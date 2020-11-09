Глава Офиса Президента Ермак заболел коронавирусом
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Председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что также заболел коронавирусом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.
"К концу рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - сообщил Ермак.
Ермак также отметил, что на текущей неделе запланирована видео-встреча советников лидеров Нормандского формата, и поэтому он будет работать в обычном режиме на самоизоляции.
"Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоится - точно не по моей вине. Друзья, призываю всех: не допускайте небрежного отношения к карантинным правилам", - добавил Ермак.
Он также призвал соблюдать дистанцию и сохранять спокойствие.
"Жизнь слишком интересная, чтобы терять время на болезни и плохое настроение", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заболел COVID-19.
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А може просто запахало смаженим і пора готувати валізи до Ростова?!..Я звісно ж не натякаю на Байдена, але якось співпало
Міністр оборони України Андрій Таран захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє спецкореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією, міністр оборони скасував свій візит до США, оскільки у нього виявили коронавірус.
Таран мав перебувати у Сполучених Штатах 9-11 листопада. В рамках візиту міністр планував побувати у Балтиморі, де знаходиться партія катерів Island, які передадуть Україні. Крім того, Таран мав зустрітися з міністром оборони США Марком Етером.
Прости господи!
Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 1 ч
Щиро бажаю Володимиру Зеленському і Андрію Єрмаку якнайшвидшого одужання у звичайній опорній лікарні, яку вони підготували для звичайних громадян.
Обидва нещодавно розповідали, що з витратами ковід-фонду все добре і усі всім забезпечені.
А вот с Ермаком Зеленский заболел синхронно. Соупаденіє ? Не думаву . . .