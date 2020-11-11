РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14981 посетитель онлайн
Новости Здоровье
776 9
вакцина (3815) грипп (572) прививка (191)

С начала эпидсезона от гриппа в Украине вакцинировалось 50 тыс. человек

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

С начала эпидсезона от гриппа в Украине вакцинировалось 50 тыс. человек

С начала эпидемического сезона против гриппа в Украине провакцинировались 50 143 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"За 45 неделю по Украине (2-8 ноября - ред.) интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по Украине составляет 433,1 на 100 тысю населения, что на 10,3% меньше эпидемического порога. За неделю против гриппа привито 20 468 человек. Циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована ", - говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава.

По данным ЦОЗ, с 28 сентября по 8 ноября гриппом переболело 2,4% населения страны, госпитализированы 1,5% больных, из них 5 524 - дети до 17 лет. Летальных случаев нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинированные от гриппа реже попадают в больницу и реанимацию с COVID-19, - американские ученые

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По данным ЦОЗ, с 28 сентября по 8 ноября гриппом переболело 2,4% населения страны..Источник: https://censor.net/ru/n3230450

За неделю против гриппа привито 20 468 человек.Циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована ", - говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава.Источник: https://censor.net/ru/n3230450

С начала эпидсезона от гриппа в Украине вакцинировалось 50 тыс. человек - Цензор.НЕТ 625
показать весь комментарий
11.11.2020 16:34 Ответить
Останнім часом таке відчуття, що редактор на цензорі залишився один і він дуже страждає від перевтоми
показать весь комментарий
11.11.2020 17:07 Ответить
Да ты шо! А вот теща мне сказала, что вакцин в Украине нигде нет и не было. В инете тоже нет.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:35 Ответить
Теща Вас дезиінформувала. З тещею, взагалі, треба акуратно, ато мало, що їй в голову прийде
показать весь комментарий
11.11.2020 17:06 Ответить
У меня золотая теща, и не суди по своей. Ей нет мне смысла врать. Ни в аптеках, ни в инете вакцин не было и нет. Ни Ваксигрип, ни голландской ни корейской.
показать весь комментарий
11.11.2020 17:49 Ответить
грипп сейчас как насморк рассматривается, за болезнь не считается.
показать весь комментарий
11.11.2020 19:52 Ответить
Где эти вакцины? Кто их видел? В аптеках нет...
показать весь комментарий
11.11.2020 18:22 Ответить
Щось не рахується, мали завести близько 600тис доз, привились 50тис, купити вакцину неможливо бо немає в аптеках де 550тис доз
показать весь комментарий
11.11.2020 21:15 Ответить
А первые 400 000 доз были раскуплены.... Что то как минимум на порядок не совпадает
показать весь комментарий
11.11.2020 21:25 Ответить
 
 