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Понад 9 млн українців зіткнуться з бідністю через пандемію COVID-19, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Понад 9 млн українців зіткнуться з бідністю через пандемію COVID-19, - ООН

Через пандемію COVID-19 Україна може опинитися в найгіршій рецесії за десятиліття, через яку понад 9 млн жителів країни зіткнуться з бідністю.

Про це йдеться в огляді гуманітарної ситуації в Україні, підготовленому Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (UN OCHA) в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може зіткнутися з найгіршою рецесією за десятиліття, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності", - сказано в дослідженні.

За даними експертів ООН, від початку пандемії понад 80% українських домогосподарств втратили доходи й у більш ніж 40% сімей принаймні один член сім'ї втратив роботу.

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Експерти ООН передбачають, що особливо руйнівними соціально-економічні наслідки цього спаду будуть для окупованої частини сходу України.

"На непідконтрольних уряду територіях зараз 58% сімей повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення своїх основних потреб, порівняно з 49% на початку 2020 року", - сказано в повідомленні.

Також збільшується частка домогосподарств, що мають заборгованість: 15% у вересні проти 11% до початку пандемії.
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Топ коментарі
+24
Остальные из-за того, что голосовали по приколу.
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11.11.2020 18:54
+19


Highlander Freeman@highlander_free





У ВР оновили автопарк і купили 14 елітних машин за 12,5 млн грн
Контракт уклали з ТОВ Артсіті на придбання 14 легкових автомобілів Toyota Camry у чорному кольорі.
4 з них будуть в комплектації "елеганс" за ціною 896 тис. г. за кожну, і ще 10 машин в комплектації "комфорт" по 895 т
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11.11.2020 18:55
+12
по последним соцопросам ОПЗЖ (за ...опу) на выборах в ВР набрали бы больше всех голосов. это население хорошо не будет жить никогда
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11.11.2020 19:03
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Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН

Ещё 9? Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 4978
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11.11.2020 18:54 Відповісти
Вони мабуть вважають, що в Україні рівень життя, як у Швейцарії.
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11.11.2020 19:08 Відповісти
Да.
Предыдущие 9 столкнуться с архангелами.
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11.11.2020 19:11 Відповісти
Остальные из-за того, что голосовали по приколу.
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11.11.2020 18:54 Відповісти


Highlander Freeman@highlander_free





У ВР оновили автопарк і купили 14 елітних машин за 12,5 млн грн
Контракт уклали з ТОВ Артсіті на придбання 14 легкових автомобілів Toyota Camry у чорному кольорі.
4 з них будуть в комплектації "елеганс" за ціною 896 тис. г. за кожну, і ще 10 машин в комплектації "комфорт" по 895 т
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11.11.2020 18:55 Відповісти
Дупа зеленського не хоче їздити на старих автівках.
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11.11.2020 19:04 Відповісти
Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 8565
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11.11.2020 19:52 Відповісти
а шо, до 2014 жыли багата?
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11.11.2020 19:00 Відповісти
Нет, жили бедно...А теперь еще бедней, а точнее просто нищета...
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11.11.2020 23:09 Відповісти
Скільки тобі років, дитино? Спитай батьків, як добре вони жили до 2014?
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11.11.2020 19:01 Відповісти
Почти все,кто пользуется сейчас субсидией,до 14 года,о ней только слышали.А некоторые и не знали,шо это такое.
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11.11.2020 19:19 Відповісти
а если бы хотели знать, то узнали бы, что до 14 года путём дотирования Нафтогаза была тотальная субсидия для всех, в том числе и для Ахметова, Коломойского, Порошенко и дальше по списку.

С 14 года многих этой субсидии лишили и оставили только для нуждающихся.

Это же элементарно и человек, который пишет иначе или полный дебил или пишет этот бред по разнарядке.

Но, опять же, полный дебил не смог бы писать в интернете, поэтому однозначно по разнарядке
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11.11.2020 19:37 Відповісти
Позвольте не согласится. У нас ********** тоже полный дебил, но интернетом пользуется.
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11.11.2020 21:13 Відповісти
сомневаюсь
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11.11.2020 22:28 Відповісти
Ви так кажете, начебто при Шапкокрадові українці звикли до багатства...
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11.11.2020 19:02 Відповісти
йому найгірше жилося при Пороху Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 7010
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11.11.2020 19:13 Відповісти
а такая жисть в Макеевке )))

до двойной пенсии далеко, работы нетути, законов ваще никаких.

там два пути заработка - или в окопы вокруг блокпостов или в интернет с дебильными комментами против Пороха
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11.11.2020 19:41 Відповісти
Какой нарiд, такая и власть. Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 6912
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11.11.2020 18:58 Відповісти
Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии... популізму та непрофесійності влади
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11.11.2020 18:57 Відповісти
у нас подавляющее большинство граждан в бедности живут уже давно. здесь речь идет уже о нищете, что впрочем неудивительно, принимая во внимание то кто нами правит, и чем власти страны занимались последние 30 лет
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11.11.2020 18:58 Відповісти
Это те, кто выживет.
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11.11.2020 18:58 Відповісти
зараз винирне якийсь урядовець і звинуватить гуманітарне управління ООН в некомпетентності)
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11.11.2020 18:59 Відповісти
ООН вважає що ми зараз заможні?
Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 2578
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11.11.2020 19:01 Відповісти
Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 6241
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11.11.2020 19:20 Відповісти
по последним соцопросам ОПЗЖ (за ...опу) на выборах в ВР набрали бы больше всех голосов. это население хорошо не будет жить никогда
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11.11.2020 19:03 Відповісти
Ну й йух з ним...
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11.11.2020 19:25 Відповісти
да оно-то так, но беда в том, что мы находимся среди них
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11.11.2020 19:43 Відповісти
Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 1918
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11.11.2020 19:45 Відповісти
Пенсия 1712 грн.. и мин. зарплата в 5000 грн., это еще не бедность Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 5678 ?
Для сравнения - минимальная зарплата в Зимбабве - 231$ Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 9761
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11.11.2020 19:04 Відповісти
в зимбабве нет понятия !минимальная заработная плата"
за исключением сельскохозяйственных и домашних работников; Правительственные постановления для каждого из 22 промышленных секторов устанавливают минимальную заработную плату. Минимальная заработная плата для всех шахтеров в настоящее время составляет $82,89 в месяц.

а что касается остальных стран, то вот

Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 9322
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11.11.2020 19:35 Відповісти
Шибко грамотный. Ну-ну.
https://take-profit.org/statistics/wages-low-skilled/zimbabwe/#:~:text=231%20USD%2F%D0%BC%D0%B5%D1%81
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11.11.2020 19:41 Відповісти
прикинь.
231 средняя а не минимальная
по той же ссылке в Украине средняя 423.51 доллара
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11.11.2020 19:47 Відповісти
Шибко грамотный. Ну-ну.


Мало ты его !

Надо было написать "А ещё в шляпе !" или "А ещё очки надел !"

Кстати, у тебя вставку ссылки замастрячить мозгов не хватило ?

Вот так, например :

Take-profit.org - Биржевой портал №1 в СНГ.

В СНГ !!!!!!, мать твою !!!!

В каком ещё, нахрен, СНГ ?!!!
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11.11.2020 19:49 Відповісти
Во-первых. Читай абзац до конца
Во-вторых. А что с СНГ не так? Вики почитай
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11.11.2020 19:59 Відповісти
а до этого я ел красную икру и черной закусывал. а теперь бедность наступит, от оно как...
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11.11.2020 19:04 Відповісти
и сколько ж ты неродившихся организмов лишил жизни поеданием ?
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11.11.2020 19:52 Відповісти
Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 2383
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11.11.2020 19:05 Відповісти
Та ну, не може бути. Подивіться на ціни на нерухомість в Україні, вони ж постійно зростають, отже є попит а раз є попит і постійно зростають ціни то висновок ми стаємо тільки заможнішими ....
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11.11.2020 19:08 Відповісти
і що купують??
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11.11.2020 19:15 Відповісти
Згідно законів ринку якщо щось не продається то знижують ціни, а якщо є попит то ціни зростають. Така відповідь підходить ?
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11.11.2020 19:29 Відповісти
то можна якісь графіки на попит?
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11.11.2020 19:55 Відповісти
Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 8977
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11.11.2020 20:01 Відповісти
ціни зростають ще в тому випадку, якшо зменшується пропозиція )))

Об'єми здачі житла як корелюються з ціною на фактичні угоди з купівлі ?
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11.11.2020 19:57 Відповісти
І на цей варіант є відповідь - Ви ж не будете заперечувати що згідно статистики наша нація старіє, смертність перевищує народжуванність плюс до цього масова міграція з України на ПМЖ або спочатку на заробітки і потім теж на ПМЖ. Тобто населення катастрофічно зменшується, тож про яке зменшення пропозиціі житла (особливо вторинного) йдеться ???
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11.11.2020 20:44 Відповісти
йдеться про попит і пропозицію

і про їх співвідношення.

не уявних, а статистичних.

є такі ?
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11.11.2020 22:31 Відповісти
теж от цікаво де вони?
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12.11.2020 08:05 Відповісти
Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 2901
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11.11.2020 19:24 Відповісти
Після цього, рейтинг сцикуна злетить до небес. Точно вам кажу.
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11.11.2020 19:09 Відповісти
настала епоха ЗЕлиднів!
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11.11.2020 19:10 Відповісти
головне що в лугандонії вже 58% існують, а буде в них ще гірше і чим гірше тим краще. Зрадникам так і треба існувати і здихати...
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11.11.2020 19:15 Відповісти
Вообще-то украинцы бы удивились, если б им сообщили, что 9 млн. украинцев столкнуться с обогащением. А это рядовая ситуация. И не от пандемии, а от грабежа слугами. Тоже мне - страну бесконечной рецессии испугать рецессией. Уедут в Польшу, в ЕС - кто куда.
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11.11.2020 19:17 Відповісти
добре шо інші 31 млн будуть заможні . Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 7678
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11.11.2020 19:17 Відповісти
у нас всего около 30 миллионов осталось
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11.11.2020 19:40 Відповісти
тут прикол в тім шо точно ніхто не знає скільки нас і скільки буде бідних . і різні виміри бідності
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11.11.2020 19:57 Відповісти
Скоро,при таком уроане жизни и нищите,останется 18-20 миллионов.Нет уровня жизни - нет повышения рождаемости!Никто семьи не создает и никто не хочет детей рожать!
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11.11.2020 22:01 Відповісти
на жаль вже зіткнулися
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11.11.2020 19:18 Відповісти
А,чьо,так мало Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 1464 ВОЗ суцільні експерди по українцях
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11.11.2020 19:22 Відповісти
какой критерий бедности ты выбрал для тезиса "Украина - одна из ************ стран мира"?
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11.11.2020 19:37 Відповісти
а каким критерием его измеряет ООН ,или любая страна мира?- количеством картошки,водки ,"боярышни " или денежным обеспечением граждан страны? Понад 9 млн українців зіткнуться з бідністю через пандемію COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 3590
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11.11.2020 21:41 Відповісти
показателей много. каким именно воспользовался ты?

номинальный ВВП
реальный ВВП

фактический ВВП
потенциальный ВВП
ВВП по паритету цен
ВВП на душу населения
рост или падение ВВП в % или абсолютном значении
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11.11.2020 21:51 Відповісти
сказано денежным обеспечением граждан - часовая тарифная ставка в стране,независимо от квалификации и пенсионное обеспечение граждан,Росты ,падения ,реальные потенциальные,ит,д имеет отношение к ВВП,но не обязательно к денежному обеспечению граждан,Реально ВВП может расти,может падать но это не обязательно сказывается,или автоматически включается в рост или в падение зарплат и пенсий.Каким пользуешся Ты.?Может скажешь пенсионеру с пенсией в 2000 грн о росте ,или падении ВВП?Или трудяге .который получает минимальну з/п о ВВП по паритету цен?
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11.11.2020 23:22 Відповісти
повторяю свой вопрос для дебилов - каким критерием ты воспользовался оценивая Украину как одну и ************ стран мира? ты тупой? до тебя смысл слов не доходит?
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12.11.2020 00:15 Відповісти
для тупого лошка сообщая что я при совке получал з/п 10 рублей и мне ее хватало на все. но это не значит что страна не была одной из самых бедных в мире по благосостоянию граждан.
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12.11.2020 00:17 Відповісти
уточню - хватало на все что было доступно в филиалах ада под названием "магазин"
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12.11.2020 00:18 Відповісти
лошок не хами.сам оцениваешь тем же(для тупого лошка сообщая что я при совке получал з/п 10 рублей и мне ее хватало на все.) я Тебе о том же ,ты тупой? до тебя смысл слов не доходит? или сейчас совок по прежнему?или быть может при совке ВВП был на душу населения такой же как в США или Европе ,или производсво на нос было такое же сопоставимо или быть может вспомнишь как на трудодень 16 копеек платили.Давай проходи...
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12.11.2020 00:26 Відповісти
и еще - чтобы получать минимальную пенсию надо пол жизни хером груши колотить вместо того чтобы работать. а на минимальной з/п чтобы быть надо быть криворуким дебилом
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12.11.2020 00:19 Відповісти
Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 1525
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11.11.2020 19:43 Відповісти
9 млн только столкнуться с бедностью... а сколько там в ней уже ...столкнутых ???
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11.11.2020 19:48 Відповісти
навiть не питай. леше порахуватих тих, хто не бiдний
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11.11.2020 19:54 Відповісти
все вірно...так скоріше...
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11.11.2020 19:57 Відповісти
Я с бедностью сталкиваюсь регулярно ,так как работаю в деревне за минималку!Бедности не будет,когда минимальная зарплата труда будет 18000-20000 гр в месяц!И когда уже наконец-то оплата труда буде часовой как это в Ес,Сша,Канаде ,Израиль и т.д.Как во всем цивилизованном мире!!!
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11.11.2020 21:59 Відповісти
Я с бедностью сталкиваюсь регулярно ,так как работаю в деревне за минималку!

*********
Ужос! Це ж треба, - пертися в якусь кацапську "дєрєвню", коли можна цілком спокійно працювати в українському селі!
Чи ви принципово і цілеспрямовано прагнете поїхати в "русіш Фатерлянд" на історічєскую родіну?
То не треба бідкатися, - адже "Расія встала с калєн". Рузкіє дєрєвні, - самия богатия дєрєвні в мірє! Понад 9 млн українців зіткнуться з бідністю через пандемію COVID-19, - ООН - Цензор.НЕТ 5090
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12.11.2020 18:29 Відповісти
Чому бiднi? Тому, що дурнi. А, чому дурнi? Тому що бiднi. Но, выход есть: еще вчера бедные пристраиваетесь к всенародному общаку, "правильно" его распределяете, и, вот - вы уже не бедные! Правда, вопрос стали ли вы не дурными, остается не раскрытым.
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12.11.2020 07:53 Відповісти
 
 