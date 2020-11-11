99% результатов местных выборов установлены, - ЦИК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Территориальные избирательные комиссии установили результаты 99,24% выборов депутатов местных советов, 99,51% - сельских, поселковых и городских голов.
Об этом сообщается на странице ЦИК в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что до сих пор не установлены результаты выборов депутатов 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и 1 поселкового голов.
Основные причины:
1. Многочисленные обжалования субъектами избирательного процесса результатов выборов в судах.
2. Проведение территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках.
Напомним, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Согласно календарному плану проведения выборов, территориальные избирательные комиссии должны были установить результаты голосования до 6 ноября включительно.
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Без вказаних трьох областей, а також без Луганської і Донецької області (де вибори взагалі не проводились), з врахуванням міста Києва (прирівнюється до окремої області) результати по Україні виглядають так:
слуги уродів - 14,3%;
ЄС- 13,9%;
зажопи - 11,3%;
замайбах - 8,9%
матьківшина - 8,6%;
сволота - 4,4%
нашакраша - 3,4%:
Кернес, Гройсман, Філатов і Ляшко - по 2,4%.
Інші - в 2% не вписуються.
Так що брешуть рейтинги КМІСу, брешуть...
Твари, снюхавшиеся с рыгами!