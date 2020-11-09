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Глава Офиса Президента Ермак заболел коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Глава Офиса Президента Ермак заболел коронавирусом

Председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что также заболел коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.

"К концу рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - сообщил Ермак.

Ермак также отметил, что на текущей неделе запланирована видео-встреча советников лидеров Нормандского формата, и поэтому он будет работать в обычном режиме на самоизоляции.

"Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоится - точно не по моей вине. Друзья, призываю всех: не допускайте небрежного отношения к карантинным правилам", - добавил Ермак.

Он также призвал соблюдать дистанцию и сохранять спокойствие.

"Жизнь слишком интересная, чтобы терять время на болезни и плохое настроение", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заболел COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Зеленского выявили коронавирус: "Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду"
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Топ комментарии
+63
Асфальтом пусть его лечат, смолой, щебенкой.
По их же рецепту.
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09.11.2020 17:48
+45
Дай бох ему упорства и стойкости, коронавирусу.
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09.11.2020 17:46
+32
Тепер потрібно щоб Єрмака з Зеленським госпіталізували в звичайну опорну лікарню і там лікували!
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09.11.2020 17:54
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Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 3498
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09.11.2020 18:42 Ответить
Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 737
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09.11.2020 21:40 Ответить
Та ладно Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 8047 ??? То Бубочка! Тепер дЄрмак! Хто там далі по списку?
А може просто запахало смаженим і пора готувати валізи до Ростова?!..Я звісно ж не натякаю на Байдена, але якось співпало Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9453
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09.11.2020 18:46 Ответить
Мандель в принципе должна)
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09.11.2020 18:48 Ответить
...та "Мандель" ще та "сосна-да"))
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09.11.2020 19:16 Ответить
далі по списку міністр оборони...

Міністр оборони України Андрій Таран захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє спецкореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією, міністр оборони скасував свій візит до США, оскільки у нього виявили коронавірус.
Таран мав перебувати у Сполучених Штатах 9-11 листопада. В рамках візиту міністр планував побувати у Балтиморі, де знаходиться партія катерів Island, які передадуть Україні. Крім того, Таран мав зустрітися з міністром оборони США Марком Етером.
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09.11.2020 20:11 Ответить
Я ж і питаю - хто далі по списку? І щось Шмигаль мовчить...
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09.11.2020 20:25 Ответить
Министра обороны Марка Етера сегодня Трамп отправил в отставку
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09.11.2020 20:50 Ответить
скісняюсь запитати: а Мундєль?
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09.11.2020 18:46 Ответить
Сейчас разрываются в сарказме ********* о поздравлении Вовкой Байдена - И НИ СЕГОДНЯ, НИ РАНЕЕ, НИ СЛОВА НИ ЗВУКА о вицесамозваном президенте Украины Консерве КОЗЫРЬ . Утром Кравчучка пыталась после интервью вчерашнего ТАСС еще у *********х потарахтеть - связь пропала (( . Кто ему рот заткнул интересно - неужели Арестован нанятый Ермаком ?
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09.11.2020 18:47 Ответить
Хорошая новость!
Прости господи!
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09.11.2020 18:47 Ответить
Глава Офиса Ермак и по совместительству Президент заболел коронавирусом.
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09.11.2020 19:00 Ответить
С большим энтузиазмом встретили трудящиеся новость о короновании первых лиц государства.
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09.11.2020 19:06 Ответить
Другий пішов... Чи, може, це важка діарея, спровокована тим, що в США вибрали Байдена?! Все найцікавіше попереду! Я вам, аферисти квартальні, не заздрю. Бумеранг скоро досягне лоба, буде боляче.
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09.11.2020 19:10 Ответить
Вава, не гальмуй! Нарід вже заждався!) Хоча, всі знають, шо це піар від єрмака-козиря, тобто від фсб. Нічьо, шо я фсб маленькими літерками написала?)))
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09.11.2020 19:12 Ответить
Чему вы радуетесь - вас наи...али, и не первый раз.
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09.11.2020 19:14 Ответить
ждем-с результата. с надеждой о невыздоровлении.
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09.11.2020 19:23 Ответить
Sdohni moskal
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09.11.2020 19:26 Ответить
По ровной дороге повезут гниль эту!
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09.11.2020 19:37 Ответить
Таке гівно ковіду не потрібне - доведено на пєскові
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09.11.2020 19:44 Ответить
"я умєр..",. "позвонітє попозже..." ну да-ну да...скосило прям зразу...вчора у твіттері, сьогодні на бюлєтні...
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09.11.2020 19:49 Ответить
То тепер прибиральниця буде і за преЗЄдєнта, і за віце-преЗЄдєнта? Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9339
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09.11.2020 19:52 Ответить


Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 1 ч

Щиро бажаю Володимиру Зеленському і Андрію Єрмаку якнайшвидшого одужання у звичайній опорній лікарні, яку вони підготували для звичайних громадян.
Обидва нещодавно розповідали, що з витратами ковід-фонду все добре і усі всім забезпечені.
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09.11.2020 20:05 Ответить
Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 1420
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09.11.2020 20:17 Ответить
Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2203 Black Lives Matter... тобто...кхм...люди ждуть...
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09.11.2020 21:12 Ответить
Вот мне интересно : когда заболела жена Зеленского, Президент не заразился. Все тогда ржали, что у него с женой значит социальная дистанция . . .

А вот с Ермаком Зеленский заболел синхронно. Соупаденіє ? Не думаву . . .
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09.11.2020 20:19 Ответить
********** захворів на Ковід, бо до нього вночі приходив БаБайден, - джерело Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 5362
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09.11.2020 20:20 Ответить
Тепер стає зрозумілим, чому мендель трійлом плюється...
Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 8068
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09.11.2020 22:22 Ответить
Здесь!
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09.11.2020 20:41 Ответить
Збсь!
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09.11.2020 20:43 Ответить
мендель-швондер написала как она рада?
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09.11.2020 20:42 Ответить
Може тепер менше буде зливу секретної інформації російсько-фашистським загарбникам . Менше наших військових буде гинути і більше буде вдалих спецоперацій по знищенню окупантів .
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09.11.2020 20:43 Ответить
всё просто-: дерьмак+моника=********************
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09.11.2020 21:03 Ответить
ЧТО-ТО ВСЕ СИНХРОННО ЗАБОЛЕЛИ. НАВЕРНЯКА РЕШИЛИ НА ДВЕ НЕДЕЛИ НА ГУЛЬКИ СЛЕТАТЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ.
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09.11.2020 21:28 Ответить
сплошной свальный грех высшего руководства...
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09.11.2020 22:10 Ответить
Те-е-ек-с... дЄрмак уже з короночкою... Хто на черзі? Невже самий пан кРадуцький?
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09.11.2020 22:21 Ответить
А у нас в Одеській області=====з початку пандемії загалом в регіоні зафіксовані 24 тисячі 982 випадки 381 з яких - летальні. Що нам той єрмак?
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09.11.2020 22:22 Ответить
Бох ёсц. Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2141 Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2141 Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2141
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09.11.2020 22:37 Ответить
Може хоть цей здохне!
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09.11.2020 22:51 Ответить
Кучно пошли
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10.11.2020 00:16 Ответить
Це точно ховаються, щоб не відповідати на прямі питання про слова Кравчучки і новий злив інформації по Донецьку. Вже не заховаєтеся, ви разом із головним своїм, що грає роль президента, попали в поле зору.
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10.11.2020 09:35 Ответить
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