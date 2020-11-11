Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН
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Из-за пандемии COVID-19 Украина может оказаться в худшей рецессии за десятилетия, из-за которой более 9 млн жителей страны столкнутся с бедностью.
Речь об этом идет в обзоре гуманитарной ситуации в Украине, подготовленном Управлением ООН по координации гуманитарных дел (UN OCHA) в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным недавнего исследования ООН, из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия, в результате чего более 9 миллионов человек окажутся в бедности", - говорится в исследовании.
По данным экспертов ООН, с начала пандемии более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы и у более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.
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Эксперты ООН предполагают, что особо разрушительными социально-экономические последствия этого спада будут для оккупированной части востока Украины.
"На неподконтрольных правительству территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года", - говорится в сообщении.
Также увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% до начала пандемии.
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Ещё 9?
Предыдущие 9 столкнуться с архангелами.
Highlander Freeman@highlander_free
У ВР оновили автопарк і купили 14 елітних машин за 12,5 млн грн
Контракт уклали з ТОВ Артсіті на придбання 14 легкових автомобілів Toyota Camry у чорному кольорі.
4 з них будуть в комплектації "елеганс" за ціною 896 тис. г. за кожну, і ще 10 машин в комплектації "комфорт" по 895 т
С 14 года многих этой субсидии лишили и оставили только для нуждающихся.
Это же элементарно и человек, который пишет иначе или полный дебил или пишет этот бред по разнарядке.
Но, опять же, полный дебил не смог бы писать в интернете, поэтому однозначно по разнарядке
до двойной пенсии далеко, работы нетути, законов ваще никаких.
там два пути заработка - или в окопы вокруг блокпостов или в интернет с дебильными комментами против Пороха
Для сравнения - минимальная зарплата в Зимбабве - 231$
за исключением сельскохозяйственных и домашних работников; Правительственные постановления для каждого из 22 промышленных секторов устанавливают минимальную заработную плату. Минимальная заработная плата для всех шахтеров в настоящее время составляет $82,89 в месяц.
а что касается остальных стран, то вот
https://take-profit.org/statistics/wages-low-skilled/zimbabwe/#:~:text=231%20USD%2F%D0%BC%D0%B5%D1%81
231 средняя а не минимальная
по той же ссылке в Украине средняя 423.51 доллара
Мало ты его !
Надо было написать "А ещё в шляпе !" или "А ещё очки надел !"
Кстати, у тебя вставку ссылки замастрячить мозгов не хватило ?
Вот так, например :
Take-profit.org - Биржевой портал №1 в СНГ.
В СНГ !!!!!!, мать твою !!!!
В каком ещё, нахрен, СНГ ?!!!
Во-вторых. А что с СНГ не так? Вики почитай
Об'єми здачі житла як корелюються з ціною на фактичні угоди з купівлі ?
і про їх співвідношення.
не уявних, а статистичних.
є такі ?
номинальный ВВП
реальный ВВП
фактический ВВП
потенциальный ВВП
ВВП по паритету цен
ВВП на душу населения
рост или падение ВВП в % или абсолютном значении
*********
Ужос! Це ж треба, - пертися в якусь кацапську "дєрєвню", коли можна цілком спокійно працювати в українському селі!
Чи ви принципово і цілеспрямовано прагнете поїхати в "русіш Фатерлянд" на історічєскую родіну?
То не треба бідкатися, - адже "Расія встала с калєн". Рузкіє дєрєвні, - самия богатия дєрєвні в мірє!