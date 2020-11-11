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Кабмин разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

Кабинет Министров Украины разрешил движение велосипедов по полосе движения маршрутных транспортных средств.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, установлено, что полоса для движения маршрутных транспортных средств теперь предназначена и для движения велосипедов.

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Отдельного знака для этого не будет, но это будет подразумеваться знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Отмечается, что такое решение принято для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.
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Топ комментарии
+3
Норм... Даешь право заплывать за буйки и переходить дорогу на красный!
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11.11.2020 15:40
+1
?? А до цього дня як було ? Вони тротуарами іздили ?
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11.11.2020 16:06
+1
Маршрутчики - самые аккуратные и законопослушные водители! Да и наглые джипы ездят по этим полосам не быстрее 40 км.час. Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів - Цензор.НЕТ 6626
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11.11.2020 16:28
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Хоч щось як у Європі
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11.11.2020 15:36 Ответить
А як рухатись велосипедисту по смузі для маршруток, якщо вони там не можуть роз'їхатись і маршруткам потрібно виїжджати в ліву смугу для того щоб не зачепити велосипедиста? Навіщо такі ідіотські рішення влади? Просто щоб щось приймати? Така неякісна робота влади нам не потрібна!
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11.11.2020 15:53 Ответить
Що значить роз'їхатись ? Ви взагалі бачили хоч одну дорогу з такими полосами, наприклад біля станції метро "Берестейська" в Києві. Якби бачили, то знали-б, що такі смуги ідуть по обидва боки багатополосної транспортної магістралі. При всій повазі до Вас як експерта з військово-політичних питань, ви тут не праві, пане Ігоре. Ретельніше вивчайте предмет, перш ніж коментувати.
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11.11.2020 16:37 Ответить
Обгін велосипеда в межах смуги для маршрутних транспортних засобів неможливий, бо потрібно виїжджати на сусідню смугу зліва, а це унеможливлює рух велосипедів разом з маршрутними транспортними засобами без перестроєній. Отже рішення уряду нікчемне.
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11.11.2020 16:45 Ответить
Так прийнято в ЄС, тепер велосепидистам можна робити це офіційно, а об'їзд на зупинках робиться по замовчуванню і без цього закону, головне щоб автобус не від'їджав від остановки.
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11.11.2020 20:28 Ответить
Тепер кількість велосипедистів зменшиться в рази. Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів - Цензор.НЕТ 5858
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11.11.2020 16:39 Ответить
Кажуть у війну льотчики за кожен збитий ворожий літак зірочки на борту свого малювали.А що тепер будуть маршрутчики малювати-велосипедні колеса? Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів - Цензор.НЕТ 1027
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11.11.2020 16:41 Ответить
Маршрутчики як раз до велосипедістів терплячі, а от звичайні водії, то інша справа, але якщо є мізки в казанку будеш цілий
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12.11.2020 12:44 Ответить
Норм... Даешь право заплывать за буйки и переходить дорогу на красный!
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11.11.2020 15:40 Ответить
?? А до цього дня як було ? Вони тротуарами іздили ?
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11.11.2020 16:06 Ответить
Маршрутчики - самые аккуратные и законопослушные водители! Да и наглые джипы ездят по этим полосам не быстрее 40 км.час. Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів - Цензор.НЕТ 6626
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11.11.2020 16:28 Ответить
Говорят у Шумахера-старшего было два сына. Один стал гонщиком, второй - водителем маршрутки
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11.11.2020 19:55 Ответить
Если по принципу сказок, один сын умный, второй ...
У Шумахера аварии только на лыжах.
За всю карьеру он, гоняя на авто быстрее всех в мире, не покалечил ни одного человека.
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12.11.2020 08:17 Ответить
Ну значит у второго сына с лыжами все в порядке, если следовать этой логике Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів - Цензор.НЕТ 4265
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12.11.2020 08:39 Ответить
Только сам разбивался,а его жена рвссказывала,что она ездила всегда с ним за рулем,так как ему в городе было ездить тяжело и некомфортно.
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25.11.2020 12:55 Ответить
А на остановках они будут тоже ждать, пока маршрутка выгрузится-загрузится или поедут по второму ряду объезжать? Или по тротуарчику проскочат через остановку?
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11.11.2020 16:31 Ответить
Хоть в попутном направлении?
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11.11.2020 16:43 Ответить
А автомобілям дозволити їздити по тротуарах і все буде ок...))...!
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11.11.2020 17:14 Ответить
А автомобілям дозволити їздити по тротуарах і все буде ок...))...!
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11.11.2020 17:14 Ответить
Ну маршрутчикам в принципе пох где людей давить. Хоть на переходах, хоть на полосах для транспорта.
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11.11.2020 18:17 Ответить
***-а-а-а! Совсем *******лись! На проезжую часть уже законно выпустили инвалидов на инвалидных колясках, теперь велосипеды. Осталось только гироскутеры на дороге узаконить. Долбо*бы! Это всё не должно двигаться в одном потоке с автомобилями. Маневренность несопоставимая, скорость движения несопоставимая, отсутствие регистрации и отсутствие лицензии на вождение по дорогам общего пользования не позволяют им ездить по проезжей части.
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11.11.2020 22:38 Ответить
Прикинь,в Дании на светофорах пробки из велосипедистов а не машин,и движутся они с автомобилями по одним дорогам. И как то сопоставляют свои скоростя...
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25.11.2020 12:58 Ответить
 
 