Військовослужбовець підозрюється в зґвалтуванні малолітньої школярки у Рівному, - Нацполіція
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21-річний житель обласного центру перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в зґвалтуванні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У поліцію надійшло повідомлення від заступника директора одного з рівненських шкіл. Учениця розповіла, що поблизу закладу її зґвалтував невідомий чоловік.
У результаті проведених оперативних розшукових заходів працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції спільно з колегами із обласного управління встановили особу чоловіка, який може бути причетний до скоєного злочину. Зловмисника затримали на одній із вулиць обласного центру.
Відомо, що він і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців: притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних речовин, а також відносно нього триває досудове розслідування за аналогічним фактом – статтею 309 ККУ.
Рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відповідно до медичного освідування він був тверезий, однак в нього також відібрали біологічні зразки.
За фактом зґвалтування особи, яка не досягла 14-ти років, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років. Слідчі дії тривають.
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Ну и каким боком он военнослужащий то? И тем более - привлекали? - пойдука, послужу ка, да?
я вот за шо - че подсудимого приняли в ВСУ то?
Чего не закрытая админка?
И да, за "хранение", мне вот кажется что там далекоооо не админка то?
Нам пишут, изв., х.... Путина, а мы тут мол должны выяснять что и к чему. но навскидку - хранение, это у нас же не очень "админят" то? вброс какой то
Нужно бы уточнять что за военнослужащий. Вряд ли участник АТО.
Рыговско-шариевская вата ухватиться за "военнослужащего" и начнет раздувать истерию, поливая воевавших.
В фейсбуке он пишет, и снова об Авакове и "слугах". Крайний пост от 5 ноября.
Там крайний 2 мес. взад. Но он реально рассылал письма про Авакова, даже в докладе сенатор обосрался и после фото с Аваковым - потребовал потом чтобы проверили Авакова.
это на видео есть. так что не хочется верить шо у нас Мафия, натуральная.
роик
- До поліції сьогодні, 10 листопада, близько 10-ї ранку надійшло повідомлення від заступника директора однієї із рівненських шкіл, що до неї звернулася малолітня учениця, що її вранці поблизу закладу зґвалтував невідомий чоловік.
https://radiotrek.rv.ua/news/u_rivnomu_zgvaltuvaly_divchynku_yaka_ishla_do_shkoly_259461.html