Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Дания предоставила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.
"Украина благодарна за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время виртуальной встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.
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+18 Старый зольдат
показать весь комментарий10.11.2020 19:57
+10 Frol Fedoroff
показать весь комментарий10.11.2020 20:02
+5 jklpqrs
показать весь комментарий10.11.2020 20:03
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Впрочем, фонд разворован, ИВЛ из его денег ни одного не куплено, поэтому спасибо Дании.
Два дня назад я ещё дополнительно заплатил налог в 13 437 датских крон и с этих денег и денег таких как я налогоплательщиков купили для Украины ИВЛ и приятно что эти деньги не разворовали как ЗЕ и компания.
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