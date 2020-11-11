Приветствуем прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта, - заявление МИД Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина надеется на полное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международного права.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление МИД Украины.
"Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права", - говорится в сообщении.
Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах.
"Этот принцип является основополагающим для Украины, которая сих пор страдает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - подытожили в МИД.
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Ура!
Какой же дремучий совок все никак не издыхнет внутри этой мидовской сволочи! Так и хочется за ухо отправить в окопы, к человеческой крови, к отчаянию тех, кто на долгие годы потерял все нажитое веками, к проклятиям т ненависти.
Эти высерки, дети украинских сексотов, заполучившие за просто так, места своего кормления, вместе с впитанною в гены ненавистью к свободе и независимости как своего, так и чужих народов, будут блеять (утверждать) закрепленными еще во времена посещения вуза, заточенными когда-то под совок, забетонированными в том же духе, догмами, взращенными из трудов классиков марксизма-ленинизма.
Никакого смысла их ватные отрыжки не несут. Разве, что "сделали свою роботу". В Москве оценят это: "нагорно-карабахского конфликта".
по- русски : " Пусти козла (Россию) в огород, капусту стеречь,
або з української : " Послухали лисичку,
та щуку кинули у річку..
После этого РФ останется там лет на........ см.Приднестровье.
Армяне будут готовиться и жить этим.