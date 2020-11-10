Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ, - МЗС

Данія надала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів для лікування критично хворих пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Україна вдячна за цей знак справжньої дружби і підтримки з боку Данії", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час віртуальної зустрічі з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом.

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