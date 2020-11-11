Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии
Кабинет министров на заседании в среду утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения (5G), предусматривающий объявление тендера на выдачу лицензий на пользования радиочастотным ресурсом (РЧР) с использованием 5G в октябре 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно плану мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения предполагается, что с целью проведения анализа РЧР пригодного к внедрению 5G, определения потенциальных полос частот и условий их использования в ноябре 2020 года будет создана отдельная рабочая группа.
План мероприятий также предполагает по результатам работы этой группы в декабре 2020 года определить необходимость проведения научно-исследовательских работ с целью определения стоимости РЧР в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G, возможности совместного использования радиоэлектронных средств спецпользователями мобильной связи, а также проработать возможное финансирование таких работ из бюджета.
В июне 2021 года предполагается провести работы по определению стоимости РЧР в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G и в августе подготовить и подать в Кабмин проект о внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на пользование РЧР Украины.
Кроме того, предусматривается объявление конкурса или тендера на выдачу лицензий на пользование РЧР с использованием системы 5G в октябре 2021 года при условии принятия предусмотренных планом нормативно-правовых актов.
При этом уже в декабре 2021 года планируется предоставить телеком-операторам права на использования РЧР для внедрения 5G по итогам проведенного конкурса.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в результате внедрения 5G экономика Украины получит возможность быстрого роста.
Как сообщалось, генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова считает необходимым реализовать ковровое покрытие территории Украины 4G-связью, прежде чем начинать работать со стандартом мобильной связи пятого поколения (5G). В интервью "Интерфакс-Украина" она отметила, что не считает, что рынку Украины критично нужен 5G уже в следующем году. По ее мнению, "первоочередная задача – устранить цифровое неравенство. Интернет должен прийти во все населенные пункты страны, и только после этого целесообразно открывать дискуссию о 5G. И это точно не следующий год, а 2022-й или даже 2023 год".
Компания "Киевстар" считает целесообразным запускать пятое поколение мобильной связи не ранее конца 2022 года.
В lifecell ранее заявили, что считают, что лицензии на внедрение 5G должны быть предоставлены мобильным операторам бесплатно.
Пожалуйста, подождите...
Пока нашли реальную одну корпоративные мтнисети на роботизированных автономными роботами производствах. Все! Маспользователю и 4g с головой хватает😁