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Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що також захворів на коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.

Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - повідомив Єрмак.

Єрмак також зазначив, що цього тижня запланована відео-зустріч радників лідерів Нормандського формату, і тому він працюватиме у звичному режимі на самоізоляції.

"Хоч і буду на самоізоляції, але працювати планую в звичному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини. Друзі, закликаю усіх: не допускайте недбалого ставлення до карантинних правил", - додав Єрмак.

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Він також закликав дотримуватися дистанції і зберігати спокій.

"Життя надто цікаве, аби втрачати час на хвороби та поганий настрій", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський захворів на COVID-19.

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Топ коментарі
+63
Асфальтом пусть его лечат, смолой, щебенкой.
По их же рецепту.
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09.11.2020 17:48
+45
Дай бох ему упорства и стойкости, коронавирусу.
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09.11.2020 17:46
+32
Тепер потрібно щоб Єрмака з Зеленським госпіталізували в звичайну опорну лікарню і там лікували!
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09.11.2020 17:54
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Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 3498
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09.11.2020 18:42 Відповісти
Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 737
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09.11.2020 21:40 Відповісти
Та ладно Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 8047 ??? То Бубочка! Тепер дЄрмак! Хто там далі по списку?
А може просто запахало смаженим і пора готувати валізи до Ростова?!..Я звісно ж не натякаю на Байдена, але якось співпало Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9453
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09.11.2020 18:46 Відповісти
Мандель в принципе должна)
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09.11.2020 18:48 Відповісти
...та "Мандель" ще та "сосна-да"))
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09.11.2020 19:16 Відповісти
далі по списку міністр оборони...

Міністр оборони України Андрій Таран захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє спецкореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією, міністр оборони скасував свій візит до США, оскільки у нього виявили коронавірус.
Таран мав перебувати у Сполучених Штатах 9-11 листопада. В рамках візиту міністр планував побувати у Балтиморі, де знаходиться партія катерів Island, які передадуть Україні. Крім того, Таран мав зустрітися з міністром оборони США Марком Етером.
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09.11.2020 20:11 Відповісти
Я ж і питаю - хто далі по списку? І щось Шмигаль мовчить...
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09.11.2020 20:25 Відповісти
Министра обороны Марка Етера сегодня Трамп отправил в отставку
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09.11.2020 20:50 Відповісти
скісняюсь запитати: а Мундєль?
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09.11.2020 18:46 Відповісти
Сейчас разрываются в сарказме ********* о поздравлении Вовкой Байдена - И НИ СЕГОДНЯ, НИ РАНЕЕ, НИ СЛОВА НИ ЗВУКА о вицесамозваном президенте Украины Консерве КОЗЫРЬ . Утром Кравчучка пыталась после интервью вчерашнего ТАСС еще у *********х потарахтеть - связь пропала (( . Кто ему рот заткнул интересно - неужели Арестован нанятый Ермаком ?
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09.11.2020 18:47 Відповісти
Хорошая новость!
Прости господи!
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09.11.2020 18:47 Відповісти
Глава Офиса Ермак и по совместительству Президент заболел коронавирусом.
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09.11.2020 19:00 Відповісти
С большим энтузиазмом встретили трудящиеся новость о короновании первых лиц государства.
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09.11.2020 19:06 Відповісти
Другий пішов... Чи, може, це важка діарея, спровокована тим, що в США вибрали Байдена?! Все найцікавіше попереду! Я вам, аферисти квартальні, не заздрю. Бумеранг скоро досягне лоба, буде боляче.
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09.11.2020 19:10 Відповісти
Вава, не гальмуй! Нарід вже заждався!) Хоча, всі знають, шо це піар від єрмака-козиря, тобто від фсб. Нічьо, шо я фсб маленькими літерками написала?)))
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09.11.2020 19:12 Відповісти
Чему вы радуетесь - вас наи...али, и не первый раз.
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09.11.2020 19:14 Відповісти
ждем-с результата. с надеждой о невыздоровлении.
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09.11.2020 19:23 Відповісти
Sdohni moskal
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09.11.2020 19:26 Відповісти
По ровной дороге повезут гниль эту!
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09.11.2020 19:37 Відповісти
Таке гівно ковіду не потрібне - доведено на пєскові
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09.11.2020 19:44 Відповісти
"я умєр..",. "позвонітє попозже..." ну да-ну да...скосило прям зразу...вчора у твіттері, сьогодні на бюлєтні...
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09.11.2020 19:49 Відповісти
То тепер прибиральниця буде і за преЗЄдєнта, і за віце-преЗЄдєнта? Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9339
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09.11.2020 19:52 Відповісти


Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 1 ч

Щиро бажаю Володимиру Зеленському і Андрію Єрмаку якнайшвидшого одужання у звичайній опорній лікарні, яку вони підготували для звичайних громадян.
Обидва нещодавно розповідали, що з витратами ковід-фонду все добре і усі всім забезпечені.
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09.11.2020 20:05 Відповісти
Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 1420
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09.11.2020 20:17 Відповісти
Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2203 Black Lives Matter... тобто...кхм...люди ждуть...
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09.11.2020 21:12 Відповісти
Вот мне интересно : когда заболела жена Зеленского, Президент не заразился. Все тогда ржали, что у него с женой значит социальная дистанция . . .

А вот с Ермаком Зеленский заболел синхронно. Соупаденіє ? Не думаву . . .
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09.11.2020 20:19 Відповісти
********** захворів на Ковід, бо до нього вночі приходив БаБайден, - джерело Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 5362
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09.11.2020 20:20 Відповісти
Тепер стає зрозумілим, чому мендель трійлом плюється...
Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 8068
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09.11.2020 22:22 Відповісти
Здесь!
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09.11.2020 20:41 Відповісти
Збсь!
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09.11.2020 20:43 Відповісти
мендель-швондер написала как она рада?
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09.11.2020 20:42 Відповісти
Може тепер менше буде зливу секретної інформації російсько-фашистським загарбникам . Менше наших військових буде гинути і більше буде вдалих спецоперацій по знищенню окупантів .
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09.11.2020 20:43 Відповісти
всё просто-: дерьмак+моника=********************
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09.11.2020 21:03 Відповісти
ЧТО-ТО ВСЕ СИНХРОННО ЗАБОЛЕЛИ. НАВЕРНЯКА РЕШИЛИ НА ДВЕ НЕДЕЛИ НА ГУЛЬКИ СЛЕТАТЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ.
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09.11.2020 21:28 Відповісти
сплошной свальный грех высшего руководства...
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09.11.2020 22:10 Відповісти
Те-е-ек-с... дЄрмак уже з короночкою... Хто на черзі? Невже самий пан кРадуцький?
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09.11.2020 22:21 Відповісти
А у нас в Одеській області=====з початку пандемії загалом в регіоні зафіксовані 24 тисячі 982 випадки 381 з яких - летальні. Що нам той єрмак?
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09.11.2020 22:22 Відповісти
Бох ёсц. Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2141 Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2141 Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2141
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09.11.2020 22:37 Відповісти
Може хоть цей здохне!
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09.11.2020 22:51 Відповісти
Кучно пошли
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10.11.2020 00:16 Відповісти
Це точно ховаються, щоб не відповідати на прямі питання про слова Кравчучки і новий злив інформації по Донецьку. Вже не заховаєтеся, ви разом із головним своїм, що грає роль президента, попали в поле зору.
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10.11.2020 09:35 Відповісти
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