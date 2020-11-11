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Азербайджан (607) Вірменія (658) МЗС (3559) Нагірний Карабах (460)

Вітаємо припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі Нагірно-Карабаського конфлікту, - заява МЗС України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вітаємо припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі Нагірно-Карабаського конфлікту, - заява МЗС України

Україна сподівається на повне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту на основі міжнародного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС України.

"Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності та життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту на основі міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки в міжнародно визнаних кордонах.

"Цей принцип є основоположним для України, яка досі страждає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії", - підсумували в МЗС.

Також читайте: Туреччина разом із Росією братиме участь у контролі за перемир'ям у Карабасі, - Ердоган

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Приветствуем прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта, - заявление МИД Украины - Цензор.НЕТ 5905
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11.11.2020 13:04
+9
Кацап,война прекратилась потому,что Армению раздолбили под ноль.А ты покушай собственных фекалий и доложи старшему смены,что обосрался
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11.11.2020 13:14
+5
Мир-дрючба-жвачка
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11.11.2020 13:13
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Приветствуем прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта, - заявление МИД Украины - Цензор.НЕТ 5905
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11.11.2020 13:04 Відповісти
мидовский пук в никуда и ни о чём. бла-бла-бла...мы за мир во всём мире.)
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11.11.2020 13:05 Відповісти
Мир-дрючба-жвачка
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11.11.2020 13:13 Відповісти
Мид Украины:Приветствую Армению с прекращением боевых действий в Нагорном Карабахе.
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11.11.2020 13:05 Відповісти
Война - это всегда плохо . Но лучше месяц , чем 7 лет .
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11.11.2020 13:05 Відповісти
Ага. Ето как патологоанатом поздравляет *пациента* с прекращением мучений.
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11.11.2020 13:14 Відповісти
Кацап,война прекратилась потому,что Армению раздолбили под ноль.А ты покушай собственных фекалий и доложи старшему смены,что обосрался
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11.11.2020 13:14 Відповісти
Войну прекратили силы и средства. А твоего сцаря зовут *****.
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11.11.2020 13:28 Відповісти
Не пхайте хоч ви свого носа туди, недоумки.
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11.11.2020 13:08 Відповісти
как в 1939 канувшие в лету, азербайджан и армению поделили турки и орки, а последние еще и получили карабах под своим контролем на десятки лет...
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11.11.2020 13:10 Відповісти
Дебилы. Поздравили Армению с капитуляцией? Приветствуем прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта, - заявление МИД Украины - Цензор.НЕТ 8815 Для Армян ето звучит как издевательство.
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11.11.2020 13:11 Відповісти
а Азербайджан поздравили с введением росийских окупационных войск и ФСБ.
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11.11.2020 13:12 Відповісти
там походу, только Пашинян обосрался. развели все его .... ну, я Путину бы дал медальку Писсиуара Вяликого.
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11.11.2020 13:21 Відповісти
а як жеж треба виправдовувати своє соплєжуйство і пританцьовування перед ******...
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11.11.2020 13:16 Відповісти
поздравили рос миротворцев...)))))))))))))))))
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11.11.2020 13:16 Відповісти
-значит, украинцы на самом деле поддерживают россиян... на подсознательном уровне... хотя те, будут их уничтожать.
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11.11.2020 13:19 Відповісти
От имени жителей Западной Украины я также приветствую установление мира между Азербайджаном и Арменией и прекращение кровопролитной войны.
Ура!
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11.11.2020 13:22 Відповісти
Приветствуем ********** войска на Азейбарджанской территории?
Вітаємо припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі Нагірно-Карабаського конфлікту, - заява МЗС України - Цензор.НЕТ 82
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11.11.2020 13:23 Відповісти
"Миротворцев" поприветствовала также который охраняют мир там?
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11.11.2020 13:35 Відповісти
Шо дебилы *** ??? Вітаємо припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі Нагірно-Карабаського конфлікту, - заява МЗС України - Цензор.НЕТ 859
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11.11.2020 13:37 Відповісти
Все-таки, конфликта...
Какой же дремучий совок все никак не издыхнет внутри этой мидовской сволочи! Так и хочется за ухо отправить в окопы, к человеческой крови, к отчаянию тех, кто на долгие годы потерял все нажитое веками, к проклятиям т ненависти.
Эти высерки, дети украинских сексотов, заполучившие за просто так, места своего кормления, вместе с впитанною в гены ненавистью к свободе и независимости как своего, так и чужих народов, будут блеять (утверждать) закрепленными еще во времена посещения вуза, заточенными когда-то под совок, забетонированными в том же духе, догмами, взращенными из трудов классиков марксизма-ленинизма.
Никакого смысла их ватные отрыжки не несут. Разве, что "сделали свою роботу". В Москве оценят это: "нагорно-карабахского конфликта".
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11.11.2020 13:51 Відповісти
Не спешите радоваться, всё это напоминает --
по- русски : " Пусти козла (Россию) в огород, капусту стеречь,
або з української : " Послухали лисичку,
та щуку кинули у річку..
После этого РФ останется там лет на........ см.Приднестровье.
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11.11.2020 14:28 Відповісти
В Карабахе не конец войны.
Армяне будут готовиться и жить этим.
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11.11.2020 17:38 Відповісти
 
 