Украинский режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал Зеленский: "Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика"
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Украинский режиссер, оператор, сценарист и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, которым его наградил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
"Я не могу принять государственную награду, которой меня отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Как участник кинематографического процесса, я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию в последние годы. По странному стечению обстоятельств эти "дела" в основном касаются тех продакшенов, которые представляли Украину на международной арене", - отметил режиссер.
По словам Васяновича, он не может принять награду, "от той власти, которая одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой - открывает уголовные производства и занимается преследованием.
"Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика", - добавил Васянович.
В его комментарии говорится, в частности, об уголовном производстве, упомянутом в обращении, опубликованном на сайте Госкино перед вторым туром 14-го государственного конкурса кинопроектов. В нем Госкино просило экспертов "при оценке проектов во время второго тура учесть информацию о наличии незакрытых уголовных производств в отношении компаний (по заявлениям правоохранительных органов) и наличие незавершенных, но не сданных в Госкино проектов в предыдущих годах". Речь шла о компании "Трафик Филмз", "Лаймовый свет", "Артхаус трафик", ОО "Молодость" и другие.
Валентин Васянович - кинорежиссер, автор игровых фильмов "Атлантида", "Уровень черного" и документального "Сумерки", оператор фильма "Племя" Мирослава Слабошпицкого. "Атлантида" в прошлом году победила в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля и в этом году выдвинута от Украины на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".
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Но упокоена она во Львове на Лычаковском кладбище, а Георгия похоронили в Киеве, на территории церкви Николая Набережного. В 2016 году президент Петр Порошенко все-таки присвоил Гии звезду Героя, которую из рук Порошенко получила вдова покойного - Мирослава Гонгадзе.
бывшие ЗЭКИ герои достаточно было побывать в плену и поголодать и ГЕРОЙ ГОТОВ..Отец порошенко герой боксёры кличко герои .. НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ????160 героев присвоенных скопом т.е кучей без анализа подвигов или не подвигов...И напртив Илловайск Дебальцево там что Героев не было кто ценой жизни спасал ПРЕДАННЫХ солдапт или бои за Карачун Донецкий аэропорт ? И другой пример трое подорвались -просто подорвались на мине и ГЕРОЙ ГОТОВ!!! а вчём героизм??? в том что подорвался прсто и ГЕРОЙ ГОТОВ?? может это кощунственно но 10.000 военных и добровольцев погибших на ВОЙНЕ в таких случаях также должны получить звание ГЕРОЯ а их родные ЛЬГОТЫ!!!!!!Героя Украины
это надо понимать
От якби цей чоловік сказав, що систему совкових "звань", вигадану сталіном, треба скасувати взагалі... Тоді він заслужив би на пошану.