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У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом. Сегодня он получил положительный ПЦР-тест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил на своей  в Фейсбуке.

Резников добавил, что на самоизоляцию ушел еще вечером понедельника, 9 ноября, но результат теста получил только сегодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков заболел COVID-19

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+17
У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 8346
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11.11.2020 19:35
+16
ну хоть кацапню в ткг успел позаражать? У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 6951
или от них и набрался?
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11.11.2020 19:27
+13
да какой там.. обычная клоунада от зебильной власти - попрятаться "на больничный" и избежать ответственности от дефолта в экономики..
зелена шмаркля, а теперь и розумков и резников - идут по сценарию "
уверен, вскоре "заболеют" и шмыгаль со степановым и ляшко))

п.с.Причина (у шмаркли) проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
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11.11.2020 19:33
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ну хоть кацапню в ткг успел позаражать? У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 6951
или от них и набрался?
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11.11.2020 19:27 Ответить
да какой там.. обычная клоунада от зебильной власти - попрятаться "на больничный" и избежать ответственности от дефолта в экономики..
зелена шмаркля, а теперь и розумков и резников - идут по сценарию "
уверен, вскоре "заболеют" и шмыгаль со степановым и ляшко))

п.с.Причина (у шмаркли) проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
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11.11.2020 19:33 Ответить
у старого дидугана Короны с Вирусом еще нема..
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11.11.2020 19:38 Ответить
С состраданием оно явно ошиблось
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11.11.2020 19:39 Ответить
Так теперь жир трест у руля страны. Стефранчук??
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11.11.2020 20:41 Ответить
Пацани та харе вже! Я про вас краще думав....
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11.11.2020 19:27 Ответить
А виставлявся спеціалістом з Усього... У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 7943
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11.11.2020 19:28 Ответить
Щось лячно..Пацюки масово "хворіють".
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11.11.2020 19:31 Ответить
Не хитайте ночви, щурів нудить.
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11.11.2020 19:32 Ответить
У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 4156
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11.11.2020 19:38 Ответить
Мені розповідали, - один дід з Дніпропетровщини буквально звірів, коли чув слово "ночви", - "Я тому очі заплюю, хто на вагани скаже "ночви"!"
P.S. "вагани", - діалектний варіант слова "ночви".
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11.11.2020 20:42 Ответить
Вірус моче зелень в сортирах.
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11.11.2020 19:31 Ответить
Схоже, у цих зелених можновладців було якесь грандіозне бухалово. Невже з нагоди посрати виборів?
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11.11.2020 19:31 Ответить
Один кравчук остался переживать за народ дамбасса,чи шо?
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11.11.2020 19:34 Ответить
з нетерпінням чекаємо і цієї радісної новини...

(але здається мені шо нас дуже дурять)
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11.11.2020 19:40 Ответить
Та так воно і є-брешуть!
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11.11.2020 20:13 Ответить
(...бо є народна мудрість шо зараза до зарази не пристає)
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11.11.2020 19:41 Ответить
Всі хто був на Донбасі в останній час - всі захворіли ще і по домівках собі розвезли
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11.11.2020 19:34 Ответить
У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 8346
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11.11.2020 19:35 Ответить
Массовый падеж скота
Ящур
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11.11.2020 19:38 Ответить
на хозяйстве остались мандель и кравчучка.
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11.11.2020 19:39 Ответить
еге, падьож... на мороз
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11.11.2020 19:42 Ответить
как то странно наша верхушка власти резко уходит дружно на самоизоляцию лечить корону... просто таки очень дружно уходят на больничный
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11.11.2020 19:44 Ответить


@hu_popa 6 мин

Вице-президент Ермак болен COVID-19.
Президент Зеленский болен COVID-19.
Спикер ВР Разумков болен COVID-19.
Вице-премьер Резников болен COVID-19...

Как там Шмыгаль поживает?
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11.11.2020 22:15 Ответить
По- моему, в этом коронавирусном кубле "нулевой" пациент- шмаркля. Позаражал, гаденыш, кучу народа в радиусе 1 км. Еще и на передовую вирус свой выгуливать возил! "Генералиссимус", блин!
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11.11.2020 19:45 Ответить
- Короновірусне *****?
- Кубло!
- *****? Глуха баба, не чує.
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11.11.2020 20:03 Ответить
У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус

Скоро будут тесты на насморк, ОРВ итд,главное, чтоб было на что деньги списывать...
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11.11.2020 20:22 Ответить
надо и ему асфальта послать погрызть, помогает
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11.11.2020 23:02 Ответить
Мне Богдан понравился под заявой Разумкова:"У вас шо там ковидное кубло?"))))
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11.11.2020 20:23 Ответить
Ось де всі безкоштовні тести. Вони там мабуть кожного дня їх роблять, тому і маємо массово хвору політичну еліту. У роботяг немає грошей на тести, тому вони і здорові.
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11.11.2020 20:30 Ответить
следующая венядиктова! ))) а уш токо потом мендель! )
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11.11.2020 20:35 Ответить
Судя по косящей их вирусне
Они отдыхали на общей сосне...
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11.11.2020 21:11 Ответить
***** на отчет вызывало и догану анально ввело

Р.S. Чем больше думаю тем больше сомневась, что кто-то себе в очко летучую мышь засунул или поимел панголина (или панголин поимел его). Все прям как по книжке Алибекова, особенно его версия событий по Свердовску-19
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11.11.2020 22:40 Ответить
Резников захворів? Це - найбільш добра новина для України.
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12.11.2020 13:29 Ответить
 
 