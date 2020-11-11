У віцепрем'єра Резнікова підтверджено коронавірус
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус. Сьогодні він отримав позитивний ПЛР-тест.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
Резніков додав, що на самоізоляцію пішов ще ввечері понеділка, 9 листопада, але результат тесту отримав тільки сьогодні.
Топ коментарі
+17 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар11.11.2020 19:35
+16 Гыг с Вами
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+13 Леонид Богданов
показати весь коментар11.11.2020 19:33
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Будь ласка, зачекайте...
или от них и набрался?
зелена шмаркля, а теперь и розумков и резников - идут по сценарию "
уверен, вскоре "заболеют" и шмыгаль со степановым и ляшко))
п.с.Причина (у шмаркли) проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
P.S. "вагани", - діалектний варіант слова "ночви".
(але здається мені шо нас дуже дурять)
Ящур
@hu_popa 6 мин
Вице-президент Ермак болен COVID-19.
Президент Зеленский болен COVID-19.
Спикер ВР Разумков болен COVID-19.
Вице-премьер Резников болен COVID-19...
Как там Шмыгаль поживает?
- Кубло!
- *****? Глуха баба, не чує.
Скоро будут тесты на насморк, ОРВ итд,главное, чтоб было на что деньги списывать...
Они отдыхали на общей сосне...
Р.S. Чем больше думаю тем больше сомневась, что кто-то себе в очко летучую мышь засунул или поимел панголина (или панголин поимел его). Все прям как по книжке Алибекова, особенно его версия событий по Свердовску-19