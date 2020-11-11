У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом. Сегодня он получил положительный ПЦР-тест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил на своей в Фейсбуке.

Резников добавил, что на самоизоляцию ушел еще вечером понедельника, 9 ноября, но результат теста получил только сегодня.

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