Военнослужащий подозревается в изнасиловании малолетней школьницы в Ривном, - Нацполиция
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21-летний житель областного центра находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в изнасиловании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В полицию поступило сообщение от заместителя директора одной из ривненских школ. Ученица рассказала, что вблизи заведения ее изнасиловал неизвестный мужчина.
В результате проведенных оперативных розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Ривненского отдела полиции совместно с коллегами из областного управления установили личность мужчины, который может быть причастен к совершенному преступлению. Злоумышленника задержали на одной из улиц областного центра.
Известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, а также в отношении него продолжается досудебное расследование по аналогичному факту - статьей 309 УК.
Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. В соответствии с медицинским освидетельствования он был трезв, однако у него также отобрали биологические образцы.
По факту изнасилования лица, не достигшего 14-ти лет, следователи начали досудебное расследование по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Следственные действия продолжаются.
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Ну и каким боком он военнослужащий то? И тем более - привлекали? - пойдука, послужу ка, да?
я вот за шо - че подсудимого приняли в ВСУ то?
Чего не закрытая админка?
И да, за "хранение", мне вот кажется что там далекоооо не админка то?
Нам пишут, изв., х.... Путина, а мы тут мол должны выяснять что и к чему. но навскидку - хранение, это у нас же не очень "админят" то? вброс какой то
Нужно бы уточнять что за военнослужащий. Вряд ли участник АТО.
Рыговско-шариевская вата ухватиться за "военнослужащего" и начнет раздувать истерию, поливая воевавших.
В фейсбуке он пишет, и снова об Авакове и "слугах". Крайний пост от 5 ноября.
Там крайний 2 мес. взад. Но он реально рассылал письма про Авакова, даже в докладе сенатор обосрался и после фото с Аваковым - потребовал потом чтобы проверили Авакова.
это на видео есть. так что не хочется верить шо у нас Мафия, натуральная.
роик
- До поліції сьогодні, 10 листопада, близько 10-ї ранку надійшло повідомлення від заступника директора однієї із рівненських шкіл, що до неї звернулася малолітня учениця, що її вранці поблизу закладу зґвалтував невідомий чоловік.
https://radiotrek.rv.ua/news/u_rivnomu_zgvaltuvaly_divchynku_yaka_ishla_do_shkoly_259461.html