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Зеленский (16541) культура (807) орден (186) отказ (101)

Украинский режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал Зеленский: "Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украинский режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал Зеленский:

Украинский режиссер, оператор, сценарист и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, которым его наградил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Я не могу принять государственную награду, которой меня отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Как участник кинематографического процесса, я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию в последние годы. По странному стечению обстоятельств эти "дела" в основном касаются тех продакшенов, которые представляли Украину на международной арене", - отметил режиссер.

По словам Васяновича, он не может принять награду, "от той власти, которая одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой - открывает уголовные производства и занимается преследованием.

"Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика", - добавил Васянович.

В его комментарии говорится, в частности, об уголовном производстве, упомянутом в обращении, опубликованном на сайте Госкино перед вторым туром 14-го государственного конкурса кинопроектов. В нем Госкино просило экспертов "при оценке проектов во время второго тура учесть информацию о наличии незакрытых уголовных производств в отношении компаний (по заявлениям правоохранительных органов) и наличие незавершенных, но не сданных в Госкино проектов в предыдущих годах". Речь шла о компании "Трафик Филмз", "Лаймовый свет", "Артхаус трафик", ОО "Молодость" и другие.

Также читайте: Зеленский наградил обладателя "Золотого мяча"-1986 Беланова орденом Ярослава Мудрого

Валентин Васянович - кинорежиссер, автор игровых фильмов "Атлантида", "Уровень черного" и документального "Сумерки", оператор фильма "Племя" Мирослава Слабошпицкого. "Атлантида" в прошлом году победила в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля и в этом году выдвинута от Украины на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+56
Умница!
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11.11.2020 16:14
+35
молодец!нечего брать из рук этого зеленого чмырины!
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11.11.2020 16:17
+34
-- поддержал!
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11.11.2020 16:13
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-- поддержал!
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11.11.2020 16:13 Ответить
Умница!
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11.11.2020 16:14 Ответить
100% поддерживаю єто звание присвоениями различніх президентов уже ДИСРЕДИТИРОВАНО да вот пример 17 августа 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) музыканту Андрею Кузьменко. В указе президента Зеленского говорится о том, что Андрей Кузьменко получил звание за "выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность" А вот ещё В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко (о нем речь еще будет идти дальше) хотел присвоить звание Героя Украины (также посмертно) Георгию Гонгадзе. Но против этого решительно выступила его мать, Леся. Она просила о двух вещах: не ставить сыну памятников и ничем его не награждать. Александра Теодоровна хотела одного - быть похороненной рядом с сыном.
Но упокоена она во Львове на Лычаковском кладбище, а Георгия похоронили в Киеве, на территории церкви Николая Набережного. В 2016 году президент Петр Порошенко все-таки присвоил Гии звезду Героя, которую из рук Порошенко получила вдова покойного - Мирослава Гонгадзе.
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11.11.2020 16:23 Ответить
директора нефтебаз ГЕРОИ проФФессора унивеситетов герои,
бывшие ЗЭКИ герои достаточно было побывать в плену и поголодать и ГЕРОЙ ГОТОВ..Отец порошенко герой боксёры кличко герои .. НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ????160 героев присвоенных скопом т.е кучей без анализа подвигов или не подвигов...И напртив Илловайск Дебальцево там что Героев не было кто ценой жизни спасал ПРЕДАННЫХ солдапт или бои за Карачун Донецкий аэропорт ? И другой пример трое подорвались -просто подорвались на мине и ГЕРОЙ ГОТОВ!!! а вчём героизм??? в том что подорвался прсто и ГЕРОЙ ГОТОВ?? может это кощунственно но 10.000 военных и добровольцев погибших на ВОЙНЕ в таких случаях также должны получить звание ГЕРОЯ а их родные ЛЬГОТЫ!!!!!!Героя Украины
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11.11.2020 16:32 Ответить
Правильно, кому хочется зашквариться от ***********
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11.11.2020 16:17 Ответить
Нє іначє--жідабЄндьйоривіц ярій очінь.
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11.11.2020 22:12 Ответить
молодец!нечего брать из рук этого зеленого чмырины!
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11.11.2020 16:17 Ответить
я так бачу

Украинский режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал Зеленский: "Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика" - Цензор.НЕТ 8635
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11.11.2020 16:19 Ответить
слишком симпатичный с оригиналом Український режисер Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський: "Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика" - Цензор.НЕТ 7568
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11.11.2020 19:34 Ответить
Судячи з того, скільки воїнів АТО перебувають під слідством по сумнівним кримінальним справам, не здивуюсь, що і українські військові почнуть брати нагороди з рук зеленого гідранта.
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11.11.2020 16:18 Ответить
Перестануть
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11.11.2020 16:19 Ответить
ще беруть
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11.11.2020 16:46 Ответить
Респект! Серьезный поступок, мужской. Уважаю людей с принципами.
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11.11.2020 16:18 Ответить
Коротко кажучи: "Зеля пышов наПуй". Респект
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11.11.2020 16:19 Ответить
О, свежую ЗРАДУ завезли...
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11.11.2020 16:20 Ответить
почем ведро?
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11.11.2020 16:28 Ответить
по половине
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11.11.2020 16:31 Ответить
Как не назови этот Поступок, но по сути это оплеуха по зеленой потерпевшей морде.
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11.11.2020 16:21 Ответить
Я се представляю, если бы на Московии кто-то набрался мужества и отказался от Пыни медальку взять! Сожрали бы с анализами. Но здесь не Московия, здесь можно и по наглой брехливой зеленой роже схлопотать! )))
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11.11.2020 16:24 Ответить
Украинский режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал Зеленский: "Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика" - Цензор.НЕТ 5163
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11.11.2020 16:25 Ответить
Интересно, как выглядят синяки на зеленой роже?
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11.11.2020 16:25 Ответить
Нарядно Украинский режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал Зеленский: "Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика" - Цензор.НЕТ 6905
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11.11.2020 16:26 Ответить
Весь спектр ЛГБТ.
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11.11.2020 16:59 Ответить
.Уважаю. Это ПОСТУПОК!
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11.11.2020 16:25 Ответить
А что за кинодеятелей преследуют уголовными делами? Какой ужас. Этот Зеленский похлеще Чаушеску.
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11.11.2020 16:26 Ответить
Угу, всех по тюрьмам распихали, один остался на свободе остался, хотели его наградить, а он тоже ко всем просится.
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11.11.2020 16:29 Ответить
зеленский это совок. 73% хотели совок с веником и вы его получили.
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11.11.2020 16:37 Ответить
Який режесер знов кинув лайно на пропелер. Мабуть батько дав грошів для висеру
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11.11.2020 16:39 Ответить
зеля, это ж не украинец
это надо понимать
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11.11.2020 16:41 Ответить
Перед виборами зебил медальки атошникам раздавал, многие не брали.
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11.11.2020 16:50 Ответить
Зеля щас на коксе оттягивается. В полной прострации. Ему пох...
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11.11.2020 17:02 Ответить
Воно гаспадин сцарь думає , що воно теж чєлавєк культуры - ось йому шелобан по його пустій башці!
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11.11.2020 17:04 Ответить
Помню Бате хотели дать типа грамоту и медальку Ветеран труда 50 лет на одном предприятии.Батя послал такие слова "благодарности" которые редко сейчас услышишь...,правда на чистом грузинском... Український режисер Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський: "Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика" - Цензор.НЕТ 8121 Український режисер Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський: "Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика" - Цензор.НЕТ 8121
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11.11.2020 17:11 Ответить
можна конкретніше?
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11.11.2020 19:06 Ответить
Правильний режисер, напевне уявив собі як то бути "законтаченим" через зєлю, в богемі та арт.тусовках йому б не наливали і не вітались за руку.
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11.11.2020 17:34 Ответить
Вот это мужик с яйцами! Респект!
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11.11.2020 18:05 Ответить
Письменниця та кінорежисерка Ірина Цілик відмовилася від звання "Заслуженої діячки мистецтв України", яке їй присвоїв президент Володимир Зеленський.
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11.11.2020 18:36 Ответить
ЗЕпадло
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11.11.2020 18:55 Ответить
а кого это там преследуют? может тех, что бюджетные средства, выделенные на кино, воровал?
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11.11.2020 19:20 Ответить
Молодець. "Плем'я" - фільм авангардовий хоч надміру чорнушний. "Атлантиду" ще не бачив.
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11.11.2020 20:14 Ответить
зеля молодець, профит з кабін
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12.11.2020 00:16 Ответить
Бедный Зеленский! Уважающие себя люди уже не хотят быть им награжденными!
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11.11.2020 20:30 Ответить
Якось вони так відмовляються, як Шкляр від шевченківської премії в часи "овоча": ніби й відмовляється, але не проти взяти
От якби цей чоловік сказав, що систему совкових "звань", вигадану сталіном, треба скасувати взагалі... Тоді він заслужив би на пошану.
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11.11.2020 20:41 Ответить
Поважаю Вас та Ваше рішення
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11.11.2020 21:09 Ответить
займаність вважаю тут ні до чого
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12.11.2020 00:20 Ответить
Український режисер Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський: "Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика" - Цензор.НЕТ 5317
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12.11.2020 02:48 Ответить
 
 