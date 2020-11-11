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вибори (6160) США (14468)

Демократи зберегли контроль над Палатою представників США після виборів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Демократи зберегли контроль над Палатою представників США після виборів

Демократична партія отримала необхідні 218 місць у Палаті представників Конгресу США для збереження контролю в палаті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише видання The New York Times із посиланням на результати власних підрахунків.

За даними видання, при цьому станом на вівторок демократи відвоювали на виборах тільки одне місце, яке належить Республіканській партії, і при цьому - втратили щонайменше шість місць.

Водночас телеканал Fox News повідомляє, що демократи поки отримали 215 місць у нижній палаті Конгресу США, а республіканці - 201.

7 листопада телеканал CNN прогнозував, що демократи зможуть утримати контроль над Палатою пред'явників.

Такі висновки зроблені на підставі отриманих до того моменту демократами місць у нижній палаті Конгресу США, а також на перспективах результатів підрахунків на виборах у тих округах, де демократи лідирують значно, зазначає телеканал.

У сенаті, як очікується, у республіканців - хороші шанси зберегти більшість. Підсумок там буде підбито в січні, коли відбудуться повторні вибори в штаті Джорджія. Там, як очікується, переможуть кандидати-республіканці. 3 листопада вони випередили суперників, але не змогли набрати більшість голосів, необхідну в цьому штаті для обрання в сенат. Тому в штаті відбудеться додатковий раунд голосування.

Також читайте: Байден готовий працювати з Великою Британією і Францією над вирішенням військового конфлікту на сході України, - заява штабу кандидата

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Надежды рашиков питают.
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11.11.2020 01:53
+3
Кстати, выборы США в этом плане лучше наших. Там половина палат меняется каждые два года. А не так как у нас, где Рада сидит четыре. Представьте себе, если бы в следующем году половина Рады должна была бы уйти. Была бы совсем иная политическая ситуация.
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11.11.2020 01:08
+2
Русафобия какая-то...😎
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11.11.2020 00:55
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Русафобия какая-то...😎
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11.11.2020 00:55 Відповісти
Я читал новости, что по всем прогнозам они потеряют конгресс в 2022.
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11.11.2020 01:03 Відповісти
а на 2029 які прогнози?
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11.11.2020 10:01 Відповісти
А вот это плохо, что леваки большинство сохранили. Хоть сенат останется республиканский. Байден+республиканские конгресс и сенат, это было бы хорошее сочитание, особенно в международной политике
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11.11.2020 01:05 Відповісти
Кстати, выборы США в этом плане лучше наших. Там половина палат меняется каждые два года. А не так как у нас, где Рада сидит четыре. Представьте себе, если бы в следующем году половина Рады должна была бы уйти. Была бы совсем иная политическая ситуация.
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11.11.2020 01:08 Відповісти
в ваші Госдурі одне і те саме дисятиліттями.
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11.11.2020 10:03 Відповісти
Ты не считаешь, что неплохо бы нашу Раду обновлять каждые два года?
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11.11.2020 10:10 Відповісти
Я вважаю що ти ольгінський кацап під VP, і до України маєш тільки ворожий інтерес.
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11.11.2020 10:19 Відповісти
На цензоре пытаюсь убедить украинцев о том что что-то там в Амерке происходит. Страшный вражий интерес. Сними шапочку из фольги.
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11.11.2020 17:11 Відповісти
Надежды рашиков питают.
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11.11.2020 01:53 Відповісти
7 ноября телеканал CNN прогнозировал, что демократы смогут удержать контроль над Палатой предъявителей. Источник: https://censor.net/ru/n3230273
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11.11.2020 02:05 Відповісти
Похоже что сохранят, но разрыв уменьшится! На сегодня - 215 на 200 в пользу демосов. Но будет пересчет в 4-х штатах как минимум, или в 6, и все может измениться. Там же в фальшивых бюлетеней не только голосовали за Президента, но и за местную власть, и в Сенат и в Конгресс.
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11.11.2020 02:05 Відповісти
Палата предьявителей...
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11.11.2020 05:32 Відповісти
Ну якщо CNN і Часи Нового Йорку сказали, то це свята правда. Така сама як Байден президент
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11.11.2020 07:46 Відповісти
 
 