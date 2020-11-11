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Кабмин разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров Украины разрешил движение велосипедов по полосе движения маршрутных транспортных средств.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, установлено, что полоса для движения маршрутных транспортных средств теперь предназначена и для движения велосипедов.
Отдельного знака для этого не будет, но это будет подразумеваться знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".
Отмечается, что такое решение принято для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.
Топ комментарии
+3 Ptyburdukov
показать весь комментарий11.11.2020 15:40
+1 Igor Lemke dd5e2437
показать весь комментарий11.11.2020 16:06
+1 Паравоз
показать весь комментарий11.11.2020 16:28
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У Шумахера аварии только на лыжах.
За всю карьеру он, гоняя на авто быстрее всех в мире, не покалечил ни одного человека.