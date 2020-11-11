Вузы готовы принимать на обучение граждан Беларуси, - Минобразования
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Граждане Республики Беларусь для въезда в Украину с целью обучения не нуждаются в приглашении от учреждения высшего образования или визе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на пресс-службу Минобразования.
"Принимая во внимание многочисленные обращения граждан Республики Беларусь, сообщаем, что желающие получить высшее образование в Украине, имеют возможность поступить в учебные заведения на обучение по степени бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний", - говорится в сообщении.
В 2020 году прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в учреждения высшего образования, которые имеют действующие лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования с возможностью подготовки иностранцев по соответствующим специальностям или имеют аккредитованные образовательные программы.
Для зачисления в учреждения высшего образования в 2020-2021 учебном году необходимо подать документы не позднее 15 декабря.
Документы об образовании, выданные в Беларуси, на основании которых будет происходить вступление, могут быть поданы без проставления на них апостиля для дальнейшего их признания в Украине.
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Я ось умикаю любий опозіційний белоруський канал й нема жодного слова , яке б я не зрозумів . З польською й чешською такого комфорту не відчував (Бував й в Празі , й в Кракові) . Московіти через 3 хвилини спілкування чи то україньскою , чи то белоруською вимагають "гАфарить пАрууссски" .
Твой дед терпел, твой папа терпел и ты терпи.
Неха тепер дегенерати з тагранівського омону виклаюдают ці науки .
А йще лікують хворих !
Тарган аж же ж дегенерат й тому не розуміє , що кийками й чоботами виштовхує з Білорусі усіх , у кого є мизики в голові й хто щось вміє створювати .
Потім вибируть усіх крайщих роботяг .
Нехай потім бидло й живе с Тарганом й цілує його в дупу !
Кстати, может и не жрал, ибо там столько надо всякого, что может нигеа и оббрехали. Но просто = где совок - там и ублюдки. Так что.... подайте ка мне печень, а она точно из буйвола? мммм, вкусно, даже и не думаю что у кого- то была кличка Буйвол то.... мммм, соль передайте-ка.
Я конечно не за совкоовое падло, но я за справедливость. как-то так
Ну не з голоду Бокасо їв людей , а це був такий ритуал . Така собі "страта й покарання" .
Йму інкримінували лише кінцеву кількість епізодів ритуального канібалізму зі списком імовірних людей . Один з них -- зниклий іноземний консул .
Не говоря уже о сраном паршивом уродстве под названием "ссср" - все были уверены шо буржуи только "трудятся" за копейки на более крутых буржуев.
Вспоминаю вот плакат где идиот с рожей кретина(ну, просто советский членовек) идет - мол накупил всего, там типо хлеп и кал.баса, а сбоку на высере(кстати, художник походу - бандеровец)) мужик считает копейки, делая танки. И ведь все настолько разительно наоборот.... Правда на фото вместо кислой рожи уродца, - мужчина на машине, заваленной сотней видов продуктов, а сбоку - , ну, типо врезка, - быдло в бараке, орущее на жену ибо та водку забыла купить.
впадлу искать эту картинку и плеваться то
Ну а то , шо жрал и причём не только своих министров , но и одного иностранного консула -- эт токо софкоиды отрицали и часть франзузкой левацкой прессы . Ведь когда его свергли , он какое-то время скрывался во Франции . Эт , впрочем , традиция такая у французов -- пригревать у ся всю мировую шваль .
И Самосу прятали , и Батиста , и аятоллу Хомени !
У Антиколорадоса статья есть .... вроде "фабрика монстров", чет такое - от "переліку" гнид шо жабоеды взрастили - морщится рожа, а рука тянется к секретному телефону шоб запустить "Ярсы", если бы Путин был человеком а не таким же как полу-покеры, полу-поты