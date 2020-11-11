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Кабмін затвердив план заходів щодо впровадження в Україні зв'язку 5G

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

Кабмін затвердив план заходів щодо впровадження в Україні зв'язку 5G

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G), що передбачає оголошення тендеру на видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом (РЧР) з використанням 5G у жовтні 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з планом заходів щодо впровадження в Україні системи мобільного зв'язку п'ятого покоління, текст якого має "Інтерфакс-Україна", передбачається, що з метою здійснення аналізу РЧР, придатного до впровадження 5G, визначення потенційних смуг частот і умов їх використання в листопаді 2020 року буде створено окрему робочу групу.

План заходів також передбачає за результатами роботи цієї групи в грудні 2020 року визначити необхідність проведення науково-дослідних робіт з метою визначення вартості РЧР у діапазонах 700МГц і 3400-3800 Мгц для впровадження 5G, можливості спільного використання радіоелектронних засобів спецкористувачами мобільного зв'язку, а також пропрацювати можливе фінансування таких робіт із бюджету.

Читайте: В Україні буде 5G: уряд схвалив план підвищення якості мобільного зв'язку

У червні 2021 року передбачається виконати роботи з визначення вартості РЧР у діапазонах 700МГц і 3400-3800 Мгц для впровадження 5G і в серпні підготувати й подати до Кабміну проект про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування РЧР України.

План заходів також передбачає оголошення конкурсу або тендера на видачу ліцензій на користування РЧР із використанням системи 5G у жовтні 2021 року за умови затвердження передбачених планом нормативно-правових актів.

При цьому вже в грудні 2021 року планується надати телеком-операторам права на використання РЧР для впровадження 5G за підсумками проведеного конкурсу.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, в результаті впровадження 5G економіка України отримає можливість швидкого зростання.

Як повідомлялося, генеральний директор "Vodafone Україна" Ольга Устинова вважає за необхідне реалізувати "килимове" покриття території України 4G-зв'язком, перш ніж починати працювати зі стандартом мобільного зв'язку п'ятого покоління. В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" вона зазначила, що не вважає, що ринку України критично потрібен 5G уже наступного року. "Першочергове завдання - усунути цифрову нерівність. Інтернет має прийти в усі населені пункти країни, й лише після цього доцільно відкривати дискусію про 5G. І це точно не наступний рік, а 2022-й або навіть 2023 рік", - зазначила Устинова.

Компанія "Київстар" вважає за доцільне запускати п'яте покоління мобільного зв'язку не раніше ніж наприкінці 2022 року.

У lifecell раніше заявили, що вважають, що ліцензії на впровадження 5G мають бути надані мобільним операторам безкоштовно.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Самое главное а нахрена? Млять сами китайцы у себя его включают и выключают,в целях экономии. Уже говорили на эту тему -решение найдено,теперь надо найти под его задачу!
Пока нашли реальную одну корпоративные мтнисети на роботизированных автономными роботами производствах. Все! Маспользователю и 4g с головой хватает😁
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11.11.2020 15:13
+3
Дибілізм! Для функціонуваня 5G треба в рази більше вишок ставити - на кожному стовпі передатчик! Це треба будувати нову систему мобільного звязку. Хто за це буде платити? Люди захочуть платити операторам в 10 раз більшу абонплату? Агов! Нам і 4G вистачає!
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11.11.2020 15:47
+2
жгут эти 5G по всему миру. Якобы из-за того, что они понижают иммунитет. В Великобритании жгут вышки 5G из-за их якобы связи с распространением коронавируса
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11.11.2020 15:03
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жгут эти 5G по всему миру. Якобы из-за того, что они понижают иммунитет. В Великобритании жгут вышки 5G из-за их якобы связи с распространением коронавируса
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11.11.2020 15:03 Відповісти
и в Нидерландах жгли вышки 5G. И вот интересно, что из-за всего этого 5G выглядывает Huawei и Китай. Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G - Цензор.НЕТ 2996
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11.11.2020 15:12 Відповісти
Зараз ці ліцензії знову куплять монополісти Київстар та МТС які не пускають в Україну нормальних европейських мобільних операторів! Для чого зараз продавати частоти? Грошей не вистачає? Заробляйте! Некуй продавати все підряд. Частоти потрібні для заходу в Україну нових операторів, бо Київстар та МТС це російські компанії які давно знаходяться у змові і викачують з України по 1 млрд доларів на рік кожен. Для чого продавати частоти зараз? Тільки ідіоти продають нові частоти старим операторам, які ще не використали старі частоти, які купили недавно! Скільки використовується частот під 4G? Дуже мало і тільки в обласних центрах, а взагалі по Україні ці частоти не вкористовуються! То для чого продавати нові частоти? Це ж ідіотизм!
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11.11.2020 15:21 Відповісти
Очень актуально и главное вовремя,псд...
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11.11.2020 15:06 Відповісти
Самое главное а нахрена? Млять сами китайцы у себя его включают и выключают,в целях экономии. Уже говорили на эту тему -решение найдено,теперь надо найти под его задачу!
Пока нашли реальную одну корпоративные мтнисети на роботизированных автономными роботами производствах. Все! Маспользователю и 4g с головой хватает😁
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11.11.2020 15:13 Відповісти
ну а зачем люди покупают все нове и новые смартфоны, хотя у них и старые нормально работают. Чтобы Китай зарабатывал деньги! Но с 5G история вообще какая-то мрачная.
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11.11.2020 15:16 Відповісти
Ага,особенно имея только смартфон с семидюймовым экраном гордиться 15 мр-сельной камерой..даже не подозревая, что при разрешении экрана 1600×1200 это всего то два!!!мегапикселя😁 но ведь они видят!!!и убеждают друзей шо фотки стали красивше!😂
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11.11.2020 15:32 Відповісти
Шведы умные люди. Швеция отказалась от использования технологий Huawei и ZTE в 5G И Британцы то же самое сделали. А мы как всегда. Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G - Цензор.НЕТ 9643
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11.11.2020 15:14 Відповісти
Они боятся, что Китай будет иметь доступ к системе этой. Шпионаж и все такое. А нам то чего боятся, кому мы надо?
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11.11.2020 15:23 Відповісти
Они планируют ко времени развертывания переселиться в Ростов!
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11.11.2020 15:34 Відповісти
Дибілізм! Для функціонуваня 5G треба в рази більше вишок ставити - на кожному стовпі передатчик! Це треба будувати нову систему мобільного звязку. Хто за це буде платити? Люди захочуть платити операторам в 10 раз більшу абонплату? Агов! Нам і 4G вистачає!
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11.11.2020 15:47 Відповісти
А им главное частоты продать и навар поделить!В Ростове с пустыми кармманАми грустно!
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11.11.2020 15:50 Відповісти
да не парься, ну будет висеть на каждом столбе микроволновка))) онаж безвредная, зато 4к в онлайне будем смотреть Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G - Цензор.НЕТ 9071
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11.11.2020 16:03 Відповісти
5G на 700 мгц это круто, 4G на 900 уже проверили Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G - Цензор.НЕТ 8042 давайте лучше 6G на 450 мгц Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине связи 5G - Цензор.НЕТ 8042
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11.11.2020 16:01 Відповісти
Яке нафіг G5 !?... У селі де живе моя мати, мобільний звязок шукаю за допомогою драбини...А ви за інтернет який-ся спір ведете...
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11.11.2020 16:38 Відповісти
Науковці пишуть про шкідливість 5Ж для людини і навколишнього середовища. Ця технологія викликає захворювання на рак та інші. Матеріал статті BRIEFING Effects of 5G wireless communication on human health. European Parliamentary Research Service
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11.11.2020 22:46 Відповісти
 
 