Вами
показати весь коментар10.11.2020 18:46
+3 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар10.11.2020 19:41
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Народ, частіше шмигайте!
Теперь надо ,чтобы они запомнили ,что мы запомнили.
Їм здоров'я ще знадобиться.
Все таки щоб хоча б по 30 років відсидіти.