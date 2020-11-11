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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) ЦВК (1132)

99% результатів місцевих виборів встановлено, - ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

99% результатів місцевих виборів встановлено, - ЦВК

Територіальні виборчі комісії встановили результати 99,24% виборів депутатів місцевих рад, 99,51% - сільських, селищних і міських голів.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що досі не встановлено результати виборів депутатів 2 обласних, 2 районних, 5 міських, 2 селищних рад та 6 міських і 1 селищного голови.

Основні причини:

  1. Численні оскарження суб'єктами виборчого процесу результатів виборів у судах.
  2. Проведення територіальними виборчими комісіями повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях.

Нагадаємо, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Згідно з календарним планом проведення виборів, територіальні виборчі комісії повинні були встановити результати голосування до 6 листопада включно.

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Досі не встановлені результати голосування з виборів Київської, Херсонської, Чернівецької облрад, і ніде в неті нема даних в цифрах по ним. На сайті ЦВК нема даних по результатах з виборів Полтавської облради, але в мережі знайшлись.
Без вказаних трьох областей, а також без Луганської і Донецької області (де вибори взагалі не проводились), з врахуванням міста Києва (прирівнюється до окремої області) результати по Україні виглядають так:
слуги уродів - 14,3%;

ЄС- 13,9%;
зажопи - 11,3%;
замайбах - 8,9%
матьківшина - 8,6%;
сволота - 4,4%
нашакраша - 3,4%:
Кернес, Гройсман, Філатов і Ляшко - по 2,4%.
Інші - в 2% не вписуються.

Так що брешуть рейтинги КМІСу, брешуть...
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11.11.2020 21:29 Відповісти
Ти, як істинний пецюринець, теж брешеш. 99% результатів місцевих виборів встановлено, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8268
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12.11.2020 09:30 Відповісти
А,КМІС доречі просто виконує завдання агента російських спецслуджб Порошенко.
99% результатів місцевих виборів встановлено, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6714
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12.11.2020 12:22 Відповісти
Установлено что вы фальсификаторы!
Твари, снюхавшиеся с рыгами!
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11.11.2020 21:37 Відповісти
 
 