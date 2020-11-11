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вакцина (3528) грип (303) щеплення (170)

Від початку епідсезону від грипу в Україні вакцинувалося 50 тис. осіб

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Від початку епідсезону від грипу в Україні вакцинувалося 50 тис. осіб

Від початку епідемічного сезону проти грипу в Україні провакцинували 50 143 особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"За 45 тижнів по Україні (2-8 листопада - ред.) інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ по Україні становить 433,1 на 100 тис. населення, що на 10,3% менше епідемічного порогу. За тиждень проти грипу щеплено 20 468 осіб. Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано", - сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

За даними ЦГЗ, з 28 вересня по 8 листопада на грип перехворіло 2,4% населення країни, госпіталізовано 1,5% хворих, з них 5 524 - діти до 17 років. Летальних випадків немає.

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По данным ЦОЗ, с 28 сентября по 8 ноября гриппом переболело 2,4% населения страны..Источник: https://censor.net/ru/n3230450

За неделю против гриппа привито 20 468 человек.Циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована ", - говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава.Источник: https://censor.net/ru/n3230450

С начала эпидсезона от гриппа в Украине вакцинировалось 50 тыс. человек - Цензор.НЕТ 625
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11.11.2020 16:34 Відповісти
Останнім часом таке відчуття, що редактор на цензорі залишився один і він дуже страждає від перевтоми
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11.11.2020 17:07 Відповісти
Да ты шо! А вот теща мне сказала, что вакцин в Украине нигде нет и не было. В инете тоже нет.
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11.11.2020 16:35 Відповісти
Теща Вас дезиінформувала. З тещею, взагалі, треба акуратно, ато мало, що їй в голову прийде
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11.11.2020 17:06 Відповісти
У меня золотая теща, и не суди по своей. Ей нет мне смысла врать. Ни в аптеках, ни в инете вакцин не было и нет. Ни Ваксигрип, ни голландской ни корейской.
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11.11.2020 17:49 Відповісти
грипп сейчас как насморк рассматривается, за болезнь не считается.
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11.11.2020 19:52 Відповісти
Где эти вакцины? Кто их видел? В аптеках нет...
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11.11.2020 18:22 Відповісти
Щось не рахується, мали завести близько 600тис доз, привились 50тис, купити вакцину неможливо бо немає в аптеках де 550тис доз
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11.11.2020 21:15 Відповісти
А первые 400 000 доз были раскуплены.... Что то как минимум на порядок не совпадает
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11.11.2020 21:25 Відповісти
 
 