На Закарпатье чиновники Госгеокадастра раздали более 200 га земли, воспользовавшись командировкой руководства, - председатель ОГА Петров

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров обратился в прокуратуру в связи с применением масштабной схемы отчуждения более 200 га земель области подставным лицам.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пост - официальное обращение в Закарпатскую областную прокуратуру. В эти минуты проходит заседание КМУ, инициированное председателем Госгеокадастра Романом Лещенко, на котором рассматривается передача объединенным территориальным общинам земель государственной собственности... Однако, воспользовавшись командировкой руководства управления Госгеокадастра в Киев, отдельные негодяи-чиновники из числа бывших начальников этого ведомства прибегли к отчаянным шагам. Применили масштабную схему отчуждения более 200 га закарпатских земель подставным лицам, преимущественно из-за пределов области", - написал Петров.

Он обратился к правоохранителям области с требованием мгновенно отреагировать на данные факты.

"Самая скандальная земельная афера года должна стать самой масштабным уголовным делом последних лет", - добавил он.

Как сообщил в Telegram блогер Виталий Глагола, "на Закарпатье недавно назначили нового начальника управления Госгеокадастра Ивана Завальнюка и его заместителя Ивана Голуба. На прошлой неделе их срочно вызвали в Киев в командировку, и и.о. на несколько дней поставили некоего Богдана Хранюка. Мужчина не растерялся - за два дня в должности, 5-6 ноября, новоиспеченный и.о. успел раздать более 200 га земли. Земли в том числе раздавались на пиджаков с других областей Украины, а заявления о выделении земли были мгновенно рассмотрены: вчера подал заявление - сегодня получил гектары", - сообщил блогер.

По его данным, чиновник успел раздать земли в шести районах Закарпатья.

"60 га в самом Виноградове (земли бывшего совхоза завода "Виноградовский"), 40 га в Береговском районе (села Бене, Четфалва, Гать, Мужиево), в Ужгородском (села Кибляры, Ирлява) в Раховском - пгт. Ясиня, а также в Тячевском и Мукачевском районах" - сообщил Глагола.

Также по его словам, в Закарпатском управлении Госгеокадастра сегодня планировалась раздача земель на полонине Руний.

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