Понад 9 млн українців зіткнуться з бідністю через пандемію COVID-19, - ООН
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Через пандемію COVID-19 Україна може опинитися в найгіршій рецесії за десятиліття, через яку понад 9 млн жителів країни зіткнуться з бідністю.
Про це йдеться в огляді гуманітарної ситуації в Україні, підготовленому Управлінням ООН з координації гуманітарних справ (UN OCHA) в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними нещодавнього дослідження ООН, через пандемію COVID-19 Україна може зіткнутися з найгіршою рецесією за десятиліття, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності", - сказано в дослідженні.
За даними експертів ООН, від початку пандемії понад 80% українських домогосподарств втратили доходи й у більш ніж 40% сімей принаймні один член сім'ї втратив роботу.
Експерти ООН передбачають, що особливо руйнівними соціально-економічні наслідки цього спаду будуть для окупованої частини сходу України.
"На непідконтрольних уряду територіях зараз 58% сімей повідомили про використання негативних механізмів пристосування для задоволення своїх основних потреб, порівняно з 49% на початку 2020 року", - сказано в повідомленні.
Також збільшується частка домогосподарств, що мають заборгованість: 15% у вересні проти 11% до початку пандемії.
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Ещё 9?
Предыдущие 9 столкнуться с архангелами.
Highlander Freeman@highlander_free
У ВР оновили автопарк і купили 14 елітних машин за 12,5 млн грн
Контракт уклали з ТОВ Артсіті на придбання 14 легкових автомобілів Toyota Camry у чорному кольорі.
4 з них будуть в комплектації "елеганс" за ціною 896 тис. г. за кожну, і ще 10 машин в комплектації "комфорт" по 895 т
С 14 года многих этой субсидии лишили и оставили только для нуждающихся.
Это же элементарно и человек, который пишет иначе или полный дебил или пишет этот бред по разнарядке.
Но, опять же, полный дебил не смог бы писать в интернете, поэтому однозначно по разнарядке
до двойной пенсии далеко, работы нетути, законов ваще никаких.
там два пути заработка - или в окопы вокруг блокпостов или в интернет с дебильными комментами против Пороха
Для сравнения - минимальная зарплата в Зимбабве - 231$
за исключением сельскохозяйственных и домашних работников; Правительственные постановления для каждого из 22 промышленных секторов устанавливают минимальную заработную плату. Минимальная заработная плата для всех шахтеров в настоящее время составляет $82,89 в месяц.
а что касается остальных стран, то вот
https://take-profit.org/statistics/wages-low-skilled/zimbabwe/#:~:text=231%20USD%2F%D0%BC%D0%B5%D1%81
231 средняя а не минимальная
по той же ссылке в Украине средняя 423.51 доллара
Мало ты его !
Надо было написать "А ещё в шляпе !" или "А ещё очки надел !"
Кстати, у тебя вставку ссылки замастрячить мозгов не хватило ?
Вот так, например :
Take-profit.org - Биржевой портал №1 в СНГ.
В СНГ !!!!!!, мать твою !!!!
В каком ещё, нахрен, СНГ ?!!!
Во-вторых. А что с СНГ не так? Вики почитай
Об'єми здачі житла як корелюються з ціною на фактичні угоди з купівлі ?
і про їх співвідношення.
не уявних, а статистичних.
є такі ?
номинальный ВВП
реальный ВВП
фактический ВВП
потенциальный ВВП
ВВП по паритету цен
ВВП на душу населения
рост или падение ВВП в % или абсолютном значении
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Ужос! Це ж треба, - пертися в якусь кацапську "дєрєвню", коли можна цілком спокійно працювати в українському селі!
Чи ви принципово і цілеспрямовано прагнете поїхати в "русіш Фатерлянд" на історічєскую родіну?
То не треба бідкатися, - адже "Расія встала с калєн". Рузкіє дєрєвні, - самия богатия дєрєвні в мірє!