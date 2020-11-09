Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус
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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що також захворів на коронавірус.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Facebook.
Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - повідомив Єрмак.
Єрмак також зазначив, що цього тижня запланована відео-зустріч радників лідерів Нормандського формату, і тому він працюватиме у звичному режимі на самоізоляції.
"Хоч і буду на самоізоляції, але працювати планую в звичному режимі, не сповільнюючи темп. Якщо переговори цього тижня не відбудуться – точно не за моєї вини. Друзі, закликаю усіх: не допускайте недбалого ставлення до карантинних правил", - додав Єрмак.
Він також закликав дотримуватися дистанції і зберігати спокій.
"Життя надто цікаве, аби втрачати час на хвороби та поганий настрій", - підсумував він.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський захворів на COVID-19.
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А може просто запахало смаженим і пора готувати валізи до Ростова?!..Я звісно ж не натякаю на Байдена, але якось співпало
Міністр оборони України Андрій Таран захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє спецкореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією, міністр оборони скасував свій візит до США, оскільки у нього виявили коронавірус.
Таран мав перебувати у Сполучених Штатах 9-11 листопада. В рамках візиту міністр планував побувати у Балтиморі, де знаходиться партія катерів Island, які передадуть Україні. Крім того, Таран мав зустрітися з міністром оборони США Марком Етером.
Прости господи!
Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 1 ч
Щиро бажаю Володимиру Зеленському і Андрію Єрмаку якнайшвидшого одужання у звичайній опорній лікарні, яку вони підготували для звичайних громадян.
Обидва нещодавно розповідали, що з витратами ковід-фонду все добре і усі всім забезпечені.
А вот с Ермаком Зеленский заболел синхронно. Соупаденіє ? Не думаву . . .