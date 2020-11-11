Український режисер Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський: "Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика"

Український режисер, оператор, сценарист і продюсер Валентин Васянович відмовився від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, яким його нагородив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Я не можу прийняти державну нагороду, якою мене відзначили з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Як учасник кінематографічного процесу я протестую цією відмовою проти генерування владою кримінальних проваджень проти більшості кіновиробників, котрі створювали українську кіноіндустрію останніми роками. За дивним збігом обставин, ці "справи" переважно стосуються тих продакшнів, які представляли Україну на міжнародній арені", - зазначив режисер.

За словами Васяновича, він не може приймати нагороду "від тієї влади, яка однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність", а іншою — відкриває кримінальні провадження та займається переслідуванням.

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"Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика", - додав Васянович.

В його коментарі йдеться, зокрема, про кримінальне провадження, згадане у зверненні, опублікованому на сайті Держкіно перед другим туром 14-го державного конкурсу кінопроєктів. В ньому Держкіно просило експертів "при оцінюванні проєктів під час другого туру врахувати інформацію щодо наявності незакритих кримінальних проваджень щодо компаній (відповідно до звернень правоохоронних органів) та наявність незавершених та не зданих до Держкіно проєктів у попередніх роках". Йшлося про компанії "Трафік філмз", "Лаймове світло", "Артхаус трафік", ГО "Молодість" та інші.