УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14570 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
14 336 52
Зеленський (17439) культура (355) орден (106) відмова (48)

Український режисер Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський: "Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Український режисер Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський:

Український режисер, оператор, сценарист і продюсер Валентин Васянович відмовився від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, яким його нагородив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Я не можу прийняти державну нагороду, якою мене відзначили з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Як учасник кінематографічного процесу я протестую цією відмовою проти генерування владою кримінальних проваджень проти більшості кіновиробників, котрі створювали українську кіноіндустрію останніми роками. За дивним збігом обставин, ці "справи" переважно стосуються тих продакшнів, які представляли Україну на міжнародній арені", - зазначив режисер.

За словами Васяновича, він не може приймати нагороду "від тієї влади, яка однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність", а іншою — відкриває кримінальні провадження та займається переслідуванням.

Читайте також: Зеленський відзначив нагородами працівників культури і мистецтва з нагоди професійного свята

"Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика", - додав Васянович.

В його коментарі йдеться, зокрема, про кримінальне провадження, згадане у зверненні, опублікованому на сайті Держкіно перед другим туром 14-го державного конкурсу кінопроєктів. В ньому Держкіно просило експертів "при оцінюванні проєктів під час другого туру врахувати інформацію щодо наявності незакритих кримінальних проваджень щодо компаній (відповідно до звернень правоохоронних органів) та наявність незавершених та не зданих до Держкіно проєктів у попередніх роках". Йшлося про компанії "Трафік філмз", "Лаймове світло", "Артхаус трафік", ГО "Молодість" та інші.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+56
Умница!
показати весь коментар
11.11.2020 16:14
+35
молодец!нечего брать из рук этого зеленого чмырины!
показати весь коментар
11.11.2020 16:17
+34
-- поддержал!
показати весь коментар
11.11.2020 16:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
-- поддержал!
показати весь коментар
11.11.2020 16:13 Відповісти
Умница!
показати весь коментар
11.11.2020 16:14 Відповісти
100% поддерживаю єто звание присвоениями различніх президентов уже ДИСРЕДИТИРОВАНО да вот пример 17 августа 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) музыканту Андрею Кузьменко. В указе президента Зеленского говорится о том, что Андрей Кузьменко получил звание за "выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность" А вот ещё В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко (о нем речь еще будет идти дальше) хотел присвоить звание Героя Украины (также посмертно) Георгию Гонгадзе. Но против этого решительно выступила его мать, Леся. Она просила о двух вещах: не ставить сыну памятников и ничем его не награждать. Александра Теодоровна хотела одного - быть похороненной рядом с сыном.
Но упокоена она во Львове на Лычаковском кладбище, а Георгия похоронили в Киеве, на территории церкви Николая Набережного. В 2016 году президент Петр Порошенко все-таки присвоил Гии звезду Героя, которую из рук Порошенко получила вдова покойного - Мирослава Гонгадзе.
показати весь коментар
11.11.2020 16:23 Відповісти
директора нефтебаз ГЕРОИ проФФессора унивеситетов герои,
бывшие ЗЭКИ герои достаточно было побывать в плену и поголодать и ГЕРОЙ ГОТОВ..Отец порошенко герой боксёры кличко герои .. НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ????160 героев присвоенных скопом т.е кучей без анализа подвигов или не подвигов...И напртив Илловайск Дебальцево там что Героев не было кто ценой жизни спасал ПРЕДАННЫХ солдапт или бои за Карачун Донецкий аэропорт ? И другой пример трое подорвались -просто подорвались на мине и ГЕРОЙ ГОТОВ!!! а вчём героизм??? в том что подорвался прсто и ГЕРОЙ ГОТОВ?? может это кощунственно но 10.000 военных и добровольцев погибших на ВОЙНЕ в таких случаях также должны получить звание ГЕРОЯ а их родные ЛЬГОТЫ!!!!!!Героя Украины
показати весь коментар
11.11.2020 16:32 Відповісти
Правильно, кому хочется зашквариться от ***********
показати весь коментар
11.11.2020 16:17 Відповісти
Нє іначє--жідабЄндьйоривіц ярій очінь.
показати весь коментар
11.11.2020 22:12 Відповісти
молодец!нечего брать из рук этого зеленого чмырины!
показати весь коментар
11.11.2020 16:17 Відповісти
я так бачу

Украинский режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал Зеленский: "Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика" - Цензор.НЕТ 8635
показати весь коментар
11.11.2020 16:19 Відповісти
слишком симпатичный с оригиналом Український режисер Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський: "Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика" - Цензор.НЕТ 7568
показати весь коментар
11.11.2020 19:34 Відповісти
Судячи з того, скільки воїнів АТО перебувають під слідством по сумнівним кримінальним справам, не здивуюсь, що і українські військові почнуть брати нагороди з рук зеленого гідранта.
показати весь коментар
11.11.2020 16:18 Відповісти
Перестануть
показати весь коментар
11.11.2020 16:19 Відповісти
ще беруть
показати весь коментар
11.11.2020 16:46 Відповісти
Респект! Серьезный поступок, мужской. Уважаю людей с принципами.
показати весь коментар
11.11.2020 16:18 Відповісти
Коротко кажучи: "Зеля пышов наПуй". Респект
показати весь коментар
11.11.2020 16:19 Відповісти
О, свежую ЗРАДУ завезли...
показати весь коментар
11.11.2020 16:20 Відповісти
почем ведро?
показати весь коментар
11.11.2020 16:28 Відповісти
по половине
показати весь коментар
11.11.2020 16:31 Відповісти
Как не назови этот Поступок, но по сути это оплеуха по зеленой потерпевшей морде.
показати весь коментар
11.11.2020 16:21 Відповісти
Я се представляю, если бы на Московии кто-то набрался мужества и отказался от Пыни медальку взять! Сожрали бы с анализами. Но здесь не Московия, здесь можно и по наглой брехливой зеленой роже схлопотать! )))
показати весь коментар
11.11.2020 16:24 Відповісти
Украинский режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал Зеленский: "Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика" - Цензор.НЕТ 5163
показати весь коментар
11.11.2020 16:25 Відповісти
Интересно, как выглядят синяки на зеленой роже?
показати весь коментар
11.11.2020 16:25 Відповісти
Нарядно Украинский режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал Зеленский: "Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика" - Цензор.НЕТ 6905
показати весь коментар
11.11.2020 16:26 Відповісти
Весь спектр ЛГБТ.
показати весь коментар
11.11.2020 16:59 Відповісти
.Уважаю. Это ПОСТУПОК!
показати весь коментар
11.11.2020 16:25 Відповісти
А что за кинодеятелей преследуют уголовными делами? Какой ужас. Этот Зеленский похлеще Чаушеску.
показати весь коментар
11.11.2020 16:26 Відповісти
Угу, всех по тюрьмам распихали, один остался на свободе остался, хотели его наградить, а он тоже ко всем просится.
показати весь коментар
11.11.2020 16:29 Відповісти
зеленский это совок. 73% хотели совок с веником и вы его получили.
показати весь коментар
11.11.2020 16:37 Відповісти
Який режесер знов кинув лайно на пропелер. Мабуть батько дав грошів для висеру
показати весь коментар
11.11.2020 16:39 Відповісти
зеля, это ж не украинец
это надо понимать
показати весь коментар
11.11.2020 16:41 Відповісти
Перед виборами зебил медальки атошникам раздавал, многие не брали.
показати весь коментар
11.11.2020 16:50 Відповісти
Зеля щас на коксе оттягивается. В полной прострации. Ему пох...
показати весь коментар
11.11.2020 17:02 Відповісти
Воно гаспадин сцарь думає , що воно теж чєлавєк культуры - ось йому шелобан по його пустій башці!
показати весь коментар
11.11.2020 17:04 Відповісти
Помню Бате хотели дать типа грамоту и медальку Ветеран труда 50 лет на одном предприятии.Батя послал такие слова "благодарности" которые редко сейчас услышишь...,правда на чистом грузинском... Український режисер Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський: "Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика" - Цензор.НЕТ 8121 Український режисер Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський: "Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика" - Цензор.НЕТ 8121
показати весь коментар
11.11.2020 17:11 Відповісти
можна конкретніше?
показати весь коментар
11.11.2020 19:06 Відповісти
Правильний режисер, напевне уявив собі як то бути "законтаченим" через зєлю, в богемі та арт.тусовках йому б не наливали і не вітались за руку.
показати весь коментар
11.11.2020 17:34 Відповісти
Вот это мужик с яйцами! Респект!
показати весь коментар
11.11.2020 18:05 Відповісти
Письменниця та кінорежисерка Ірина Цілик відмовилася від звання "Заслуженої діячки мистецтв України", яке їй присвоїв президент Володимир Зеленський.
показати весь коментар
11.11.2020 18:36 Відповісти
ЗЕпадло
показати весь коментар
11.11.2020 18:55 Відповісти
а кого это там преследуют? может тех, что бюджетные средства, выделенные на кино, воровал?
показати весь коментар
11.11.2020 19:20 Відповісти
Молодець. "Плем'я" - фільм авангардовий хоч надміру чорнушний. "Атлантиду" ще не бачив.
показати весь коментар
11.11.2020 20:14 Відповісти
зеля молодець, профит з кабін
показати весь коментар
12.11.2020 00:16 Відповісти
Бедный Зеленский! Уважающие себя люди уже не хотят быть им награжденными!
показати весь коментар
11.11.2020 20:30 Відповісти
Якось вони так відмовляються, як Шкляр від шевченківської премії в часи "овоча": ніби й відмовляється, але не проти взяти
От якби цей чоловік сказав, що систему совкових "звань", вигадану сталіном, треба скасувати взагалі... Тоді він заслужив би на пошану.
показати весь коментар
11.11.2020 20:41 Відповісти
Поважаю Вас та Ваше рішення
показати весь коментар
11.11.2020 21:09 Відповісти
займаність вважаю тут ні до чого
показати весь коментар
12.11.2020 00:20 Відповісти
Український режисер Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський: "Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика" - Цензор.НЕТ 5317
показати весь коментар
12.11.2020 02:48 Відповісти
 
 