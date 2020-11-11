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Парламент Армении не смог отправить Пашиняна в отставку
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Оппозиции Армении не удалось отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна из-за отсутствия кворума для голосования в парламенте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает News.am.
В частности, заседание парламента не состоялось, так как не было обеспечено кворум. Как заявил секретарь партии "Процветающая Армения" Арман Абовян во время митинга, который прошел перед зданием парламента, для проведения заседания Национального собрания Армении нужно еще три голоса депутатов.
"Мы с коллегами возвращаемся в Национальное собрание. Мы будем делать все что возможно в пределах наших полномочий", - сказал Абовян.
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+7 Gozzalik salonu
показать весь комментарий11.11.2020 22:46
+5 Andrea Petrychenko
показать весь комментарий11.11.2020 22:37
+5 Виктор Потоцкий c0ec5c80
показать весь комментарий11.11.2020 23:07
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Пожалуйста, подождите...
Или сказал - Пашинян конечно негодяй и преступник, но на момент подписания представлял официальную власть и теперь мы временно должны этот договор выполнять но будем бороться, верить и надеться что эти территории вернутся в состав Армении рано или поздно!
Щаз там хоть Пашиняна поставь - хоть Навуходоноссора. Раньше думать надо было
В сеть слили разговор секретаря безопасности с президентом "Арцаха". Там много, может потом цензор найдет, статью забахает
... Двадцатью, тридцатью залпами "Смерча" накрываем Шуши (примечание - площадь всего города 5 кв.км), всех там уничтожаем. Забираем город обратно. Дальше что? ...
... Не можем мы сражаться с армией НАТО, с наемникам, войсками полностью укомплектованными...
... Армия деморализована это факт... все погибают от беспилотников, снарядов...
... Даже если завтра нам дадут сто градов, у нас нет специалистов...
... Мы сегодня должны окончательно переговорить с Россией, что эти территории сдаем и выходим. Или они нам помогают...
... Поймем точку зрения России, чтобы понять в каком направлении нам двигаться...
... Нужно говорить с русскими. Если они имеют желание перебросить вооружения, боекомплекты, создать новое окно боевых возможностей для нас, мы в состоянии изменить ход войны с их помощью. Если они не готовы делать это, то не стоит подвергать население и армию избиению и уничтожению...
Путин сдал Кавказ, который Россия, тяжело и трудно делала зоной своих интересов более двухсот лет. Хватило двадцати лет и ничтожества, чтобы спустить два века сложной политики в отхожее место.
Пашинян будет козлом отпущения - сомнений нет. Но вообще-то говоря, обанкротилась вся армянская элита. И простое решение - выгнать одного конкретного политика - ничего Армении не даст. Армянам нужно учиться прятать своё национальное чванство и соразмерять его с возможностями. И, конечно, активно создавать новый баланс интересов. С нынешней Россией никаких балансов Армения выстроить не сможет - это факт.
И дело даже не в неадекватности кремлевских, а в том, что объективно сегодня Россия - страна третьего эшелона. Уже ниже по рангу, чем Турция - что и было продемонстрировано. А какой смысл союзничать с Зимбабве? Пусть и с большим.
Главным же победителем войны стала, конечно, Турция. С каждым разом ее победы над Россией становятся всё более разгромными и убедительными. Впрочем, это не только искусство Эрдогана, это еще и неизбежное следствие распада России как внешнеполитического субъекта.
Путинская Россия настолько деградировала, настолько дезорганизована и отстала, что со временем не только Турция будет безо всякой опаски вытирать ноги о кремлевский режим.
А.Несмиян
ПадишахПашинян.. его нашли хоть?