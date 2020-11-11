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Кабмин (13801) план (148) 5G (13)

Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G

Кабинет министров на заседании в среду утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения (5G), предусматривающий объявление тендера на выдачу лицензий на пользования радиочастотным ресурсом (РЧР) с использованием 5G в октябре 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно плану мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения предполагается, что с целью проведения анализа РЧР пригодного к внедрению 5G, определения потенциальных полос частот и условий их использования в ноябре 2020 года будет создана отдельная рабочая группа.

План мероприятий также предполагает по результатам работы этой группы в декабре 2020 года определить необходимость проведения научно-исследовательских работ с целью определения стоимости РЧР в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G, возможности совместного использования радиоэлектронных средств спецпользователями мобильной связи, а также проработать возможное финансирование таких работ из бюджета.

В июне 2021 года предполагается провести работы по определению стоимости РЧР в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G и в августе подготовить и подать в Кабмин проект о внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на пользование РЧР Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил на петицию о запрете внедрения 5G: Доказательств вреда здоровью нет, передаче болезней не способствует

Кроме того, предусматривается объявление конкурса или тендера на выдачу лицензий на пользование РЧР с использованием системы 5G в октябре 2021 года при условии принятия предусмотренных планом нормативно-правовых актов.

При этом уже в декабре 2021 года планируется предоставить телеком-операторам права на использования РЧР для внедрения 5G по итогам проведенного конкурса.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в результате внедрения 5G экономика Украины получит возможность быстрого роста.

Как сообщалось, генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова считает необходимым реализовать ковровое покрытие территории Украины 4G-связью, прежде чем начинать работать со стандартом мобильной связи пятого поколения (5G). В интервью "Интерфакс-Украина" она отметила, что не считает, что рынку Украины критично нужен 5G уже в следующем году. По ее мнению, "первоочередная задача – устранить цифровое неравенство. Интернет должен прийти во все населенные пункты страны, и только после этого целесообразно открывать дискуссию о 5G. И это точно не следующий год, а 2022-й или даже 2023 год".

Компания "Киевстар" считает целесообразным запускать пятое поколение мобильной связи не ранее конца 2022 года.

В lifecell ранее заявили, что считают, что лицензии на внедрение 5G должны быть предоставлены мобильным операторам бесплатно.
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Топ комментарии
+3
Самое главное а нахрена? Млять сами китайцы у себя его включают и выключают,в целях экономии. Уже говорили на эту тему -решение найдено,теперь надо найти под его задачу!
Пока нашли реальную одну корпоративные мтнисети на роботизированных автономными роботами производствах. Все! Маспользователю и 4g с головой хватает😁
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11.11.2020 15:13
+3
Дибілізм! Для функціонуваня 5G треба в рази більше вишок ставити - на кожному стовпі передатчик! Це треба будувати нову систему мобільного звязку. Хто за це буде платити? Люди захочуть платити операторам в 10 раз більшу абонплату? Агов! Нам і 4G вистачає!
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11.11.2020 15:47
+2
жгут эти 5G по всему миру. Якобы из-за того, что они понижают иммунитет. В Великобритании жгут вышки 5G из-за их якобы связи с распространением коронавируса
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11.11.2020 15:03
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жгут эти 5G по всему миру. Якобы из-за того, что они понижают иммунитет. В Великобритании жгут вышки 5G из-за их якобы связи с распространением коронавируса
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11.11.2020 15:03 Ответить
и в Нидерландах жгли вышки 5G. И вот интересно, что из-за всего этого 5G выглядывает Huawei и Китай. Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G - Цензор.НЕТ 2996
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11.11.2020 15:12 Ответить
Зараз ці ліцензії знову куплять монополісти Київстар та МТС які не пускають в Україну нормальних европейських мобільних операторів! Для чого зараз продавати частоти? Грошей не вистачає? Заробляйте! Некуй продавати все підряд. Частоти потрібні для заходу в Україну нових операторів, бо Київстар та МТС це російські компанії які давно знаходяться у змові і викачують з України по 1 млрд доларів на рік кожен. Для чого продавати частоти зараз? Тільки ідіоти продають нові частоти старим операторам, які ще не використали старі частоти, які купили недавно! Скільки використовується частот під 4G? Дуже мало і тільки в обласних центрах, а взагалі по Україні ці частоти не вкористовуються! То для чого продавати нові частоти? Це ж ідіотизм!
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11.11.2020 15:21 Ответить
Очень актуально и главное вовремя,псд...
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11.11.2020 15:06 Ответить
Самое главное а нахрена? Млять сами китайцы у себя его включают и выключают,в целях экономии. Уже говорили на эту тему -решение найдено,теперь надо найти под его задачу!
Пока нашли реальную одну корпоративные мтнисети на роботизированных автономными роботами производствах. Все! Маспользователю и 4g с головой хватает😁
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11.11.2020 15:13 Ответить
ну а зачем люди покупают все нове и новые смартфоны, хотя у них и старые нормально работают. Чтобы Китай зарабатывал деньги! Но с 5G история вообще какая-то мрачная.
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11.11.2020 15:16 Ответить
Ага,особенно имея только смартфон с семидюймовым экраном гордиться 15 мр-сельной камерой..даже не подозревая, что при разрешении экрана 1600×1200 это всего то два!!!мегапикселя😁 но ведь они видят!!!и убеждают друзей шо фотки стали красивше!😂
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11.11.2020 15:32 Ответить
Шведы умные люди. Швеция отказалась от использования технологий Huawei и ZTE в 5G И Британцы то же самое сделали. А мы как всегда. Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G - Цензор.НЕТ 9643
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11.11.2020 15:14 Ответить
Они боятся, что Китай будет иметь доступ к системе этой. Шпионаж и все такое. А нам то чего боятся, кому мы надо?
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11.11.2020 15:23 Ответить
Они планируют ко времени развертывания переселиться в Ростов!
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11.11.2020 15:34 Ответить
Дибілізм! Для функціонуваня 5G треба в рази більше вишок ставити - на кожному стовпі передатчик! Це треба будувати нову систему мобільного звязку. Хто за це буде платити? Люди захочуть платити операторам в 10 раз більшу абонплату? Агов! Нам і 4G вистачає!
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11.11.2020 15:47 Ответить
А им главное частоты продать и навар поделить!В Ростове с пустыми кармманАми грустно!
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11.11.2020 15:50 Ответить
да не парься, ну будет висеть на каждом столбе микроволновка))) онаж безвредная, зато 4к в онлайне будем смотреть Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G - Цензор.НЕТ 9071
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11.11.2020 16:03 Ответить
5G на 700 мгц это круто, 4G на 900 уже проверили Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G - Цензор.НЕТ 8042 давайте лучше 6G на 450 мгц Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G - Цензор.НЕТ 8042
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11.11.2020 16:01 Ответить
Яке нафіг G5 !?... У селі де живе моя мати, мобільний звязок шукаю за допомогою драбини...А ви за інтернет який-ся спір ведете...
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11.11.2020 16:38 Ответить
Науковці пишуть про шкідливість 5Ж для людини і навколишнього середовища. Ця технологія викликає захворювання на рак та інші. Матеріал статті BRIEFING Effects of 5G wireless communication on human health. European Parliamentary Research Service
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11.11.2020 22:46 Ответить
 
 