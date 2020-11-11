Виші готові приймати на навчання громадян Білорусі, - Міносвіти

Громадяни Республіки Білорусь для в'їзду в Україну з метою навчання не потребують запрошення від установи вищої освіти або візи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Беручи до уваги численні звернення громадян Республіки Білорусь, повідомляємо, що охочі здобувати вищу освіту в Україні мають можливість вступити до закладів освіти на навчання за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями відповідних галузей знань", - йдеться в повідомленні.

У 2020 році прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється до закладів вищої освіти, які мають чинні ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з можливістю підготовки іноземців за відповідними спеціальностями або мають акредитовані освітні програми.

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Для зарахування до закладів вищої освіти у 2020-2021 навчальному році необхідно подати документи не пізніше 15 грудня.

Документи про освіту, видані в Білорусі, на підставі яких відбуватиметься вступ, можуть бути подані без проставлення на них апостилю для подальшого їх визнання в Україні.