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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Ежедневно админграницу с оккупированным Крымом пресекают до 700 человек, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ежедневно админграницу с оккупированным Крымом пресекают до 700 человек, - замглавы Минреинтеграции Яременко

Количество граждан, которые пересекают административную границу между оккупированным Крымом и Херсонской областью, сократилось до 700 в день.

По мнению заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игоря Яременко, на это повлияли введенные Россией ограничения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций, а также не позволяет резидентам Крыма - гражданам Украины - выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства, которых действительно не хватает на оккупированном полуострове", - рассказал Яременко.

Заместитель министра уверен, что такие действия со стороны России могут привести к значительному ухудшению эпидемиологической ситуации на территории Крыма и подчеркнул, что Украина будет готова развернуть специальные полевые госпитали возле КПВВ, а также - гуманитарные лагеря. Кроме этого Яременко рассказал, что прорабатывается вариант с привлечением стационарных больниц в Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с оккупированным Крымом из-за COVID-19, - Резников

Автор: Анна Судак
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Судя по последнему задержанию пересекать стали только шпионы и предатели.
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10.11.2020 22:02 Ответить
хахаха
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10.11.2020 22:04 Ответить
«Куплю пиджак с отливом,и в Ялту.»
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10.11.2020 22:04 Ответить
Еще раз спрашиваю: каких лекарств от ковида у них там не хватает?
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10.11.2020 22:15 Ответить
Запретить!!
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10.11.2020 22:18 Ответить
от мацквы и до пекина -
ходят - бродят хунвэйбины... (В. Высоцкий)
в Крым - решать сваи вапроSSы -
ходят - бродят пуесоSSы !
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10.11.2020 22:21 Ответить
Резников вже шукає способи, щоб виправити цю ганебну ситуацію і збільшити кількість громадян регулярно перетинаючих кордон з окупованим кримом.
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10.11.2020 22:57 Ответить
И тащат нам коронавирус! Пусть там сидят пока
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11.11.2020 07:44 Ответить
 
 