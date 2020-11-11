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Військовослужбовець підозрюється в зґвалтуванні малолітньої школярки у Рівному, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Військовослужбовець підозрюється в зґвалтуванні малолітньої школярки у Рівному, - Нацполіція

21-річний житель обласного центру перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в зґвалтуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію надійшло повідомлення від заступника директора одного з рівненських шкіл. Учениця розповіла, що поблизу закладу її зґвалтував невідомий чоловік.

У результаті проведених оперативних розшукових заходів працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції спільно з колегами із обласного управління встановили особу чоловіка, який може бути причетний до скоєного злочину. Зловмисника затримали на одній із вулиць обласного центру.

Відомо, що він і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців: притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних речовин, а також відносно нього триває досудове розслідування за аналогічним фактом – статтею 309 ККУ.

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Рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відповідно до медичного освідування він був тверезий, однак в нього також відібрали біологічні зразки.

За фактом зґвалтування особи, яка не досягла 14-ти років, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років. Слідчі дії тривають.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
21-год. Военнослужащий.
Нужно бы уточнять что за военнослужащий. Вряд ли участник АТО.
Рыговско-шариевская вата ухватиться за "военнослужащего" и начнет раздувать истерию, поливая воевавших.
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11.11.2020 10:41
+1
Известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, а также в отношении него продолжается досудебное расследование по аналогичному факту - статьей 309 УК. Источник: https://censor.net/ru/n3230308\\\\\\\\

Ну и каким боком он военнослужащий то? И тем более - привлекали? - пойдука, послужу ка, да?
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11.11.2020 10:33
+1
то написали бы.
я вот за шо - че подсудимого приняли в ВСУ то?
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11.11.2020 12:04
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Где наркотики там грех.
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11.11.2020 10:16 Відповісти
Известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, а также в отношении него продолжается досудебное расследование по аналогичному факту - статьей 309 УК. Источник: https://censor.net/ru/n3230308\\\\\\\\

Ну и каким боком он военнослужащий то? И тем более - привлекали? - пойдука, послужу ка, да?
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11.11.2020 10:33 Відповісти
Контрактник він
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11.11.2020 11:58 Відповісти
то написали бы.
я вот за шо - че подсудимого приняли в ВСУ то?
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11.11.2020 12:04 Відповісти
он не подсудимый был. обычная админка.
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11.11.2020 13:07 Відповісти
Ну и что?
Чего не закрытая админка?
И да, за "хранение", мне вот кажется что там далекоооо не админка то?
Нам пишут, изв., х.... Путина, а мы тут мол должны выяснять что и к чему. но навскидку - хранение, это у нас же не очень "админят" то? вброс какой то
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11.11.2020 13:18 Відповісти
Если хранение в небольших количествах, то это админка (ст, 44-1), если в больших - уголовка (ст. 309). Привлечение по админке - не проблема для службы в ВСУ, а по 309-й еще нет приговора суда, так что де-юре он невиновен, а, значит, может служить.
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17.11.2020 08:20 Відповісти
21-год. Военнослужащий.
Нужно бы уточнять что за военнослужащий. Вряд ли участник АТО.
Рыговско-шариевская вата ухватиться за "военнослужащего" и начнет раздувать истерию, поливая воевавших.
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11.11.2020 10:41 Відповісти
кстати, мне снилось шо убит Шарий. в Киеве. странно блин. его с Европы вроде хрен вытянешь(ну, "власть" то не вытянет)
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11.11.2020 12:05 Відповісти
оно очень мнительное, закомплексованное. Наверное напрягся бы, узнав, что такие сны кому-то снятся.
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11.11.2020 12:14 Відповісти
тем более что я его не смотрю, лучше бы Шапошникова, но уже 2 месяца нету роликов. Дурак высрал шо живет в Орландо. Там нефиг срать найти его, после того шо он Авакову сделал... Думаю, если все правда, то Ара бы ему дал хоть 10м., шоб тот просто.... ну вот как щас, пропал из эфира. И не осужу его - 10м. если бы предложили, но у него там свои счета просто с МВД, то х.з., не только лишь все бы взяли бабло(с)
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11.11.2020 12:26 Відповісти
Аж пошла искать Шапошникова.)
В фейсбуке он пишет, и снова об Авакове и "слугах". Крайний пост от 5 ноября.
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11.11.2020 12:30 Відповісти
я за Ютуб грил то. нафиг Фейсбук если надо телефонтн то?
Там крайний 2 мес. взад. Но он реально рассылал письма про Авакова, даже в докладе сенатор обосрался и после фото с Аваковым - потребовал потом чтобы проверили Авакова.
это на видео есть. так что не хочется верить шо у нас Мафия, натуральная.
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11.11.2020 13:01 Відповісти
ам крайний 2 мес. взад\\\\\\

роик
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11.11.2020 13:07 Відповісти
ролик
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11.11.2020 13:08 Відповісти
Залатой грибишок
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11.11.2020 10:54 Відповісти
Не оправдую цього військового, но і дівчатка зараз теж не промах.
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11.11.2020 11:54 Відповісти
**** ти кончєна, дівчинці нмає навіть 10 років! Третій клас!
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11.11.2020 11:57 Відповісти
Пруф в студию
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11.11.2020 12:04 Відповісти
Гугл дал пруф.

- До поліції сьогодні, 10 листопада, близько 10-ї ранку надійшло повідомлення від заступника директора однієї із рівненських шкіл, що до неї звернулася малолітня учениця, що її вранці поблизу закладу зґвалтував невідомий чоловік.

https://radiotrek.rv.ua/news/u_rivnomu_zgvaltuvaly_divchynku_yaka_ishla_do_shkoly_259461.html
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11.11.2020 12:16 Відповісти
Где подтверждение про 10 лет жертвы? Может, 17 лет ей, замутила с солдатиком, а потом - заява?
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11.11.2020 12:23 Відповісти
Про 17-летних "малолетняя" не пишут.
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11.11.2020 12:26 Відповісти
Пусть полиция всю инфу даст, тогда будем судить
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11.11.2020 12:27 Відповісти
Виноват - должен сесть
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11.11.2020 12:28 Відповісти
Если так - мои извинения, а преступнику срок
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11.11.2020 13:39 Відповісти
 
 