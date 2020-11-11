Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН

Из-за пандемии COVID-19 Украина может оказаться в худшей рецессии за десятилетия, из-за которой более 9 млн жителей страны столкнутся с бедностью.

Речь об этом идет в обзоре гуманитарной ситуации в Украине, подготовленном Управлением ООН по координации гуманитарных дел (UN OCHA) в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным недавнего исследования ООН, из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия, в результате чего более 9 миллионов человек окажутся в бедности", - говорится в исследовании.

По данным экспертов ООН, с начала пандемии более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы и у более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.

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Эксперты ООН предполагают, что особо разрушительными социально-экономические последствия этого спада будут для оккупированной части востока Украины.

"На неподконтрольных правительству территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года", - говорится в сообщении.

Также увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% до начала пандемии.

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