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НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу

НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, которые не пересматривались с 2015 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности 2020 сказал Александр Вершбоу, почетный сотрудник Центра Стратегии и безопасности Скавкофта Атлантического совета.

"Нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы остановить подрывную деятельность России. Нужно эффективнее противостоять киберугрозам и дезинформации. Нужно сильнее давить на Путина, чтобы он поменял свою траекторию и тактику. Конечно. Это должно сопровождаться дипломатией – должен быть и пряник, и кнут. Но есть потребность в большем сопротивлении, чтобы уменьшить напряжение в регионе. Я надеюсь, что со временем Россия начнет придерживаться международных норм", - отметил он.

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Эксперт выразил мнение, что на сегодняшний день НАТО воспринимает черноморский регион как соседний, что необходимо также менять.

"Нам нужно подумать, как справляться с российской угрозой в Черном море, но также на юге. В частности, Россия сейчас разворачивает свои силы в Сирии. Поэтому нужно расширять наше присутствие на юге, и думаю, что это сбалансирует ситуацию на Черном море. Противостоять России нужно совместно с Украиной и Грузией. Для этого необходимо преодолеть противоречия в середине НАТО. То есть, не обходимо менять общую стратегию и вырабатывать стратегию в южном регионе в широком смысле. Думаю, что новая администрация (Белого дома – ред.) этим займется, она мыслит нестандартно. В то же время необходимо помнить, что Грузия и Украина не являются членами НАТО, и мы не знаем, когда они присоединятся к нам. Но нам нужно их поддерживать, чтобы защитить их территориальную целостность", - добавил Вершбоу.
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Топ комментарии
+16
та какой там пряник, этих дурикв нужно давить как тараканов, создавать им проблемы везде где только можно, что бы им приходилось тратить ресурсы на переброску войск туда-сюда.
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11.11.2020 18:25
+15
Это должно сопровождаться дипломатией - должен быть и пряник, и кнут.

Какой, ****, кнут? Бита должна быть. НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 1817
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11.11.2020 18:22
+14
А правильнее: вместо пряника - кнут, вмест кнута - бита.
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11.11.2020 18:27
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Это должно сопровождаться дипломатией - должен быть и пряник, и кнут.

Какой, ****, кнут? Бита должна быть. НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 1817
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11.11.2020 18:22 Ответить
А правильнее: вместо пряника - кнут, вмест кнута - бита.
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11.11.2020 18:27 Ответить
биту в рот, кнутом по горбу)
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11.11.2020 19:48 Ответить
Замість біти - зашморг.
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12.11.2020 12:39 Ответить
Абсолютно верно, но думаю что не обязательно железобетонно привязываться к нашему с Грузией нечленству в НАТО, а расширять взаимодействие прямо сейчас, чтобы поздно не было, действовать более гибко и нестандартно, так как все шаблоны давно известны в бункере
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11.11.2020 18:24 Ответить
а таки да,кацапа...карабах-это только начало. НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 6172
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11.11.2020 18:35 Ответить
Сміцкай знову нюні розпустив
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11.11.2020 18:45 Ответить
та какой там пряник, этих дурикв нужно давить как тараканов, создавать им проблемы везде где только можно, что бы им приходилось тратить ресурсы на переброску войск туда-сюда.
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11.11.2020 18:25 Ответить
Надеюсь НАТО как айсберг!!!! Мы что то знаем и видим- но основное под водой!!!
И в случае крайней угрозы- удар будет точный и молниеносный!!!
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11.11.2020 18:28 Ответить
Так-то да. Только за нас этот айсберг вписываться (кроме как озабоченностью) не планирует ни при каком раскладе НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 591
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11.11.2020 18:33 Ответить
Вот то что видим, то и есть весь айсберг. С точки зрения сдерживания Мордора, Польша делает гораздо больше, чем Франция или Италия. Про Германию, Венгрию, Грецию и разговора нет
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11.11.2020 18:37 Ответить
Что-то подозревать начинают
Наверное будет глубокая озабоченность
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11.11.2020 18:31 Ответить
В НАТО единства нет. Для того чтобы давить на Расею, для начала пусть Меркель СП-2 прикроет, да Орбан с ****** перестанет в засос целоваться В конце концов НАТО военный блок или "союз анонимных алкоголиков"?
НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 5032
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11.11.2020 18:32 Ответить
А зачем немцам и венграм отказываться от росденег, когда у нас по опросам 15% хотят в таёжный союз, а 35% "нейтралы" и это без Крыма, Донецка и Луганска?.. У нас почему-то народ мало об этом размышляет, а неплохо бы посмотреть на вещи европейскими глазами. Когда бегемотик сам не особо хочет вылазить из болота, его и сильно вытаскивать не будет. Азербайджан очень интересный пример для нас и не только в военном плане. Просто посмотрите как вёл себя всё это время Алиев и народ в целом, и какова была их экономическая и дипломатическая составляющая в этом замесе
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11.11.2020 18:50 Ответить
Половина написанного ерунда. Вся проблема в географии и демографии. Те кто ближе к рашке реально осознают угрозу. А те кто подальше, как и наши дегенераты, думают что с Мордором можно договориться. И демография. Были "истинные арийцы" да все вышли. До 70-х годов про реванш орали, а сейчас на ватных бензоколонках служат
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11.11.2020 18:57 Ответить
А не Байден ли случайно был инициатором перезагрузки отношений с Россией в 2011? Это уже после войны с Грузией.
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11.11.2020 18:41 Ответить
Треба росіянам зробити таку інфляцію, щоб вони сууки, далі своєї смердючої країни нікуди полетіти не могли. Доречі, росіяни такі злі, тому що живуть в поганому холодному кліматі. Але хто їм винен? Сильні народи схилилися в теплому кліматі, а їх слабаків засунули на землі з холодною погодою. Так що в стойло цей скот загнати і хай там сидять.
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11.11.2020 18:58 Ответить
А шведы, фины, норвежцы почему добрые даже в холоде? НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 720
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11.11.2020 19:22 Ответить
Тому що в них не так холодно як на Росії. Їх теплі океанічні течії гріють. Плюс високий рівень доходів, що дозволяє мандрувати по теплих країнах майже усім жителям
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11.11.2020 21:46 Ответить
Кагьдась-та русккєє братьє ********* назівалє поневолених фінскєхь братьєфь "чюхонцимя",бо ті чіхалися від вошей...Ах єта такь па русккє.
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11.11.2020 23:20 Ответить
Безумовно, НАТО та ЄС слід переглянути свою зовнішню політику і передусім політику у сфері безпеки. Глобалізація принесла світу багато позитивних можливостей, але і створила масу усяких негативних наслідків. Передусім тих котрі відкриваються через прозорість кордонів. Наприклад, це пандемія, динаміка розвитку якої саме і стимулюється відкритістю. Ще, сплеск тероризму, що супроводжує "глобалізовану відкритість". До цього можна додати розповсюдження зброї, наркотиків і ще цілої гами нових небезпечних хвороб тощо. Цікаво, що авторитарні режими (РФія, Китай, Півн. Корея тощо) менше страждають від "глобалізованої відкритості", а відтак і використовують негативні явища, що утворюються на свою користь. Отож думка Вершбоу щодо необхідності перегляду своєї стратегії щодо РФії має бути дещо розширена і носити системний характер, націлений на нераціональну діяльність антидемократичних режимів у Світі вцілому.
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11.11.2020 19:26 Ответить
НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 7132
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11.11.2020 19:46 Ответить
Кацап розуміє тільки силу. Поки не довбонеш по голові нічого не розуміють.
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11.11.2020 20:47 Ответить
Ніколи дикі кацUPи не будуть дотримуватися міжнародних Законів- доведено часом.
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11.11.2020 23:29 Ответить
очнулись гансьі
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12.11.2020 00:55 Ответить
 
 