Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів

Кабінет Міністрів України дозволив рух велосипедів смугою руху маршрутних транспортних засобів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, встановлено, що смуга для руху маршрутних транспортних засобів тепер призначена і для руху велосипедів.

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Окремого знаку для цього не буде, але це буде передбачено знаком "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".

Зазначено, що таке рішення ухвалено для розвитку велосипедної інфраструктури та зменшення травматизму серед велосипедистів.