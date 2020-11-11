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Виші готові приймати на навчання громадян Білорусі, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Виші готові приймати на навчання громадян Білорусі, - Міносвіти

Громадяни Республіки Білорусь для в'їзду в Україну з метою навчання не потребують запрошення від установи вищої освіти або візи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Беручи до уваги численні звернення громадян Республіки Білорусь, повідомляємо, що охочі здобувати вищу освіту в Україні мають можливість вступити до закладів освіти на навчання за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії за спеціальностями відповідних галузей знань", - йдеться в повідомленні.

У 2020 році прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється до закладів вищої освіти, які мають чинні ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з можливістю підготовки іноземців за відповідними спеціальностями або мають акредитовані освітні програми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська заявила про зміну тактики протестів у Білорусі

Для зарахування до закладів вищої освіти у 2020-2021 навчальному році необхідно подати документи не пізніше 15 грудня.

Документи про освіту, видані в Білорусі, на підставі яких відбуватиметься вступ, можуть бути подані без проставлення на них апостилю для подальшого їх визнання в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Освіту вони мають отримати українською мовою. Екзамен з української мови для вступників обов'язковий.
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11.11.2020 17:04
+9
Я не против, но что бы не за мой счёт. Даубастов за мой, КРЫСчан за мой. И терпил то же за мой?
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11.11.2020 17:07
+5
Людоїд не Лумумба, а Бокасса, президент ЦАР...
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11.11.2020 17:49
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Освіту вони мають отримати українською мовою. Екзамен з української мови для вступників обов'язковий.
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11.11.2020 17:04 Відповісти
Телепню, від вас грамотні спеціалісти тікають, як миші з-під віника... Поки ви будете "совком" і вами будуть править"бульбофюрери", ніхто до вас не повернеться... Забув, як Лука вереск підняв, коли українська влада продовжила контракти і "вид на проживання", білоруським айтішнікам? А його істерику з приводу виїзду лікарів до Польщі?!... Гарантію даю - якщо у вас все залишиться, як зараз, то більшість білорусів - випускників українських ВУЗів, додому не повернеться, і багато хто звернеться з клопотанням про українське громадянство, або виїде до Європи...
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11.11.2020 18:05 Відповісти
Белоруська й україньска мови найближ споредненні .
Я ось умикаю любий опозіційний белоруський канал й нема жодного слова , яке б я не зрозумів . З польською й чешською такого комфорту не відчував (Бував й в Празі , й в Кракові) . Московіти через 3 хвилини спілкування чи то україньскою , чи то белоруською вимагають "гАфарить пАрууссски" .
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11.11.2020 20:38 Відповісти
Я не против, но что бы не за мой счёт. Даубастов за мой, КРЫСчан за мой. И терпил то же за мой?
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11.11.2020 17:07 Відповісти
Больших терпил чем вы зебилы придумать невозможно)) Иди медведчукам шуфричам ботинки почисти...или киве шары погоняй...солдат ты с болтом зели в заднице...ржунемогу...
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11.11.2020 22:46 Відповісти
А я к камшотом кушающим ЗЕленое говно не отношусь, я шоколад люблю. Чёрный. Так, что терпила, ты промахнулся. Виші готові приймати на навчання громадян Білорусі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8553
Твой дед терпел, твой папа терпел и ты терпи. Виші готові приймати на навчання громадян Білорусі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 478
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12.11.2020 08:16 Відповісти
Так ты тогда еще ХУЖЕ,ты терпила от зеленых порноактрис...терпила в кубe....зеля с ермаками уже болт на голову положил,а ты только сопли пузыришь,на Цензоре щеки дуешь и беларусов крайними делаешь...уже за мову из маршруток выгоняют...киве шары погоняй,атаман нетный и бзди в диван...80% предали в Крыму и лугандонии,73% предателей в Украине проголосовали за того кто Украину оскорблял,за кого куйло приказал(с любым кроме Порошенко),а ты о подстилках лаптей и рабах...это СЮР....СЕБЕ НЕ ЛГИ ХОТЬ...вы все просрали уже за 1,5 года..((.мы то против ДИКТАТОРА выходим,а ты клоуна серишься ...вступай в ряды опзж.слуги урода или толикашарика,пока не поздно,они то точно не за рюзький мир..зольдатик ты ...оловянный
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12.11.2020 10:14 Відповісти
Что же вас , так колбасит от правды? 26 лет голосовали стадом терпеливых ослов за Луку, а теперь вас с чего то колбасит. Жрите, что сами породили и вырастили с тупым терпением. К слову, мне интересно что лично вв говорили о украинцах в конце 2013 г. и в 2014, 2015 и до 2019 г.г.? Майданутыми поди называли, а за подонков ментяр из Беркута переживали. Вы ещк с цветочками походите там у себя, терпеливо. Счастливого вам пути в БелГУЛАГЯ, убогий.
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12.11.2020 10:24 Відповісти
Зебил,у нас все эти годы Слава Украине было чаще,чем в самой Украине.Хоть бы раз ,зебил,на бел сайты зашел за эти годы и посмотрел сам.А так ты просто сливной бачок оли **********. Наши парняги за вашу свободу в Украине тоже сражались.Ты хуже зебила даже.И Кто к вам из беларусов сегодня поедет....к 73% лаптей в плен сдаться?(( Украину уже не только в ЕС не упоминают,а даже украинцы Канады на Цензор от стыда не заходят.Раз в жизни Пороха Украине Бог послал в помощь...и того просрали предатели.Брата убил липецкий мародер,барыга свинарчук..Очень мудрый народ.
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12.11.2020 11:05 Відповісти
Еще раз повторяю, для терпилы, я к отрядц ЗеДолбоДятлов не отношусь, я порохобандеровец. Так, что, терпиоа и борцун с ткм, что ты сам вырастил за 26 лет, ты ошибся, впрочем, как всегда.😁
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12.11.2020 11:14 Відповісти
Янек в Параше, ЗЕлень будет или в тюрягк или в Днкпре. Это 100%. Так, что не вам, терпилом, учить нас КАК с властью поступать. Против ДИКТАТОРА оно выходит! Вы что сами ПОРОДИЛИ, то и жрите, терпеливо. И не хер тут за мой счет учится. Эмигрировал - работай - плати - учись. А то, как арабы в Европе хотите пристроится, на халяву.
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12.11.2020 10:28 Відповісти
Ты точно тупой.6 лет прошло и не понял,что Майдан лапти ПОМОГЛИ сделать,чтобы Крым навинтить.Народ просто инструмент для достижения планов лаптей был.Если бы янук не "сбежал" по отмашке от **********,то как бы Крым украли у легитимного???)) И ваши прокацапы медведчуковские им в этом помогали.Для вас тупых парасюка-пугало тамаду придумали.Янук испугался его и "сбежал".А вещи ,золото,деньги за час сложить успел от страха??? Вы точно пальцем деланные.) Ты видел у нас власовские триколоры хоть раз ...а в Украине у 73% под подушкой...и не только.Так что ТЫ и есть прокацапская зеленая терпила.Украину спасет от Зели и ермаков с рабиновичами тольео ковид,а не такие рабы как ты.
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12.11.2020 10:51 Відповісти
Ой ты и дурак, за Майдан. Впрочем и по жизни скорее всего то же. Води дальшк хороводы по воскресеньям, терпила 26 летнего разлива. До свидания, умственно убогий и потомственый терпила. Не забудь надетб кокошник и сарафан, скоро вас Параша анексирукт. Так, что что вы сами себе какое место в жизни избирали 26 лет подряд, оно будет ваше, и это ваше место, к моему сожалению, возле Параши.
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12.11.2020 11:19 Відповісти
Лох тупой это ты,Зеля уже болт с ермаками и рабиновичами тебе на голову положил...где твой Майдан,терпила зеленая? А вот если лапти захотят еще откусить,то они сеова помогут.Сегодня и у нас сценарий лаптей....загнать луку в угол,с помощью НАРОДА тоже,и заставить подписать союзное.Я это прекрасно понимаю и не отрицаю как здравый челоаек....а ты самовлюбленный пингвин Зеленого борделя.
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12.11.2020 11:43 Відповісти
Ой вы и СОВОК. Впрочем, чего ждать от тех, кто 26 лет с ослинной упрямостью выращивал сам себе гембель в виде диктатора и тупо смеялся с украинцев которые регулярно меняют свою зажравшуюся власть. Разными способами. Успокойся, холоп лукашенковский, не захлебнись своей желчью. 😁😄
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12.11.2020 12:18 Відповісти
Да, загоншик козла по воскреснньям, козла которог сам и вырастил, не забывай о цветах при загоне.
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12.11.2020 12:20 Відповісти
Знаешь, мишаня! Все твои упреки приму, как только вы там своего таракана погоните. А пока он у вас там, завали хлебало и учи матчасть!
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12.11.2020 12:31 Відповісти
Он не может стулить пельку, иначе он захлебнется своей желчью, которая у него и вырабатывается от понимания, что он сам себя имел 26 лет, теперь его имеет его лука, а он ни чего сделать не может. Терпила совковый, патамушта-марамушта.
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12.11.2020 12:48 Відповісти
Завали хлебало.((..да ты прям блатная в Ж заводная порноактриса...и почему я... тебе зеля с ермаками 1,5 года как завалил...дрыщ ты диванный.
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12.11.2020 13:27 Відповісти
Куда девать столько докторов философии.
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11.11.2020 17:07 Відповісти
Принимать в ОМОН, как вы, лукашисты, и делали.
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11.11.2020 17:10 Відповісти
Доктор філософіїлат. Philosophiæ Doctor, Ph.D., іноді PhD чи DPhil, МФА: [piː eɪtʃ diː]) - науковий ступінь у більшості країн світу. В Україні тимчасово (на перехідний період) запровадили з липня 2016 року замість наукового ступеня кандидат наук
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11.11.2020 17:14 Відповісти
Все равно в основном устраиваются менеджерами по продажам.
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11.11.2020 17:26 Відповісти
«Философия продаж - это понимание и любовь к людям»
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11.11.2020 17:29 Відповісти
Ти не хвилюйся так -- візмуть в першу чергу мікробіологів , математиків , програмістів й фізиків .
Неха тепер дегенерати з тагранівського омону виклаюдают ці науки .
А йще лікують хворих !

Тарган аж же ж дегенерат й тому не розуміє , що кийками й чоботами виштовхує з Білорусі усіх , у кого є мизики в голові й хто щось вміє створювати .

Потім вибируть усіх крайщих роботяг .
Нехай потім бидло й живе с Тарганом й цілує його в дупу !
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11.11.2020 20:44 Відповісти
Та у нас и Патриса Лумумбу принимали. Правда, кулинария в совке не очень шарила в приготовлении нигеров.... буквально он же жрал своих противников.
Кстати, может и не жрал, ибо там столько надо всякого, что может нигеа и оббрехали. Но просто = где совок - там и ублюдки. Так что.... подайте ка мне печень, а она точно из буйвола? мммм, вкусно, даже и не думаю что у кого- то была кличка Буйвол то.... мммм, соль передайте-ка.
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11.11.2020 17:09 Відповісти
Людоїд не Лумумба, а Бокасса, президент ЦАР...
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11.11.2020 17:49 Відповісти
Та ви то знаєш, прое, я читав недавно шо може ві і не жер людей, блогер писав - таж треба було добіса челяді шоб всі в тємі і типо готувати це все..... і реально - шоб ніхто не пішов до французів та не виклав вче ост там... може ми просто тупо думаємо... я х.з., але моде неправильно... кста, пісню заціни , Арія. https://www.youtube.com/watch?v=MYfSYNgFkfI
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11.11.2020 18:32 Відповісти
В смысле - челядь то бы не молчала?

Я конечно не за совкоовое падло, но я за справедливость. как-то так
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11.11.2020 18:35 Відповісти
Ти там що, "на пробку наступив..."? Ляж, поспи, а потім лізь до мене... Поки я не почав матюкаться...
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11.11.2020 18:57 Відповісти
Послухайте - канібалізм буває різних видів . В одних від голоду . В інших це ритуал . У інків й ацтеків то був ритуал .
Ну не з голоду Бокасо їв людей , а це був такий ритуал . Така собі "страта й покарання" .
Йму інкримінували лише кінцеву кількість епізодів ритуального канібалізму зі списком імовірних людей . Один з них -- зниклий іноземний консул .
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11.11.2020 20:54 Відповісти
Вроде Невзоров говорил шо Бокасо вообще не жрал людей, а это просто придумали журники. х.з., но вот даже сейчас, если из каждого утюга высрут шо ПАП скушал брата - 95% поверят.
Не говоря уже о сраном паршивом уродстве под названием "ссср" - все были уверены шо буржуи только "трудятся" за копейки на более крутых буржуев.
Вспоминаю вот плакат где идиот с рожей кретина(ну, просто советский членовек) идет - мол накупил всего, там типо хлеп и кал.баса, а сбоку на высере(кстати, художник походу - бандеровец)) мужик считает копейки, делая танки. И ведь все настолько разительно наоборот.... Правда на фото вместо кислой рожи уродца, - мужчина на машине, заваленной сотней видов продуктов, а сбоку - , ну, типо врезка, - быдло в бараке, орущее на жену ибо та водку забыла купить.
впадлу искать эту картинку и плеваться то
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12.11.2020 08:37 Відповісти
Эт он начинал как президент , а потом назначил ся императором и уже не республики ЦАИ Виші готові приймати на навчання громадян Білорусі, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4457 .

Ну а то , шо жрал и причём не только своих министров , но и одного иностранного консула -- эт токо софкоиды отрицали и часть франзузкой левацкой прессы . Ведь когда его свергли , он какое-то время скрывался во Франции . Эт , впрочем , традиция такая у французов -- пригревать у ся всю мировую шваль .
И Самосу прятали , и Батиста , и аятоллу Хомени !
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11.11.2020 20:48 Відповісти
Я "в курсі"... А зараз уся "світова шваль" збирається в Росії...
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11.11.2020 20:52 Відповісти
Пол Пота еще так называемого!
У Антиколорадоса статья есть .... вроде "фабрика монстров", чет такое - от "переліку" гнид шо жабоеды взрастили - морщится рожа, а рука тянется к секретному телефону шоб запустить "Ярсы", если бы Путин был человеком а не таким же как полу-покеры, полу-поты
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12.11.2020 08:42 Відповісти
Вузы готовы принимать на обучение граждан Беларуси, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2596 Правильно. Мы всех любим. И русских, и белорусских. Мы хорошие.
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11.11.2020 17:12 Відповісти
На на предмет поклонения агрофюреру их проверять будут?
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11.11.2020 17:13 Відповісти
Так само, як і для всіх решта іноземних громадян. Рік - на підготовчьому відділенні, шоб мову вивчити, якщо не володіють. А от щодо фінансування, то я не знаю. Раніше сплачували країни, з яких вони прибули.
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11.11.2020 17:19 Відповісти
5G - Гітлєрр - Гіммлєрр - Геррінг - Гєббєльс - Гєйтцц (удваєніє сагласних для устрашенія)...не здивуюсь, якщо це стане науковою парадигмою.
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11.11.2020 17:25 Відповісти
Він забув додати - на дистанційне навчання...
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11.11.2020 17:32 Відповісти
Якась суцільна маячня під час війни. Білоруси союзники РФ.
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11.11.2020 18:19 Відповісти
українське студентство є активно протестною групою - от його і розбавлять покладистими білорусами на совкових рефлексіях
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11.11.2020 18:59 Відповісти
Або білоруси стануть "активною протестною групою"...
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11.11.2020 23:05 Відповісти
Хіба нам своїх сепарів не вистачає...?
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11.11.2020 20:26 Відповісти
А когда киргизов, армян, казахов?
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11.11.2020 20:37 Відповісти
 
 