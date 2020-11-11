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Кабмін дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів України дозволив рух велосипедів смугою руху маршрутних транспортних засобів.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, встановлено, що смуга для руху маршрутних транспортних засобів тепер призначена і для руху велосипедів.
Окремого знаку для цього не буде, але це буде передбачено знаком "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".
Зазначено, що таке рішення ухвалено для розвитку велосипедної інфраструктури та зменшення травматизму серед велосипедистів.
Топ коментарі
+3 Ptyburdukov
показати весь коментар11.11.2020 15:40
+1 Igor Lemke dd5e2437
показати весь коментар11.11.2020 16:06
+1 Паравоз
показати весь коментар11.11.2020 16:28
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У Шумахера аварии только на лыжах.
За всю карьеру он, гоняя на авто быстрее всех в мире, не покалечил ни одного человека.