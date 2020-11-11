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НАТО необхідно переглянути свою стратегію і підхід щодо Росії, - Вершбоу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

НАТО необхідно переглянути свою стратегію і підхід щодо Росії, - Вершбоу

НАТО необхідно переглянути свою стратегію і підхід щодо Росії, які не переглядалися з 2015 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі 2020 сказав Олександр Вершбоу, почесний співробітник Центру Стратегії та безпеки Скавкофта Атлантичної ради.

"Нам необхідно зробити все можливе для того, щоб зупинити підривну діяльність Росії. Потрібно ефективніше протистояти кіберзагрозам і дезінформації. Потрібно сильніше тиснути на Путіна, щоб він поміняв свою траєкторію і тактику. Звичайно. Це повинно супроводжуватися дипломатією - має бути і пряник, і батіг. Але є потреба в більшому опорі, щоб зменшити напругу в регіоні. Я сподіваюся, що з часом Росія почне дотримуватися міжнародних норм", - зазначив він.

Експерт висловив думку, що на сьогодні НАТО сприймає чорноморський регіон як сусідній, що необхідно також міняти.

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"Нам потрібно подумати, як справлятися з російською загрозою в Чорному морі, а також на півдні. Зокрема, Росія зараз розгортає свої сили в Сирії. Тому потрібно розширювати нашу присутність на півдні, і думаю, що це збалансує ситуацію на Чорному морі. Протистояти Росії потрібно спільно з Україною та Грузією. Для цього необхідно подолати протиріччя всередині НАТО. Тобто, необхідно міняти загальну стратегію і виробляти стратегію в південному регіоні в широкому сенсі. Думаю, що нова адміністрація (Білого дому - ред.) за це візьметься, вона мислить нестандартно. Водночас необхідно пам'ятати, що Грузія і Україна не є членами НАТО, і ми не знаємо, коли вони приєднаються до нас. Але нам потрібно їх підтримувати, щоб захистити їхню територіальну цілісність", - додав Вершбоу.
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Топ коментарі
+16
та какой там пряник, этих дурикв нужно давить как тараканов, создавать им проблемы везде где только можно, что бы им приходилось тратить ресурсы на переброску войск туда-сюда.
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11.11.2020 18:25
+15
Это должно сопровождаться дипломатией - должен быть и пряник, и кнут.

Какой, ****, кнут? Бита должна быть. НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 1817
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11.11.2020 18:22
+14
А правильнее: вместо пряника - кнут, вмест кнута - бита.
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11.11.2020 18:27
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Это должно сопровождаться дипломатией - должен быть и пряник, и кнут.

Какой, ****, кнут? Бита должна быть. НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 1817
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11.11.2020 18:22 Відповісти
А правильнее: вместо пряника - кнут, вмест кнута - бита.
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11.11.2020 18:27 Відповісти
биту в рот, кнутом по горбу)
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11.11.2020 19:48 Відповісти
Замість біти - зашморг.
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12.11.2020 12:39 Відповісти
Абсолютно верно, но думаю что не обязательно железобетонно привязываться к нашему с Грузией нечленству в НАТО, а расширять взаимодействие прямо сейчас, чтобы поздно не было, действовать более гибко и нестандартно, так как все шаблоны давно известны в бункере
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11.11.2020 18:24 Відповісти
а таки да,кацапа...карабах-это только начало. НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 6172
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11.11.2020 18:35 Відповісти
Сміцкай знову нюні розпустив
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11.11.2020 18:45 Відповісти
та какой там пряник, этих дурикв нужно давить как тараканов, создавать им проблемы везде где только можно, что бы им приходилось тратить ресурсы на переброску войск туда-сюда.
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11.11.2020 18:25 Відповісти
Надеюсь НАТО как айсберг!!!! Мы что то знаем и видим- но основное под водой!!!
И в случае крайней угрозы- удар будет точный и молниеносный!!!
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11.11.2020 18:28 Відповісти
Так-то да. Только за нас этот айсберг вписываться (кроме как озабоченностью) не планирует ни при каком раскладе НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 591
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11.11.2020 18:33 Відповісти
Вот то что видим, то и есть весь айсберг. С точки зрения сдерживания Мордора, Польша делает гораздо больше, чем Франция или Италия. Про Германию, Венгрию, Грецию и разговора нет
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11.11.2020 18:37 Відповісти
Что-то подозревать начинают
Наверное будет глубокая озабоченность
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11.11.2020 18:31 Відповісти
В НАТО единства нет. Для того чтобы давить на Расею, для начала пусть Меркель СП-2 прикроет, да Орбан с ****** перестанет в засос целоваться В конце концов НАТО военный блок или "союз анонимных алкоголиков"?
НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 5032
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11.11.2020 18:32 Відповісти
А зачем немцам и венграм отказываться от росденег, когда у нас по опросам 15% хотят в таёжный союз, а 35% "нейтралы" и это без Крыма, Донецка и Луганска?.. У нас почему-то народ мало об этом размышляет, а неплохо бы посмотреть на вещи европейскими глазами. Когда бегемотик сам не особо хочет вылазить из болота, его и сильно вытаскивать не будет. Азербайджан очень интересный пример для нас и не только в военном плане. Просто посмотрите как вёл себя всё это время Алиев и народ в целом, и какова была их экономическая и дипломатическая составляющая в этом замесе
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11.11.2020 18:50 Відповісти
Половина написанного ерунда. Вся проблема в географии и демографии. Те кто ближе к рашке реально осознают угрозу. А те кто подальше, как и наши дегенераты, думают что с Мордором можно договориться. И демография. Были "истинные арийцы" да все вышли. До 70-х годов про реванш орали, а сейчас на ватных бензоколонках служат
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11.11.2020 18:57 Відповісти
А не Байден ли случайно был инициатором перезагрузки отношений с Россией в 2011? Это уже после войны с Грузией.
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11.11.2020 18:41 Відповісти
Треба росіянам зробити таку інфляцію, щоб вони сууки, далі своєї смердючої країни нікуди полетіти не могли. Доречі, росіяни такі злі, тому що живуть в поганому холодному кліматі. Але хто їм винен? Сильні народи схилилися в теплому кліматі, а їх слабаків засунули на землі з холодною погодою. Так що в стойло цей скот загнати і хай там сидять.
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11.11.2020 18:58 Відповісти
А шведы, фины, норвежцы почему добрые даже в холоде? НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 720
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11.11.2020 19:22 Відповісти
Тому що в них не так холодно як на Росії. Їх теплі океанічні течії гріють. Плюс високий рівень доходів, що дозволяє мандрувати по теплих країнах майже усім жителям
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11.11.2020 21:46 Відповісти
Кагьдась-та русккєє братьє ********* назівалє поневолених фінскєхь братьєфь "чюхонцимя",бо ті чіхалися від вошей...Ах єта такь па русккє.
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11.11.2020 23:20 Відповісти
Безумовно, НАТО та ЄС слід переглянути свою зовнішню політику і передусім політику у сфері безпеки. Глобалізація принесла світу багато позитивних можливостей, але і створила масу усяких негативних наслідків. Передусім тих котрі відкриваються через прозорість кордонів. Наприклад, це пандемія, динаміка розвитку якої саме і стимулюється відкритістю. Ще, сплеск тероризму, що супроводжує "глобалізовану відкритість". До цього можна додати розповсюдження зброї, наркотиків і ще цілої гами нових небезпечних хвороб тощо. Цікаво, що авторитарні режими (РФія, Китай, Півн. Корея тощо) менше страждають від "глобалізованої відкритості", а відтак і використовують негативні явища, що утворюються на свою користь. Отож думка Вершбоу щодо необхідності перегляду своєї стратегії щодо РФії має бути дещо розширена і носити системний характер, націлений на нераціональну діяльність антидемократичних режимів у Світі вцілому.
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11.11.2020 19:26 Відповісти
НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу - Цензор.НЕТ 7132
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11.11.2020 19:46 Відповісти
Кацап розуміє тільки силу. Поки не довбонеш по голові нічого не розуміють.
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11.11.2020 20:47 Відповісти
Ніколи дикі кацUPи не будуть дотримуватися міжнародних Законів- доведено часом.
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11.11.2020 23:29 Відповісти
очнулись гансьі
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12.11.2020 00:55 Відповісти
 
 