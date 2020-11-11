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Вузы готовы принимать на обучение граждан Беларуси, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вузы готовы принимать на обучение граждан Беларуси, - Минобразования

Граждане Республики Беларусь для въезда в Украину с целью обучения не нуждаются в приглашении от учреждения высшего образования или визе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на пресс-службу Минобразования.

"Принимая во внимание многочисленные обращения граждан Республики Беларусь, сообщаем, что желающие получить высшее образование в Украине, имеют возможность поступить в учебные заведения на обучение по степени бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний", - говорится в сообщении.

В 2020 году прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в учреждения высшего образования, которые имеют действующие лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования с возможностью подготовки иностранцев по соответствующим специальностям или имеют аккредитованные образовательные программы.

Для зачисления в учреждения высшего образования в 2020-2021 учебном году необходимо подать документы не позднее 15 декабря.

Документы об образовании, выданные в Беларуси, на основании которых будет происходить вступление, могут быть поданы без проставления на них апостиля для дальнейшего их признания в Украине.

Также читайте: 265 студентов прибыли из России в Украину на учебу, - МОН

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Освіту вони мають отримати українською мовою. Екзамен з української мови для вступників обов'язковий.
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11.11.2020 17:04
+9
Я не против, но что бы не за мой счёт. Даубастов за мой, КРЫСчан за мой. И терпил то же за мой?
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11.11.2020 17:07
+5
Людоїд не Лумумба, а Бокасса, президент ЦАР...
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11.11.2020 17:49
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Освіту вони мають отримати українською мовою. Екзамен з української мови для вступників обов'язковий.
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11.11.2020 17:04 Ответить
Телепню, від вас грамотні спеціалісти тікають, як миші з-під віника... Поки ви будете "совком" і вами будуть править"бульбофюрери", ніхто до вас не повернеться... Забув, як Лука вереск підняв, коли українська влада продовжила контракти і "вид на проживання", білоруським айтішнікам? А його істерику з приводу виїзду лікарів до Польщі?!... Гарантію даю - якщо у вас все залишиться, як зараз, то більшість білорусів - випускників українських ВУЗів, додому не повернеться, і багато хто звернеться з клопотанням про українське громадянство, або виїде до Європи...
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11.11.2020 18:05 Ответить
Белоруська й україньска мови найближ споредненні .
Я ось умикаю любий опозіційний белоруський канал й нема жодного слова , яке б я не зрозумів . З польською й чешською такого комфорту не відчував (Бував й в Празі , й в Кракові) . Московіти через 3 хвилини спілкування чи то україньскою , чи то белоруською вимагають "гАфарить пАрууссски" .
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11.11.2020 20:38 Ответить
Я не против, но что бы не за мой счёт. Даубастов за мой, КРЫСчан за мой. И терпил то же за мой?
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11.11.2020 17:07 Ответить
Больших терпил чем вы зебилы придумать невозможно)) Иди медведчукам шуфричам ботинки почисти...или киве шары погоняй...солдат ты с болтом зели в заднице...ржунемогу...
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11.11.2020 22:46 Ответить
А я к камшотом кушающим ЗЕленое говно не отношусь, я шоколад люблю. Чёрный. Так, что терпила, ты промахнулся. Виші готові приймати на навчання громадян Білорусі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8553
Твой дед терпел, твой папа терпел и ты терпи. Виші готові приймати на навчання громадян Білорусі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 478
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12.11.2020 08:16 Ответить
Так ты тогда еще ХУЖЕ,ты терпила от зеленых порноактрис...терпила в кубe....зеля с ермаками уже болт на голову положил,а ты только сопли пузыришь,на Цензоре щеки дуешь и беларусов крайними делаешь...уже за мову из маршруток выгоняют...киве шары погоняй,атаман нетный и бзди в диван...80% предали в Крыму и лугандонии,73% предателей в Украине проголосовали за того кто Украину оскорблял,за кого куйло приказал(с любым кроме Порошенко),а ты о подстилках лаптей и рабах...это СЮР....СЕБЕ НЕ ЛГИ ХОТЬ...вы все просрали уже за 1,5 года..((.мы то против ДИКТАТОРА выходим,а ты клоуна серишься ...вступай в ряды опзж.слуги урода или толикашарика,пока не поздно,они то точно не за рюзький мир..зольдатик ты ...оловянный
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12.11.2020 10:14 Ответить
Что же вас , так колбасит от правды? 26 лет голосовали стадом терпеливых ослов за Луку, а теперь вас с чего то колбасит. Жрите, что сами породили и вырастили с тупым терпением. К слову, мне интересно что лично вв говорили о украинцах в конце 2013 г. и в 2014, 2015 и до 2019 г.г.? Майданутыми поди называли, а за подонков ментяр из Беркута переживали. Вы ещк с цветочками походите там у себя, терпеливо. Счастливого вам пути в БелГУЛАГЯ, убогий.
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12.11.2020 10:24 Ответить
Зебил,у нас все эти годы Слава Украине было чаще,чем в самой Украине.Хоть бы раз ,зебил,на бел сайты зашел за эти годы и посмотрел сам.А так ты просто сливной бачок оли **********. Наши парняги за вашу свободу в Украине тоже сражались.Ты хуже зебила даже.И Кто к вам из беларусов сегодня поедет....к 73% лаптей в плен сдаться?(( Украину уже не только в ЕС не упоминают,а даже украинцы Канады на Цензор от стыда не заходят.Раз в жизни Пороха Украине Бог послал в помощь...и того просрали предатели.Брата убил липецкий мародер,барыга свинарчук..Очень мудрый народ.
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12.11.2020 11:05 Ответить
Еще раз повторяю, для терпилы, я к отрядц ЗеДолбоДятлов не отношусь, я порохобандеровец. Так, что, терпиоа и борцун с ткм, что ты сам вырастил за 26 лет, ты ошибся, впрочем, как всегда.😁
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12.11.2020 11:14 Ответить
Янек в Параше, ЗЕлень будет или в тюрягк или в Днкпре. Это 100%. Так, что не вам, терпилом, учить нас КАК с властью поступать. Против ДИКТАТОРА оно выходит! Вы что сами ПОРОДИЛИ, то и жрите, терпеливо. И не хер тут за мой счет учится. Эмигрировал - работай - плати - учись. А то, как арабы в Европе хотите пристроится, на халяву.
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12.11.2020 10:28 Ответить
Ты точно тупой.6 лет прошло и не понял,что Майдан лапти ПОМОГЛИ сделать,чтобы Крым навинтить.Народ просто инструмент для достижения планов лаптей был.Если бы янук не "сбежал" по отмашке от **********,то как бы Крым украли у легитимного???)) И ваши прокацапы медведчуковские им в этом помогали.Для вас тупых парасюка-пугало тамаду придумали.Янук испугался его и "сбежал".А вещи ,золото,деньги за час сложить успел от страха??? Вы точно пальцем деланные.) Ты видел у нас власовские триколоры хоть раз ...а в Украине у 73% под подушкой...и не только.Так что ТЫ и есть прокацапская зеленая терпила.Украину спасет от Зели и ермаков с рабиновичами тольео ковид,а не такие рабы как ты.
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12.11.2020 10:51 Ответить
Ой ты и дурак, за Майдан. Впрочем и по жизни скорее всего то же. Води дальшк хороводы по воскресеньям, терпила 26 летнего разлива. До свидания, умственно убогий и потомственый терпила. Не забудь надетб кокошник и сарафан, скоро вас Параша анексирукт. Так, что что вы сами себе какое место в жизни избирали 26 лет подряд, оно будет ваше, и это ваше место, к моему сожалению, возле Параши.
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12.11.2020 11:19 Ответить
Лох тупой это ты,Зеля уже болт с ермаками и рабиновичами тебе на голову положил...где твой Майдан,терпила зеленая? А вот если лапти захотят еще откусить,то они сеова помогут.Сегодня и у нас сценарий лаптей....загнать луку в угол,с помощью НАРОДА тоже,и заставить подписать союзное.Я это прекрасно понимаю и не отрицаю как здравый челоаек....а ты самовлюбленный пингвин Зеленого борделя.
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12.11.2020 11:43 Ответить
Ой вы и СОВОК. Впрочем, чего ждать от тех, кто 26 лет с ослинной упрямостью выращивал сам себе гембель в виде диктатора и тупо смеялся с украинцев которые регулярно меняют свою зажравшуюся власть. Разными способами. Успокойся, холоп лукашенковский, не захлебнись своей желчью. 😁😄
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12.11.2020 12:18 Ответить
Да, загоншик козла по воскреснньям, козла которог сам и вырастил, не забывай о цветах при загоне.
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12.11.2020 12:20 Ответить
Знаешь, мишаня! Все твои упреки приму, как только вы там своего таракана погоните. А пока он у вас там, завали хлебало и учи матчасть!
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12.11.2020 12:31 Ответить
Он не может стулить пельку, иначе он захлебнется своей желчью, которая у него и вырабатывается от понимания, что он сам себя имел 26 лет, теперь его имеет его лука, а он ни чего сделать не может. Терпила совковый, патамушта-марамушта.
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12.11.2020 12:48 Ответить
Завали хлебало.((..да ты прям блатная в Ж заводная порноактриса...и почему я... тебе зеля с ермаками 1,5 года как завалил...дрыщ ты диванный.
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12.11.2020 13:27 Ответить
Куда девать столько докторов философии.
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11.11.2020 17:07 Ответить
Принимать в ОМОН, как вы, лукашисты, и делали.
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11.11.2020 17:10 Ответить
Доктор філософіїлат. Philosophiæ Doctor, Ph.D., іноді PhD чи DPhil, МФА: [piː eɪtʃ diː]) - науковий ступінь у більшості країн світу. В Україні тимчасово (на перехідний період) запровадили з липня 2016 року замість наукового ступеня кандидат наук
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11.11.2020 17:14 Ответить
Все равно в основном устраиваются менеджерами по продажам.
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11.11.2020 17:26 Ответить
«Философия продаж - это понимание и любовь к людям»
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11.11.2020 17:29 Ответить
Ти не хвилюйся так -- візмуть в першу чергу мікробіологів , математиків , програмістів й фізиків .
Неха тепер дегенерати з тагранівського омону виклаюдают ці науки .
А йще лікують хворих !

Тарган аж же ж дегенерат й тому не розуміє , що кийками й чоботами виштовхує з Білорусі усіх , у кого є мизики в голові й хто щось вміє створювати .

Потім вибируть усіх крайщих роботяг .
Нехай потім бидло й живе с Тарганом й цілує його в дупу !
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11.11.2020 20:44 Ответить
Та у нас и Патриса Лумумбу принимали. Правда, кулинария в совке не очень шарила в приготовлении нигеров.... буквально он же жрал своих противников.
Кстати, может и не жрал, ибо там столько надо всякого, что может нигеа и оббрехали. Но просто = где совок - там и ублюдки. Так что.... подайте ка мне печень, а она точно из буйвола? мммм, вкусно, даже и не думаю что у кого- то была кличка Буйвол то.... мммм, соль передайте-ка.
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11.11.2020 17:09 Ответить
Людоїд не Лумумба, а Бокасса, президент ЦАР...
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11.11.2020 17:49 Ответить
Та ви то знаєш, прое, я читав недавно шо може ві і не жер людей, блогер писав - таж треба було добіса челяді шоб всі в тємі і типо готувати це все..... і реально - шоб ніхто не пішов до французів та не виклав вче ост там... може ми просто тупо думаємо... я х.з., але моде неправильно... кста, пісню заціни , Арія. https://www.youtube.com/watch?v=MYfSYNgFkfI
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11.11.2020 18:32 Ответить
В смысле - челядь то бы не молчала?

Я конечно не за совкоовое падло, но я за справедливость. как-то так
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11.11.2020 18:35 Ответить
Ти там що, "на пробку наступив..."? Ляж, поспи, а потім лізь до мене... Поки я не почав матюкаться...
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11.11.2020 18:57 Ответить
Послухайте - канібалізм буває різних видів . В одних від голоду . В інших це ритуал . У інків й ацтеків то був ритуал .
Ну не з голоду Бокасо їв людей , а це був такий ритуал . Така собі "страта й покарання" .
Йму інкримінували лише кінцеву кількість епізодів ритуального канібалізму зі списком імовірних людей . Один з них -- зниклий іноземний консул .
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11.11.2020 20:54 Ответить
Вроде Невзоров говорил шо Бокасо вообще не жрал людей, а это просто придумали журники. х.з., но вот даже сейчас, если из каждого утюга высрут шо ПАП скушал брата - 95% поверят.
Не говоря уже о сраном паршивом уродстве под названием "ссср" - все были уверены шо буржуи только "трудятся" за копейки на более крутых буржуев.
Вспоминаю вот плакат где идиот с рожей кретина(ну, просто советский членовек) идет - мол накупил всего, там типо хлеп и кал.баса, а сбоку на высере(кстати, художник походу - бандеровец)) мужик считает копейки, делая танки. И ведь все настолько разительно наоборот.... Правда на фото вместо кислой рожи уродца, - мужчина на машине, заваленной сотней видов продуктов, а сбоку - , ну, типо врезка, - быдло в бараке, орущее на жену ибо та водку забыла купить.
впадлу искать эту картинку и плеваться то
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12.11.2020 08:37 Ответить
Эт он начинал как президент , а потом назначил ся императором и уже не республики ЦАИ Виші готові приймати на навчання громадян Білорусі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4457 .

Ну а то , шо жрал и причём не только своих министров , но и одного иностранного консула -- эт токо софкоиды отрицали и часть франзузкой левацкой прессы . Ведь когда его свергли , он какое-то время скрывался во Франции . Эт , впрочем , традиция такая у французов -- пригревать у ся всю мировую шваль .
И Самосу прятали , и Батиста , и аятоллу Хомени !
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11.11.2020 20:48 Ответить
Я "в курсі"... А зараз уся "світова шваль" збирається в Росії...
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11.11.2020 20:52 Ответить
Пол Пота еще так называемого!
У Антиколорадоса статья есть .... вроде "фабрика монстров", чет такое - от "переліку" гнид шо жабоеды взрастили - морщится рожа, а рука тянется к секретному телефону шоб запустить "Ярсы", если бы Путин был человеком а не таким же как полу-покеры, полу-поты
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12.11.2020 08:42 Ответить
Вузы готовы принимать на обучение граждан Беларуси, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2596 Правильно. Мы всех любим. И русских, и белорусских. Мы хорошие.
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11.11.2020 17:12 Ответить
На на предмет поклонения агрофюреру их проверять будут?
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11.11.2020 17:13 Ответить
Так само, як і для всіх решта іноземних громадян. Рік - на підготовчьому відділенні, шоб мову вивчити, якщо не володіють. А от щодо фінансування, то я не знаю. Раніше сплачували країни, з яких вони прибули.
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11.11.2020 17:19 Ответить
5G - Гітлєрр - Гіммлєрр - Геррінг - Гєббєльс - Гєйтцц (удваєніє сагласних для устрашенія)...не здивуюсь, якщо це стане науковою парадигмою.
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11.11.2020 17:25 Ответить
Він забув додати - на дистанційне навчання...
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11.11.2020 17:32 Ответить
Якась суцільна маячня під час війни. Білоруси союзники РФ.
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11.11.2020 18:19 Ответить
українське студентство є активно протестною групою - от його і розбавлять покладистими білорусами на совкових рефлексіях
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11.11.2020 18:59 Ответить
Або білоруси стануть "активною протестною групою"...
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11.11.2020 23:05 Ответить
Хіба нам своїх сепарів не вистачає...?
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11.11.2020 20:26 Ответить
А когда киргизов, армян, казахов?
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11.11.2020 20:37 Ответить
 
 