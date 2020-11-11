Кабмин разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

Кабинет Министров Украины разрешил движение велосипедов по полосе движения маршрутных транспортных средств.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, установлено, что полоса для движения маршрутных транспортных средств теперь предназначена и для движения велосипедов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин обязал пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы

Отдельного знака для этого не будет, но это будет подразумеваться знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Отмечается, что такое решение принято для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.