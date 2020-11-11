На Закарпатье чиновники Госгеокадастра раздали более 200 га земли, воспользовавшись командировкой руководства, - председатель ОГА Петров
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Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров обратился в прокуратуру в связи с применением масштабной схемы отчуждения более 200 га земель области подставным лицам.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пост - официальное обращение в Закарпатскую областную прокуратуру. В эти минуты проходит заседание КМУ, инициированное председателем Госгеокадастра Романом Лещенко, на котором рассматривается передача объединенным территориальным общинам земель государственной собственности... Однако, воспользовавшись командировкой руководства управления Госгеокадастра в Киев, отдельные негодяи-чиновники из числа бывших начальников этого ведомства прибегли к отчаянным шагам. Применили масштабную схему отчуждения более 200 га закарпатских земель подставным лицам, преимущественно из-за пределов области", - написал Петров.
Он обратился к правоохранителям области с требованием мгновенно отреагировать на данные факты.
"Самая скандальная земельная афера года должна стать самой масштабным уголовным делом последних лет", - добавил он.
Как сообщил в Telegram блогер Виталий Глагола, "на Закарпатье недавно назначили нового начальника управления Госгеокадастра Ивана Завальнюка и его заместителя Ивана Голуба. На прошлой неделе их срочно вызвали в Киев в командировку, и и.о. на несколько дней поставили некоего Богдана Хранюка. Мужчина не растерялся - за два дня в должности, 5-6 ноября, новоиспеченный и.о. успел раздать более 200 га земли. Земли в том числе раздавались на пиджаков с других областей Украины, а заявления о выделении земли были мгновенно рассмотрены: вчера подал заявление - сегодня получил гектары", - сообщил блогер.
По его данным, чиновник успел раздать земли в шести районах Закарпатья.
"60 га в самом Виноградове (земли бывшего совхоза завода "Виноградовский"), 40 га в Береговском районе (села Бене, Четфалва, Гать, Мужиево), в Ужгородском (села Кибляры, Ирлява) в Раховском - пгт. Ясиня, а также в Тячевском и Мукачевском районах" - сообщил Глагола.
Также по его словам, в Закарпатском управлении Госгеокадастра сегодня планировалась раздача земель на полонине Руний.
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Я всегда утверждал, что без малого полстраны смело надо загнать в тюрьмы и лагеря, лишив кроме того родительских прав. А иначе не видно конца и края ибо 50% населения - откровенные воры, а ещё 30% мелочёвые воришки.
Он был и начальником областного Госгеокадастра какое-то время пару лет тому назад (возможно и.о., не помню), а так работал начальником юротдела в областном Госгеокадастре. Как юрист, отдаёт себе отчёт в юридических аспектах своих действий. Так что кипиш выглядит преждевременно.
Человек имеет право на бесплатную приватизацию 2 га. При этом место прописки (за пределами области или в пределах) юридического значения не имеет. Срок рассмотрения заявления (1 день в статье) - тоже.
Если это всё, что ему могут предъявить, то это ничем не закончится . . .
По 2 га - це 100 рішень.
Це той випадок, швидше за все, коли формальності дотримані, просто є сумніви щодо справжніх мотивів людини (чиновника), яка ставила підпис . . . - чи мова про розрубання вузлів бюрократичних, які довго зав'язувалися, і задовбали його як юриста (скористався повноваженнями і не побоявся взяти на себе відповідальність), чи йдеться про те, що він це хотів зробити не виходячи з інтересів служби, а з огляду на чиїсь наполегливі "прохання".
Останнє ймовірніше, звичайно, але то ще довести треба. А з цим у наших правоохоронців завжди проблеми. Тому ані землю не повернуть, ані до відповідальності не притягнуть.
https://ua-reporter.com/uk/news/bilshe-200-gektariv-zemel-zakarpattya-myttyevo-opynylysya-u-pidzhakiv-iz-inshyh-oblastey
Да это только разрешение на разработку проекта землеустройства . . . Тут ещё до передачи в собственность - "як до Києва рачки", потому что даже разработанный и поданный на утверждение в Госгеокадастр проект абсолютно необязательно должен быть утверждён . . .
Это в режиме "обещать - не значит жениться". Я вам разрешаю начать собирать документы для приватизации, а потом мы будем их рассматривать . . .
Туфта. Просто кто-то попробовал начать оформлять землю без "высочайшего соизволения".
Ничего Хранюку не может быть за это . . . Ну, для приличия пошумят, но обвинительного приговора суда тут не будет. Ещё и на судью цистерну дерьма за это выльют только, интернет повозмущается, что "все куплены", а результата будет ноль.