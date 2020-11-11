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Военнослужащий подозревается в изнасиловании малолетней школьницы в Ривном, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Военнослужащий подозревается в изнасиловании малолетней школьницы в Ривном, - Нацполиция

21-летний житель областного центра находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в изнасиловании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступило сообщение от заместителя директора одной из ривненских школ. Ученица рассказала, что вблизи заведения ее изнасиловал неизвестный мужчина.

В результате проведенных оперативных розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Ривненского отдела полиции совместно с коллегами из областного управления установили личность мужчины, который может быть причастен к совершенному преступлению. Злоумышленника задержали на одной из улиц областного центра.

Известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, а также в отношении него продолжается досудебное расследование по аналогичному факту - статьей 309 УК.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. В соответствии с медицинским освидетельствования он был трезв, однако у него также отобрали биологические образцы.

По факту изнасилования лица, не достигшего 14-ти лет, следователи начали досудебное расследование по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
21-год. Военнослужащий.
Нужно бы уточнять что за военнослужащий. Вряд ли участник АТО.
Рыговско-шариевская вата ухватиться за "военнослужащего" и начнет раздувать истерию, поливая воевавших.
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11.11.2020 10:41
+1
Известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, а также в отношении него продолжается досудебное расследование по аналогичному факту - статьей 309 УК. Источник: https://censor.net/ru/n3230308\\\\\\\\

Ну и каким боком он военнослужащий то? И тем более - привлекали? - пойдука, послужу ка, да?
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11.11.2020 10:33
+1
то написали бы.
я вот за шо - че подсудимого приняли в ВСУ то?
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11.11.2020 12:04
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Где наркотики там грех.
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11.11.2020 10:16 Ответить
Известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, а также в отношении него продолжается досудебное расследование по аналогичному факту - статьей 309 УК. Источник: https://censor.net/ru/n3230308\\\\\\\\

Ну и каким боком он военнослужащий то? И тем более - привлекали? - пойдука, послужу ка, да?
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11.11.2020 10:33 Ответить
Контрактник він
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11.11.2020 11:58 Ответить
то написали бы.
я вот за шо - че подсудимого приняли в ВСУ то?
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11.11.2020 12:04 Ответить
он не подсудимый был. обычная админка.
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11.11.2020 13:07 Ответить
Ну и что?
Чего не закрытая админка?
И да, за "хранение", мне вот кажется что там далекоооо не админка то?
Нам пишут, изв., х.... Путина, а мы тут мол должны выяснять что и к чему. но навскидку - хранение, это у нас же не очень "админят" то? вброс какой то
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11.11.2020 13:18 Ответить
Если хранение в небольших количествах, то это админка (ст, 44-1), если в больших - уголовка (ст. 309). Привлечение по админке - не проблема для службы в ВСУ, а по 309-й еще нет приговора суда, так что де-юре он невиновен, а, значит, может служить.
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17.11.2020 08:20 Ответить
21-год. Военнослужащий.
Нужно бы уточнять что за военнослужащий. Вряд ли участник АТО.
Рыговско-шариевская вата ухватиться за "военнослужащего" и начнет раздувать истерию, поливая воевавших.
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11.11.2020 10:41 Ответить
кстати, мне снилось шо убит Шарий. в Киеве. странно блин. его с Европы вроде хрен вытянешь(ну, "власть" то не вытянет)
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11.11.2020 12:05 Ответить
оно очень мнительное, закомплексованное. Наверное напрягся бы, узнав, что такие сны кому-то снятся.
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11.11.2020 12:14 Ответить
тем более что я его не смотрю, лучше бы Шапошникова, но уже 2 месяца нету роликов. Дурак высрал шо живет в Орландо. Там нефиг срать найти его, после того шо он Авакову сделал... Думаю, если все правда, то Ара бы ему дал хоть 10м., шоб тот просто.... ну вот как щас, пропал из эфира. И не осужу его - 10м. если бы предложили, но у него там свои счета просто с МВД, то х.з., не только лишь все бы взяли бабло(с)
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11.11.2020 12:26 Ответить
Аж пошла искать Шапошникова.)
В фейсбуке он пишет, и снова об Авакове и "слугах". Крайний пост от 5 ноября.
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11.11.2020 12:30 Ответить
я за Ютуб грил то. нафиг Фейсбук если надо телефонтн то?
Там крайний 2 мес. взад. Но он реально рассылал письма про Авакова, даже в докладе сенатор обосрался и после фото с Аваковым - потребовал потом чтобы проверили Авакова.
это на видео есть. так что не хочется верить шо у нас Мафия, натуральная.
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11.11.2020 13:01 Ответить
ам крайний 2 мес. взад\\\\\\

роик
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11.11.2020 13:07 Ответить
ролик
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11.11.2020 13:08 Ответить
Залатой грибишок
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11.11.2020 10:54 Ответить
Не оправдую цього військового, но і дівчатка зараз теж не промах.
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11.11.2020 11:54 Ответить
**** ти кончєна, дівчинці нмає навіть 10 років! Третій клас!
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11.11.2020 11:57 Ответить
Пруф в студию
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11.11.2020 12:04 Ответить
Гугл дал пруф.

- До поліції сьогодні, 10 листопада, близько 10-ї ранку надійшло повідомлення від заступника директора однієї із рівненських шкіл, що до неї звернулася малолітня учениця, що її вранці поблизу закладу зґвалтував невідомий чоловік.

https://radiotrek.rv.ua/news/u_rivnomu_zgvaltuvaly_divchynku_yaka_ishla_do_shkoly_259461.html
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11.11.2020 12:16 Ответить
Где подтверждение про 10 лет жертвы? Может, 17 лет ей, замутила с солдатиком, а потом - заява?
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11.11.2020 12:23 Ответить
Про 17-летних "малолетняя" не пишут.
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11.11.2020 12:26 Ответить
Пусть полиция всю инфу даст, тогда будем судить
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11.11.2020 12:27 Ответить
Виноват - должен сесть
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11.11.2020 12:28 Ответить
Если так - мои извинения, а преступнику срок
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11.11.2020 13:39 Ответить
 
 