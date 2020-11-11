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Демократы сохранили контроль над Палатой представителей США после выборов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Демократы сохранили контроль над Палатой представителей США после выборов

Демократическая партия получила необходимые 218 мест в Палате представителей Конгресса США для сохранения контроля в палате.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  пишет издание The New York Times со ссылкой на результаты собственных подсчетов.

По данным издания, при этом, по состоянию на вторник демократы отвоевали на выборах только одно место, принадлежащее Республиканской партии, и при этом - потеряли как минимум шесть мест.

В то же время телеканал Fox News сообщает, что демократы пока получили 215 мест в нижней палате Конгресса США, а республиканцы - 201.

7 ноября телеканал CNN прогнозировал, что демократы смогут удержать контроль над Палатой предъявителей.

Такие выводы сделаны на основании полученных к тому моменту демократами мест в нижней палате Конгресса США, а также на перспективах результатов подсчетов на выборах по тем округам, где демократы лидируют значительно, отмечает телеканал.

В сенате, как ожидается, у республиканцев - хорошие шансы сохранить большинство. Итог там будет подведён в январе, когда состоятся повторные выборы в штате Джорджия. Там, как ожидается, победят кандидаты-республиканцы. 3 ноября они опередили соперников, но не смогли набрать большинство голосов, требуемое в этом штате для избрания в сенат. Поэтому в штате пройдёт дополнительный раунд голосования.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Надежды рашиков питают.
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11.11.2020 01:53
+3
Кстати, выборы США в этом плане лучше наших. Там половина палат меняется каждые два года. А не так как у нас, где Рада сидит четыре. Представьте себе, если бы в следующем году половина Рады должна была бы уйти. Была бы совсем иная политическая ситуация.
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11.11.2020 01:08
+2
Русафобия какая-то...😎
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11.11.2020 00:55
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Русафобия какая-то...😎
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11.11.2020 00:55 Ответить
Я читал новости, что по всем прогнозам они потеряют конгресс в 2022.
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11.11.2020 01:03 Ответить
а на 2029 які прогнози?
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11.11.2020 10:01 Ответить
А вот это плохо, что леваки большинство сохранили. Хоть сенат останется республиканский. Байден+республиканские конгресс и сенат, это было бы хорошее сочитание, особенно в международной политике
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11.11.2020 01:05 Ответить
Кстати, выборы США в этом плане лучше наших. Там половина палат меняется каждые два года. А не так как у нас, где Рада сидит четыре. Представьте себе, если бы в следующем году половина Рады должна была бы уйти. Была бы совсем иная политическая ситуация.
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11.11.2020 01:08 Ответить
в ваші Госдурі одне і те саме дисятиліттями.
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11.11.2020 10:03 Ответить
Ты не считаешь, что неплохо бы нашу Раду обновлять каждые два года?
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11.11.2020 10:10 Ответить
Я вважаю що ти ольгінський кацап під VP, і до України маєш тільки ворожий інтерес.
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11.11.2020 10:19 Ответить
На цензоре пытаюсь убедить украинцев о том что что-то там в Амерке происходит. Страшный вражий интерес. Сними шапочку из фольги.
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11.11.2020 17:11 Ответить
Надежды рашиков питают.
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11.11.2020 01:53 Ответить
7 ноября телеканал CNN прогнозировал, что демократы смогут удержать контроль над Палатой предъявителей. Источник: https://censor.net/ru/n3230273
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11.11.2020 02:05 Ответить
Похоже что сохранят, но разрыв уменьшится! На сегодня - 215 на 200 в пользу демосов. Но будет пересчет в 4-х штатах как минимум, или в 6, и все может измениться. Там же в фальшивых бюлетеней не только голосовали за Президента, но и за местную власть, и в Сенат и в Конгресс.
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11.11.2020 02:05 Ответить
Палата предьявителей...
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11.11.2020 05:32 Ответить
Ну якщо CNN і Часи Нового Йорку сказали, то це свята правда. Така сама як Байден президент
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11.11.2020 07:46 Ответить
 
 