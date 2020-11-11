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Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів

Кабінет Міністрів України дозволив рух велосипедів смугою руху маршрутних транспортних засобів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, встановлено, що смуга для руху маршрутних транспортних засобів тепер призначена і для руху велосипедів.

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Окремого знаку для цього не буде, але це буде передбачено знаком "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".

Зазначено, що таке рішення ухвалено для розвитку велосипедної інфраструктури та зменшення травматизму серед велосипедистів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Норм... Даешь право заплывать за буйки и переходить дорогу на красный!
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11.11.2020 15:40
+1
?? А до цього дня як було ? Вони тротуарами іздили ?
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11.11.2020 16:06
+1
Маршрутчики - самые аккуратные и законопослушные водители! Да и наглые джипы ездят по этим полосам не быстрее 40 км.час. Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів - Цензор.НЕТ 6626
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11.11.2020 16:28
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Хоч щось як у Європі
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11.11.2020 15:36 Відповісти
А як рухатись велосипедисту по смузі для маршруток, якщо вони там не можуть роз'їхатись і маршруткам потрібно виїжджати в ліву смугу для того щоб не зачепити велосипедиста? Навіщо такі ідіотські рішення влади? Просто щоб щось приймати? Така неякісна робота влади нам не потрібна!
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11.11.2020 15:53 Відповісти
Що значить роз'їхатись ? Ви взагалі бачили хоч одну дорогу з такими полосами, наприклад біля станції метро "Берестейська" в Києві. Якби бачили, то знали-б, що такі смуги ідуть по обидва боки багатополосної транспортної магістралі. При всій повазі до Вас як експерта з військово-політичних питань, ви тут не праві, пане Ігоре. Ретельніше вивчайте предмет, перш ніж коментувати.
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11.11.2020 16:37 Відповісти
Обгін велосипеда в межах смуги для маршрутних транспортних засобів неможливий, бо потрібно виїжджати на сусідню смугу зліва, а це унеможливлює рух велосипедів разом з маршрутними транспортними засобами без перестроєній. Отже рішення уряду нікчемне.
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11.11.2020 16:45 Відповісти
Так прийнято в ЄС, тепер велосепидистам можна робити це офіційно, а об'їзд на зупинках робиться по замовчуванню і без цього закону, головне щоб автобус не від'їджав від остановки.
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11.11.2020 20:28 Відповісти
Тепер кількість велосипедистів зменшиться в рази. Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів - Цензор.НЕТ 5858
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11.11.2020 16:39 Відповісти
Кажуть у війну льотчики за кожен збитий ворожий літак зірочки на борту свого малювали.А що тепер будуть маршрутчики малювати-велосипедні колеса? Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів - Цензор.НЕТ 1027
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11.11.2020 16:41 Відповісти
Маршрутчики як раз до велосипедістів терплячі, а от звичайні водії, то інша справа, але якщо є мізки в казанку будеш цілий
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12.11.2020 12:44 Відповісти
Норм... Даешь право заплывать за буйки и переходить дорогу на красный!
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11.11.2020 15:40 Відповісти
?? А до цього дня як було ? Вони тротуарами іздили ?
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11.11.2020 16:06 Відповісти
Маршрутчики - самые аккуратные и законопослушные водители! Да и наглые джипы ездят по этим полосам не быстрее 40 км.час. Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів - Цензор.НЕТ 6626
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11.11.2020 16:28 Відповісти
Говорят у Шумахера-старшего было два сына. Один стал гонщиком, второй - водителем маршрутки
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11.11.2020 19:55 Відповісти
Если по принципу сказок, один сын умный, второй ...
У Шумахера аварии только на лыжах.
За всю карьеру он, гоняя на авто быстрее всех в мире, не покалечил ни одного человека.
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12.11.2020 08:17 Відповісти
Ну значит у второго сына с лыжами все в порядке, если следовать этой логике Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів - Цензор.НЕТ 4265
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12.11.2020 08:39 Відповісти
Только сам разбивался,а его жена рвссказывала,что она ездила всегда с ним за рулем,так как ему в городе было ездить тяжело и некомфортно.
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25.11.2020 12:55 Відповісти
А на остановках они будут тоже ждать, пока маршрутка выгрузится-загрузится или поедут по второму ряду объезжать? Или по тротуарчику проскочат через остановку?
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11.11.2020 16:31 Відповісти
Хоть в попутном направлении?
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11.11.2020 16:43 Відповісти
А автомобілям дозволити їздити по тротуарах і все буде ок...))...!
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11.11.2020 17:14 Відповісти
А автомобілям дозволити їздити по тротуарах і все буде ок...))...!
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11.11.2020 17:14 Відповісти
Ну маршрутчикам в принципе пох где людей давить. Хоть на переходах, хоть на полосах для транспорта.
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11.11.2020 18:17 Відповісти
***-а-а-а! Совсем *******лись! На проезжую часть уже законно выпустили инвалидов на инвалидных колясках, теперь велосипеды. Осталось только гироскутеры на дороге узаконить. Долбо*бы! Это всё не должно двигаться в одном потоке с автомобилями. Маневренность несопоставимая, скорость движения несопоставимая, отсутствие регистрации и отсутствие лицензии на вождение по дорогам общего пользования не позволяют им ездить по проезжей части.
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11.11.2020 22:38 Відповісти
Прикинь,в Дании на светофорах пробки из велосипедистов а не машин,и движутся они с автомобилями по одним дорогам. И как то сопоставляют свои скоростя...
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25.11.2020 12:58 Відповісти
 
 