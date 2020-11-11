Украинский режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал Зеленский: "Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика"

Украинский режиссер, оператор, сценарист и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, которым его наградил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Я не могу принять государственную награду, которой меня отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Как участник кинематографического процесса, я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию в последние годы. По странному стечению обстоятельств эти "дела" в основном касаются тех продакшенов, которые представляли Украину на международной арене", - отметил режиссер.

По словам Васяновича, он не может принять награду, "от той власти, которая одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой - открывает уголовные производства и занимается преследованием.

"Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика", - добавил Васянович.

В его комментарии говорится, в частности, об уголовном производстве, упомянутом в обращении, опубликованном на сайте Госкино перед вторым туром 14-го государственного конкурса кинопроектов. В нем Госкино просило экспертов "при оценке проектов во время второго тура учесть информацию о наличии незакрытых уголовных производств в отношении компаний (по заявлениям правоохранительных органов) и наличие незавершенных, но не сданных в Госкино проектов в предыдущих годах". Речь шла о компании "Трафик Филмз", "Лаймовый свет", "Артхаус трафик", ОО "Молодость" и другие.

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Валентин Васянович - кинорежиссер, автор игровых фильмов "Атлантида", "Уровень черного" и документального "Сумерки", оператор фильма "Племя" Мирослава Слабошпицкого. "Атлантида" в прошлом году победила в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля и в этом году выдвинута от Украины на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".