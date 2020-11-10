Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ, - МИД

Дания предоставила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Украина благодарна за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время виртуальной встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Также читайте: В Дании уничтожат до 17 миллионов норок из-за выявления у ряда особей нового штамма коронавируса