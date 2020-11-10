Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ, - МЗС
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Данія надала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів для лікування критично хворих пацієнтів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.
"Україна вдячна за цей знак справжньої дружби і підтримки з боку Данії", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час віртуальної зустрічі з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом.
Топ коментарі
+18 Старый зольдат
показати весь коментар10.11.2020 19:57
+10 Frol Fedoroff
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+5 jklpqrs
показати весь коментар10.11.2020 20:03
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Впрочем, фонд разворован, ИВЛ из его денег ни одного не куплено, поэтому спасибо Дании.
Два дня назад я ещё дополнительно заплатил налог в 13 437 датских крон и с этих денег и денег таких как я налогоплательщиков купили для Украины ИВЛ и приятно что эти деньги не разворовали как ЗЕ и компания.
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