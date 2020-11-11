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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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99% результатов местных выборов установлены, - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

99% результатов местных выборов установлены, - ЦИК

Территориальные избирательные комиссии установили результаты 99,24% выборов депутатов местных советов, 99,51% - сельских, поселковых и городских голов.

Об этом сообщается на странице ЦИК в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что до сих пор не установлены результаты выборов депутатов 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и 1 поселкового голов.

Основные причины:
1. Многочисленные обжалования субъектами избирательного процесса результатов выборов в судах.
2. Проведение территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках.

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Напомним, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Согласно календарному плану проведения выборов, территориальные избирательные комиссии должны были установить результаты голосования до 6 ноября включительно.

Автор: Володимир Янченко
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Досі не встановлені результати голосування з виборів Київської, Херсонської, Чернівецької облрад, і ніде в неті нема даних в цифрах по ним. На сайті ЦВК нема даних по результатах з виборів Полтавської облради, але в мережі знайшлись.
Без вказаних трьох областей, а також без Луганської і Донецької області (де вибори взагалі не проводились), з врахуванням міста Києва (прирівнюється до окремої області) результати по Україні виглядають так:
слуги уродів - 14,3%;

ЄС- 13,9%;
зажопи - 11,3%;
замайбах - 8,9%
матьківшина - 8,6%;
сволота - 4,4%
нашакраша - 3,4%:
Кернес, Гройсман, Філатов і Ляшко - по 2,4%.
Інші - в 2% не вписуються.

Так що брешуть рейтинги КМІСу, брешуть...
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11.11.2020 21:29 Ответить
Ти, як істинний пецюринець, теж брешеш. 99% результатів місцевих виборів встановлено, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8268
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12.11.2020 09:30 Ответить
А,КМІС доречі просто виконує завдання агента російських спецслуджб Порошенко.
99% результатів місцевих виборів встановлено, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6714
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12.11.2020 12:22 Ответить
Установлено что вы фальсификаторы!
Твари, снюхавшиеся с рыгами!
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11.11.2020 21:37 Ответить
 
 