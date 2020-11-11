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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Каменки, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Каменки, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 11 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение условий перемирия со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета вблизи Каменки.

"Вследствие обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где он получает надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 10 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного, в разное время суток противник открывал огонь из стрелкового оружия и миномета калибра 82 миллиметра. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 88 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 079 транспортных средств и 4 743 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированям Российской Федерации и ее наемников.

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С 10 ноября в соответствии с договоренностями, достигнутыми в нормандской формате и непосредственно во время сентябрьского заседания Трехсторонней контактной группы, на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил начался пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. Так, через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 162 человека, в обратном направлении - 150 человек. Восстановление движения через линию разграничения на остальной направлений блокируется представителями российско-оккупационных войск.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Разведку и антиснайпереские группы возвращайте , выродки !
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11.11.2020 17:30
+15
ЗЕ-перемирие ёпт....((
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11.11.2020 17:26
+13
Швидкого одужання нашому захиснику.
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11.11.2020 17:37
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ЗЕ-перемирие ёпт....((
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11.11.2020 17:26 Ответить
зегандона бы с зевышкребками туда- пусть наслаждаются "тишиной и перемирием".
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11.11.2020 18:50 Ответить
Разведку и антиснайпереские группы возвращайте , выродки !
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11.11.2020 17:30 Ответить
Молитва за российских православных братьев.
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей, польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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11.11.2020 18:55 Ответить
Украину по ходу сливают .
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11.11.2020 17:33 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
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11.11.2020 17:37 Ответить
Що з цього приводу прозудить зелений янелох-верховний гівнокомадувач?
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11.11.2020 17:45 Ответить
Нічого, клоуна такі "дрібниці" як життя та здоров"я наших воїнів не цікавлять.
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11.11.2020 22:30 Ответить
балакано-перебалакано... а "перемирря і тиша" все одно ранить українських військових...
найщиріші побажання скорішого одужання і повного відновлення пораненому
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Кам'янки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1048

...
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11.11.2020 17:46 Ответить
як так? Чому не самостріл? бубі статистику геть нищать..
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11.11.2020 17:59 Ответить
Не ну нормально?. Донецкие урки стреляют, ранят и убивают, а эти отрабатывают операции по стандартам НАТО. Смешно или не смешно? Да за каждого раненого должно убивать 2-3 десятка урок. Перемирие, блд.
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11.11.2020 18:25 Ответить
В країні зрадник замість президента.
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11.11.2020 18:46 Ответить
Пораненому захиснику швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
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11.11.2020 20:28 Ответить
Странно...а у Кравчука претензий к ДыНырявым ..нет?.Если зае..б..енить Кравчука и у нас претензий не будет...хм
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11.11.2020 21:20 Ответить
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Кам'янки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1385
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11.11.2020 23:27 Ответить
 
 