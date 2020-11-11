99% результатів місцевих виборів встановлено, - ЦВК
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Територіальні виборчі комісії встановили результати 99,24% виборів депутатів місцевих рад, 99,51% - сільських, селищних і міських голів.
Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що досі не встановлено результати виборів депутатів 2 обласних, 2 районних, 5 міських, 2 селищних рад та 6 міських і 1 селищного голови.
Основні причини:
- Численні оскарження суб'єктами виборчого процесу результатів виборів у судах.
- Проведення територіальними виборчими комісіями повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях.
Нагадаємо, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів, територіальні виборчі комісії повинні були встановити результати голосування до 6 листопада включно.
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Будь ласка, зачекайте...
Без вказаних трьох областей, а також без Луганської і Донецької області (де вибори взагалі не проводились), з врахуванням міста Києва (прирівнюється до окремої області) результати по Україні виглядають так:
слуги уродів - 14,3%;
ЄС- 13,9%;
зажопи - 11,3%;
замайбах - 8,9%
матьківшина - 8,6%;
сволота - 4,4%
нашакраша - 3,4%:
Кернес, Гройсман, Філатов і Ляшко - по 2,4%.
Інші - в 2% не вписуються.
Так що брешуть рейтинги КМІСу, брешуть...
Твари, снюхавшиеся с рыгами!