Вітаємо припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі Нагірно-Карабаського конфлікту, - заява МЗС України
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Україна сподівається на повне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту на основі міжнародного права.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву МЗС України.
"Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності та життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту на основі міжнародного права", - йдеться в повідомленні.
Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки в міжнародно визнаних кордонах.
"Цей принцип є основоположним для України, яка досі страждає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії", - підсумували в МЗС.
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Ура!
Какой же дремучий совок все никак не издыхнет внутри этой мидовской сволочи! Так и хочется за ухо отправить в окопы, к человеческой крови, к отчаянию тех, кто на долгие годы потерял все нажитое веками, к проклятиям т ненависти.
Эти высерки, дети украинских сексотов, заполучившие за просто так, места своего кормления, вместе с впитанною в гены ненавистью к свободе и независимости как своего, так и чужих народов, будут блеять (утверждать) закрепленными еще во времена посещения вуза, заточенными когда-то под совок, забетонированными в том же духе, догмами, взращенными из трудов классиков марксизма-ленинизма.
Никакого смысла их ватные отрыжки не несут. Разве, что "сделали свою роботу". В Москве оценят это: "нагорно-карабахского конфликта".
по- русски : " Пусти козла (Россию) в огород, капусту стеречь,
або з української : " Послухали лисичку,
та щуку кинули у річку..
После этого РФ останется там лет на........ см.Приднестровье.
Армяне будут готовиться и жить этим.