У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус
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Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом. Сегодня он получил положительный ПЦР-тест.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сообщил на своей в Фейсбуке.
Резников добавил, что на самоизоляцию ушел еще вечером понедельника, 9 ноября, но результат теста получил только сегодня.
Топ комментарии
+17 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий11.11.2020 19:35
+16 Гыг с Вами
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+13 Леонид Богданов
показать весь комментарий11.11.2020 19:33
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или от них и набрался?
зелена шмаркля, а теперь и розумков и резников - идут по сценарию "
уверен, вскоре "заболеют" и шмыгаль со степановым и ляшко))
п.с.Причина (у шмаркли) проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
P.S. "вагани", - діалектний варіант слова "ночви".
(але здається мені шо нас дуже дурять)
Ящур
@hu_popa 6 мин
Вице-президент Ермак болен COVID-19.
Президент Зеленский болен COVID-19.
Спикер ВР Разумков болен COVID-19.
Вице-премьер Резников болен COVID-19...
Как там Шмыгаль поживает?
- Кубло!
- *****? Глуха баба, не чує.
Скоро будут тесты на насморк, ОРВ итд,главное, чтоб было на что деньги списывать...
Они отдыхали на общей сосне...
Р.S. Чем больше думаю тем больше сомневась, что кто-то себе в очко летучую мышь засунул или поимел панголина (или панголин поимел его). Все прям как по книжке Алибекова, особенно его версия событий по Свердовску-19