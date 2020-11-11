У віцепрем'єра Резнікова підтверджено коронавірус

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус. Сьогодні він отримав позитивний ПЛР-тест.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Резніков додав, що на самоізоляцію пішов ще ввечері понеділка, 9 листопада, але результат тесту отримав тільки сьогодні.

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