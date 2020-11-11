99% результатов местных выборов установлены, - ЦИК

Территориальные избирательные комиссии установили результаты 99,24% выборов депутатов местных советов, 99,51% - сельских, поселковых и городских голов.

Об этом сообщается на странице ЦИК в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что до сих пор не установлены результаты выборов депутатов 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и 1 поселкового голов.

Основные причины:

1. Многочисленные обжалования субъектами избирательного процесса результатов выборов в судах.

2. Проведение территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках.

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Напомним, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Согласно календарному плану проведения выборов, территориальные избирательные комиссии должны были установить результаты голосования до 6 ноября включительно.