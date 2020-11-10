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Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ, - МЗС

Данія надала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів для лікування критично хворих пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Україна вдячна за цей знак справжньої дружби і підтримки з боку Данії", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час віртуальної зустрічі з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом.

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Топ коментарі
+18
Зеленский, как актриса из немецкого кино для взрослых. Готов принять в любом количестве и в любой позе.
Впрочем, фонд разворован, ИВЛ из его денег ни одного не куплено, поэтому спасибо Дании.
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10.11.2020 19:57
+10
Дания передала. Знаю Порошенко для больниц ИВЛ приобретал, Ахметов тоже, даже Медведчук вроде бы парочку аппаратов для больниц купил. За Зеленского не слышал. И за Коломойского и за Суркисов и Рабиновича тоже Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ, - МИД - Цензор.НЕТ 4407. Интересная картинка нарисовалась
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10.11.2020 20:02
+5
Напрасно. Закатают в асфальт, который будет отрываться голыми руками.
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10.11.2020 20:03
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Зеленский, как актриса из немецкого кино для взрослых. Готов принять в любом количестве и в любой позе.
Впрочем, фонд разворован, ИВЛ из его денег ни одного не куплено, поэтому спасибо Дании.
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10.11.2020 19:57 Відповісти
За апарати ,звісно,дякуємо,дуже дякуємо. А ще нам конче потрібні якісні засоби для знищення зеленої плісняви.
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10.11.2020 22:04 Відповісти
Запрет "Сватов", пустой холодильник и без оливье на Новый Год - кращий засіб проти зеленой плісняви.
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10.11.2020 23:36 Відповісти
Між іншим, одним з найбільш ефективних засобів боротьби з пліснявою, разом з мідним купоросом, є "бордоська зелень"... Кажу, як син агронома...
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10.11.2020 23:51 Відповісти
Сделай почин...
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10.11.2020 20:03 Відповісти
Тыц😂😂🌷××××
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10.11.2020 20:11 Відповісти
Дания передала. Знаю Порошенко для больниц ИВЛ приобретал, Ахметов тоже, даже Медведчук вроде бы парочку аппаратов для больниц купил. За Зеленского не слышал. И за Коломойского и за Суркисов и Рабиновича тоже Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ, - МИД - Цензор.НЕТ 4407. Интересная картинка нарисовалась
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10.11.2020 20:02 Відповісти
Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ, - МИД - Цензор.НЕТ 143
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10.11.2020 20:10 Відповісти
В синагоги они все передали, можете даже не сомневаться
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10.11.2020 20:50 Відповісти
Напрасно. Закатают в асфальт, который будет отрываться голыми руками.
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10.11.2020 20:03 Відповісти
от дебилы жеж...асфальтоукладчики от аппаратов ивл не отличают...
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10.11.2020 20:07 Відповісти
Спасибо тебе Господи , что дал мне возможность быть частью датского общества и избавил меня от такого общества что голосует за ЗЕ и компанию , которая и обворует это общество которое слепо за них голосует ! Аминь !
Два дня назад я ещё дополнительно заплатил налог в 13 437 датских крон и с этих денег и денег таких как я налогоплательщиков купили для Украины ИВЛ и приятно что эти деньги не разворовали как ЗЕ и компания.
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10.11.2020 20:15 Відповісти
Дай БОГ здоровья!
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10.11.2020 21:54 Відповісти
Дякую, бо владі не до цого. У них в пріоритетах "велике крадівництво".
10.11.20 11:45 Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье

10.11.20 16:43 Расходы на дороги из Фонда борьбы с COVID за полмесяца превысили все остальные в 4 раза
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10.11.2020 20:17 Відповісти
Пасиб братьям викингам!
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10.11.2020 20:36 Відповісти
Один Шмаркле,один Дерьмаку,а где еще 48????
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10.11.2020 20:48 Відповісти
Там той Дании! В космос не летали, ядро атомное первыми не ковыряли, танков тоже не делали и не хотели. Но вот лёгкие запросто могут провентелировать. Может подарим им институт радиоэлектроники что есть у нас. Тогда больше дадут вентиляторов! Да. забыл, пиво там *Туборг* клепают. Тоже хорошее. Видно при том пивном заводе цех открыли для товаров народного потребления---и пошло дело.
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10.11.2020 20:49 Відповісти
в феофанию для избранных поставят?
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10.11.2020 21:01 Відповісти
88% подключенных к ИВЛ умирают, нам это надо?
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10.11.2020 21:34 Відповісти
требующие ИВЛ без ИВЛ умирают 100%
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10.11.2020 21:36 Відповісти
ничего подобного, такой статистики нет. Требует-не требует, кто знает.
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10.11.2020 21:49 Відповісти
Молодцы датчане, молодцы мид.
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11.11.2020 02:55 Відповісти
 
 