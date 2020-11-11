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У віцепрем'єра Резнікова підтверджено коронавірус

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У віцепрем'єра Резнікова підтверджено коронавірус

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус. Сьогодні він отримав позитивний ПЛР-тест.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Резніков додав, що на самоізоляцію пішов ще ввечері понеділка, 9 листопада, але результат тесту отримав тільки сьогодні.

Читайте також: Разумков захворів на COVID-19
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Топ коментарі
+17
У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 8346
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11.11.2020 19:35
+16
ну хоть кацапню в ткг успел позаражать? У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 6951
или от них и набрался?
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11.11.2020 19:27
+13
да какой там.. обычная клоунада от зебильной власти - попрятаться "на больничный" и избежать ответственности от дефолта в экономики..
зелена шмаркля, а теперь и розумков и резников - идут по сценарию "
уверен, вскоре "заболеют" и шмыгаль со степановым и ляшко))

п.с.Причина (у шмаркли) проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
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11.11.2020 19:33
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ну хоть кацапню в ткг успел позаражать? У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 6951
или от них и набрался?
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11.11.2020 19:27 Відповісти
да какой там.. обычная клоунада от зебильной власти - попрятаться "на больничный" и избежать ответственности от дефолта в экономики..
зелена шмаркля, а теперь и розумков и резников - идут по сценарию "
уверен, вскоре "заболеют" и шмыгаль со степановым и ляшко))

п.с.Причина (у шмаркли) проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
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11.11.2020 19:33 Відповісти
у старого дидугана Короны с Вирусом еще нема..
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11.11.2020 19:38 Відповісти
С состраданием оно явно ошиблось
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11.11.2020 19:39 Відповісти
Так теперь жир трест у руля страны. Стефранчук??
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11.11.2020 20:41 Відповісти
Пацани та харе вже! Я про вас краще думав....
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11.11.2020 19:27 Відповісти
А виставлявся спеціалістом з Усього... У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 7943
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11.11.2020 19:28 Відповісти
Щось лячно..Пацюки масово "хворіють".
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11.11.2020 19:31 Відповісти
Не хитайте ночви, щурів нудить.
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11.11.2020 19:32 Відповісти
У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 4156
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11.11.2020 19:38 Відповісти
Мені розповідали, - один дід з Дніпропетровщини буквально звірів, коли чув слово "ночви", - "Я тому очі заплюю, хто на вагани скаже "ночви"!"
P.S. "вагани", - діалектний варіант слова "ночви".
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11.11.2020 20:42 Відповісти
Вірус моче зелень в сортирах.
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11.11.2020 19:31 Відповісти
Схоже, у цих зелених можновладців було якесь грандіозне бухалово. Невже з нагоди посрати виборів?
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11.11.2020 19:31 Відповісти
Один кравчук остался переживать за народ дамбасса,чи шо?
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11.11.2020 19:34 Відповісти
з нетерпінням чекаємо і цієї радісної новини...

(але здається мені шо нас дуже дурять)
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11.11.2020 19:40 Відповісти
Та так воно і є-брешуть!
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11.11.2020 20:13 Відповісти
(...бо є народна мудрість шо зараза до зарази не пристає)
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11.11.2020 19:41 Відповісти
Всі хто був на Донбасі в останній час - всі захворіли ще і по домівках собі розвезли
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11.11.2020 19:34 Відповісти
У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 8346
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11.11.2020 19:35 Відповісти
Массовый падеж скота
Ящур
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11.11.2020 19:38 Відповісти
на хозяйстве остались мандель и кравчучка.
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11.11.2020 19:39 Відповісти
еге, падьож... на мороз
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11.11.2020 19:42 Відповісти
как то странно наша верхушка власти резко уходит дружно на самоизоляцию лечить корону... просто таки очень дружно уходят на больничный
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11.11.2020 19:44 Відповісти


@hu_popa 6 мин

Вице-президент Ермак болен COVID-19.
Президент Зеленский болен COVID-19.
Спикер ВР Разумков болен COVID-19.
Вице-премьер Резников болен COVID-19...

Как там Шмыгаль поживает?
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11.11.2020 22:15 Відповісти
По- моему, в этом коронавирусном кубле "нулевой" пациент- шмаркля. Позаражал, гаденыш, кучу народа в радиусе 1 км. Еще и на передовую вирус свой выгуливать возил! "Генералиссимус", блин!
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11.11.2020 19:45 Відповісти
- Короновірусне *****?
- Кубло!
- *****? Глуха баба, не чує.
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11.11.2020 20:03 Відповісти
У вице-премьера Резникова подтвержден коронавирус

Скоро будут тесты на насморк, ОРВ итд,главное, чтоб было на что деньги списывать...
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11.11.2020 20:22 Відповісти
надо и ему асфальта послать погрызть, помогает
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11.11.2020 23:02 Відповісти
Мне Богдан понравился под заявой Разумкова:"У вас шо там ковидное кубло?"))))
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11.11.2020 20:23 Відповісти
Ось де всі безкоштовні тести. Вони там мабуть кожного дня їх роблять, тому і маємо массово хвору політичну еліту. У роботяг немає грошей на тести, тому вони і здорові.
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11.11.2020 20:30 Відповісти
следующая венядиктова! ))) а уш токо потом мендель! )
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11.11.2020 20:35 Відповісти
Судя по косящей их вирусне
Они отдыхали на общей сосне...
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11.11.2020 21:11 Відповісти
***** на отчет вызывало и догану анально ввело

Р.S. Чем больше думаю тем больше сомневась, что кто-то себе в очко летучую мышь засунул или поимел панголина (или панголин поимел его). Все прям как по книжке Алибекова, особенно его версия событий по Свердовску-19
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11.11.2020 22:40 Відповісти
Резников захворів? Це - найбільш добра новина для України.
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12.11.2020 13:29 Відповісти
 
 