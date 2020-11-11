Виші готові приймати на навчання громадян Білорусі, - Міносвіти
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Громадяни Республіки Білорусь для в'їзду в Україну з метою навчання не потребують запрошення від установи вищої освіти або візи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
"Беручи до уваги численні звернення громадян Республіки Білорусь, повідомляємо, що охочі здобувати вищу освіту в Україні мають можливість вступити до закладів освіти на навчання за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями відповідних галузей знань", - йдеться в повідомленні.
У 2020 році прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється до закладів вищої освіти, які мають чинні ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з можливістю підготовки іноземців за відповідними спеціальностями або мають акредитовані освітні програми.
Для зарахування до закладів вищої освіти у 2020-2021 навчальному році необхідно подати документи не пізніше 15 грудня.
Документи про освіту, видані в Білорусі, на підставі яких відбуватиметься вступ, можуть бути подані без проставлення на них апостилю для подальшого їх визнання в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Я ось умикаю любий опозіційний белоруський канал й нема жодного слова , яке б я не зрозумів . З польською й чешською такого комфорту не відчував (Бував й в Празі , й в Кракові) . Московіти через 3 хвилини спілкування чи то україньскою , чи то белоруською вимагають "гАфарить пАрууссски" .
Твой дед терпел, твой папа терпел и ты терпи.
Неха тепер дегенерати з тагранівського омону виклаюдают ці науки .
А йще лікують хворих !
Тарган аж же ж дегенерат й тому не розуміє , що кийками й чоботами виштовхує з Білорусі усіх , у кого є мизики в голові й хто щось вміє створювати .
Потім вибируть усіх крайщих роботяг .
Нехай потім бидло й живе с Тарганом й цілує його в дупу !
Кстати, может и не жрал, ибо там столько надо всякого, что может нигеа и оббрехали. Но просто = где совок - там и ублюдки. Так что.... подайте ка мне печень, а она точно из буйвола? мммм, вкусно, даже и не думаю что у кого- то была кличка Буйвол то.... мммм, соль передайте-ка.
Я конечно не за совкоовое падло, но я за справедливость. как-то так
Ну не з голоду Бокасо їв людей , а це був такий ритуал . Така собі "страта й покарання" .
Йму інкримінували лише кінцеву кількість епізодів ритуального канібалізму зі списком імовірних людей . Один з них -- зниклий іноземний консул .
Не говоря уже о сраном паршивом уродстве под названием "ссср" - все были уверены шо буржуи только "трудятся" за копейки на более крутых буржуев.
Вспоминаю вот плакат где идиот с рожей кретина(ну, просто советский членовек) идет - мол накупил всего, там типо хлеп и кал.баса, а сбоку на высере(кстати, художник походу - бандеровец)) мужик считает копейки, делая танки. И ведь все настолько разительно наоборот.... Правда на фото вместо кислой рожи уродца, - мужчина на машине, заваленной сотней видов продуктов, а сбоку - , ну, типо врезка, - быдло в бараке, орущее на жену ибо та водку забыла купить.
впадлу искать эту картинку и плеваться то
Ну а то , шо жрал и причём не только своих министров , но и одного иностранного консула -- эт токо софкоиды отрицали и часть франзузкой левацкой прессы . Ведь когда его свергли , он какое-то время скрывался во Франции . Эт , впрочем , традиция такая у французов -- пригревать у ся всю мировую шваль .
И Самосу прятали , и Батиста , и аятоллу Хомени !
У Антиколорадоса статья есть .... вроде "фабрика монстров", чет такое - от "переліку" гнид шо жабоеды взрастили - морщится рожа, а рука тянется к секретному телефону шоб запустить "Ярсы", если бы Путин был человеком а не таким же как полу-покеры, полу-поты